Nintendo экранизирует The Legend of Zelda: фильм может стать началом трилогии

Nintendo активно готовится к экранизации культовой игры The Legend of Zelda и, похоже, имеет амбициозные планы. По данным инсайдера Даниэля Рихтмана, будущий фильм может стать началом целой трилогии.

Как сообщает Studway со ссылкой на сайт unian, съемки стартуют в ноябре в живописных локациях Новой Зеландии и продлятся до апреля 2026 года. А премьера запланирована на 26 марта 2027 г., официально подтвердившей Nintendo в своем мобильном приложении. В центре сюжета – юный воин Линк, которому придется оградить королевство Хайрул от зловещего Ганона. Злодей стремится завладеть Трифорсом, дающим абсолютную власть. Зрителей ожидают захватывающие битвы с монстрами, опасные подземелья и поиск магических артефактов, способных спасти мир.

По слухам, Nintendo и Sony Pictures намерены заключить контракты с актерами на три фильма, рассчитанные на 6 лет производства. Если замысел будет реализован, Zelda станет 3-й масштабной киновселенной Nintendo после «Детектива Пикача» и «Супербратьев Марио». Проектом руководит легендарный Сигер Миамото – создатель оригинальной игры, а его продюсером выступает Ави Арад (известный по фильмам «Веном» и «Морбиус»). В режиссерском кресле – Вес Болл, работавший над «Бегущим в лабиринте» и «Королевством планеты обезьян».

Помимо работы над фильмом, Nintendo активно готовится к релизу консоли Nintendo Switch 2. По предварительным прогнозам аналитиков, цена новинки может оказаться достаточно большой, однако официальные подробности пока остаются тайной.