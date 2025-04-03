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Nintendo анонсировала новую консоль Switch 2: цена, характеристики и дата релиза

Nintendo анонсувала нову консоль Switch 2: ціна, характеристики та дата релізу

Nintendo анонсировала выпуск новой консоли Switch 2, которая появится в продаже 5 июня по цене от $449,99. Новинка получит большой 7,9-дюймовый экран, обновленные контроллеры Joy-Con и эксклюзивную игру Mario Kart World, которая выйдет одновременно с консолью.

Как сообщает Studway со ссылкой на сайт unn, японская компания представила детали о новой портативной консоли, которая поступит на рынок в июне этого года. Согласно информации, Switch 2 будет доступна по стартовой цене от $449,99. Новое поколение консолей будет поражать не только большим экраном, но и улучшенными контроллерами и возможностью поиграть в Mario Kart World – новую игру с режимом открытого мира, имеющую атмосферные эффекты, зависящие от времени и погодных условий. Стоимость эксклюзивного комплекта с новой игрой составит $499,99.

Предзаказ Switch 2 будет доступен с 9 апреля в Северной Америке и с 8 апреля в Европе. Цена для Великобритании составит £395.99, а для Германии – €469.99. В комплекте с консолью будут поставляться контроллеры Joy-Con 2, док-станция для подключения к телевизору, HDMI-кабель, зарядный кабель USB-C и адаптер переменного тока.

Во время презентации Nintendo также рассказала о характеристиках нового устройства: Switch 2 будет иметь экран 1080p с частотой 120 Гц, а в док-станции игры могут масштабироваться до 4K. По сравнению с предыдущей версией объем встроенной памяти увеличен до 256 ГБ. Обновление также получило приложение Nintendo Switch Online, которое теперь будет называться Nintendo Switch App и будет включать в себя новый раздел «Zelda Notes» для игры в The Legend of Zelda: Breath of the Wild и Tears of the Kingdom.

Nintendo анонсувала нову консоль Switch 2: ціна, характеристики та дата релізу

Фото – unn.ua.

По информации Forbes, в режиме док-станции Switch 2 обеспечит производительность, подобную PS4 Pro, в то время как в портативном режиме она будет работать на уровне базовой PS4.

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