Настольные игры для компании: во что сыграть с друзьями

Настольные игры – это отличный способ весело провести время с друзьями, улучшить коммуникацию и развлечься. Они подходят для любых компаний: от шумных вечеринок до уютных посиделок. Если вы ищете игру для своей компании, вот несколько отличных вариантов.

Как сообщает Studway со ссылкой на сайт Zanoza, выбор настольной игры зависит от настроения компании и желаемого формата развлечений. Если хочется быстрой и веселой игры – Dobble или UNO станут отличным вариантом. Для стратегических размышлений – «Мафия» или «Монополия». А если хочется творчества – «Dixit» и «Кодовые имена» обязательно понравятся.

1. Dixit – для творческих и мечтателей

Если вам нравится придумывать истории и интерпретировать картинки, Dixit станет идеальным выбором. Игроки по очереди загадывают ассоциации к картинкам, а другие участники пытаются угадать правильную карту. Игра развивает воображение и умение читать мнения друзей.

2. Alias – для любителей слов и скорости

В этой игре нужно объяснять слова своим товарищам, не используя однокоренные слова. Время ограничено, поэтому игра становится очень динамичной и веселой. Alias помогает улучшить словарный запас и умение быстро формулировать мысли.

3. UNO – классика для любой компании

Простая, но очень увлекательная карточная игра. Правила легко усвоить, а динамичность игры делает ее идеальной для вечеринок. Основная задача – избавиться от всех карт, выполнив определенные действия, в зависимости от их эффектов.

4. Мафия – для интриг и стратегий

Игра, идеально подходящая для крупной компании. Игроки получают роль мирных жителей или мафиози и должны вычислить, кто есть кто. Игра развивает дедукцию, актерские способности и навыки убеждения.

5. Кодовые имена – для командной работы

Эта игра проверяет вашу способность понимать намеки. Игроки делятся на команды, а капитаны пытаются объяснить слова, используя минимальное количество подсказок. Игра способствует развитию ассоциативного мышления и командного духа.

6. Dobble – для скорости и внимательности

Dobble – это игра на скорость и реакцию. Игроки должны находить общие символы на карточках и как можно скорее восклицать их. Игра очень проста, но затягивает и вызывает много смеха.

7. Монополия – классика для стратегов

Хотя «Монополия» может занять несколько часов, она отлично подходит для компаний, которые любят соревноваться. Купите недвижимость, стройте гостиницы и разоряйте своих друзей – главное быть осторожным и не растерять все средства.