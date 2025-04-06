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Наталья Денисенко призналась, на каком языке общается в повседневной жизни

Наталка Денисенко зізналася, якою мовою спілкується в повсякденному житті

24 февраля 2022 года стало точкой невозвращения для миллионов украинцев – ценности, взгляды, язык и культура приобрели новое содержание. Об этом откровенно поделилась актриса Наталья Денисенко.

Как сообщает Studway со ссылкой на сайт lux.fm, звезда признается: до вторжения РФ она воспринимала Украину как нечто привычное, само собой разумеющееся. Так же и родной язык.

«До войны я не задумывалась над тем, насколько Украина – это ценность. Как и многие, я жила с мыслью, что свой язык, флаг, культура – это просто фон, часть повседневности. Но когда враг пытается отнять у тебя твое, вдруг осознаешь, насколько оно важно. Это как с водой: пока она есть, ты ее не дорожишь. А когда исчезает – понимаешь, как бесценно то, что казалось обыденным»,

– поделилась Денисенко в интервью Oboz

Раньше Наталья преимущественно общалась на русском. Вышиванки, народные песни, язык – все это казалось приятным, но не жизненно важным. Однако война кардинально изменила ее мировоззрение.

«После всего, что мы пережили, я начала по-настоящему видеть и ощущать силу нашей культуры, глубину речи и значимость идентичности»,

– говорит актриса.

Сегодня Наталья пытается полностью исключить русский из своей речи. Однако суржик еще порой проскакивает, особенно в быту.

«У меня иногда появляются белорусизмы, потому что так говорила моя бабушка, также встречаются русские слова. Но дома, с сыном, с друзьями – только украинский. На публике – исключительно литературная. После начала вторжения я верно решила: полная языковая трансформация. И я придерживаюсь этого принципа»,

– признается актриса.

Наталья отмечает: она не переходит на русский даже в разговорах с теми, кто им пользуется. Ведь убеждена – все понимают украинский и стоит лелеять именно его.

«Хочу, чтобы люди выбирали украинский не только потому, что русский – это язык агрессора. Украинский – это наше культурное богатство. И им стоит гордиться»,

– заключает звезда.

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