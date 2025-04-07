Наталья Денисенко показала архивные фото из тайной свадьбы на Мальдивах с Фединчиком

Наталья Денисенко умилила поклонников архивными снимками со свадьбы с актером Андреем Фединчиком, который в настоящее время находится на фронте.

По информации от STUDway со ссылкой на ТСН, 1 апреля звездная пара празднует седьмую годовщину свадьбы. По этому случаю Наташа поделилась архивными кадрами у себя в блоге, где показала счастливые моменты с этого дня на берегу моря. Пара избрала Мальдивы для тайного обряда, на котором присутствовали только двое. Позже они провели еще несколько свадебных церемоний с друзьями и родными.

Наталья Денисенко и Андрей Фединчик. Фото – ТСН.

Наталья Денисенко и Андрей Фединчик. Фото – ТСН.

Наталья Денисенко и Андрей Фединчик. Фото – ТСН.

«Сегодня исполняется семь лет с нашей свадьбы с Андреем Фединчиком. Мы женились на Мальдивах, только вдвоем. Это был праздник только для нас, наша главная свадьба. Потом было еще несколько свадеб с гостями, но это первое всегда остается особенным»,

– написала актриса.

Но для Наталки этот день также стал болезненным, поскольку ее возлюбленный, который служит в ВСУ, отправился в новую командировку. Она поделилась эмоциями от прощания с мужчиной, который перед отъездом доставил ей удовольствие – большой букет белых роз.

«Сегодня я снова провожала любимого в командировку ради победы и защиты нашей страны. Как я желаю, чтобы этот день был только радостным, но наша действительность заставляет нас ждать мирного неба»,

– добавила Наталья.