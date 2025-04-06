Наталья Денисенко призналась, на каком языке общается в повседневной жизни

24 февраля 2022 года стало точкой невозвращения для миллионов украинцев – ценности, взгляды, язык и культура приобрели новое содержание. Об этом откровенно поделилась актриса Наталья Денисенко.
Как сообщает Studway со ссылкой на сайт lux.fm, звезда признается: до вторжения РФ она воспринимала Украину как нечто привычное, само собой разумеющееся. Так же и родной язык.
«До войны я не задумывалась над тем, насколько Украина – это ценность. Как и многие, я жила с мыслью, что свой язык, флаг, культура – это просто фон, часть повседневности. Но когда враг пытается отнять у тебя твое, вдруг осознаешь, насколько оно важно. Это как с водой: пока она есть, ты ее не дорожишь. А когда исчезает – понимаешь, как бесценно то, что казалось обыденным»,
– поделилась Денисенко в интервью Oboz
Раньше Наталья преимущественно общалась на русском. Вышиванки, народные песни, язык – все это казалось приятным, но не жизненно важным. Однако война кардинально изменила ее мировоззрение.
«После всего, что мы пережили, я начала по-настоящему видеть и ощущать силу нашей культуры, глубину речи и значимость идентичности»,
– говорит актриса.
Сегодня Наталья пытается полностью исключить русский из своей речи. Однако суржик еще порой проскакивает, особенно в быту.
«У меня иногда появляются белорусизмы, потому что так говорила моя бабушка, также встречаются русские слова. Но дома, с сыном, с друзьями – только украинский. На публике – исключительно литературная. После начала вторжения я верно решила: полная языковая трансформация. И я придерживаюсь этого принципа»,
– признается актриса.
Наталья отмечает: она не переходит на русский даже в разговорах с теми, кто им пользуется. Ведь убеждена – все понимают украинский и стоит лелеять именно его.
«Хочу, чтобы люди выбирали украинский не только потому, что русский – это язык агрессора. Украинский – это наше культурное богатство. И им стоит гордиться»,
– заключает звезда.