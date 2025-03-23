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Netflix презентує нову історичну драму «Настанови для панянок» в стилі «Бріджертонів»

Шанувальники витончених мелодрам вже можуть готуватися до захопливої прем’єри – 28 березня на Netflix виходить серіал «Настанови для панянок». Натхненний атмосферою «Бріджертонів», цей проєкт перенесе глядачів у світ розкішних балів, суворого етикету та таємних почуттів, що розгортаються на тлі елегантної епохи XIX ст.

Як повідомляє Studway з посиланням на сайт «meta», головна героїня, Олена Б’янда – чарівна та розумна компаньйонка юних аристократок. Вона досконало володіє правилами світського життя, допомагає своїм вихованкам знайти вигідні партії та підтримувати бездоганну репутацію. Проте її життя змінюється, коли на шляху з’являється загадковий чоловік, який кидає виклик всім нормам тогочасного суспільства. Олені доведеться зробити непростий вибір: залишитися вірною правилам або ризикнути всім заради справжнього кохання.

Головні ролі виконали Надя де Сантьяґо, Альваро Мел та Іса Монтальбан – талановиті актори, добре відомі глядачам за іншими популярними проєктами. Завдяки їхній грі іспанський колорит надає історії особливого шарму, а вишукані костюми та мальовничі локації створюють ефект повного занурення у минулу епоху.

Серіал буде доступний на Netflix з українським дубляжем, що дозволить насолодитися кожним діалогом і емоцією героїв. «Настанови для панянок» – це історія про кохання, честь та боротьбу за своє місце у світі, яку точно варто додати до списку перегляду!

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