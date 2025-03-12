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Новая провокация: Бьянка Цензори почти голая покаталась на роликах (фото)

Не успели утихнуть дискуссии вокруг прозрачных шорт от Канье Веста и Бьянки Цензори, как супруги снова оказались в центре внимания. В этот раз модель поделилась серией снимков, которые вызывали еще больше вопросов, чем ответов.

Как сообщает Studway со ссылкой на сайт Рlitkar, в своем инста-блоге Бьянка выложила архивные фото, сделанные еще в 2023 году в Италии. На кадрах она позирует в минимальных одеждах – полупрозрачном топе и крошечных трусиках, дополняя образ роликами и защитными накладками на локти и колени. Ирония в том, что именно эти элементы экипировки закрывали самую большую часть ее тела. Интересный факт: снимки были сделаны еще до появления последней линейки одежды от Канье. Так что вполне возможно, что именно эти архивные кадры стали источником вдохновения для будущих провокационных образов.

Нова провокація: Б’янка Цензорі майже гола покаталася на роликах (фото)

Бьянка Цензоры. Фото – instagram.com.

Нова провокація: Б’янка Цензорі майже гола покаталася на роликах (фото)

Бьянка Цензоры. Фото – instagram.com.

Нова провокація: Б’янка Цензорі майже гола покаталася на роликах (фото)

Бьянка Цензоры. Фото – instagram.com.

Комментаторы в соцсетях выдвинули неожиданную теорию: они предполагают, что эти фото выложила не сама Бьянка, а ее муж, получив доступ к ее телефону. Что бы то ни было, а Бьянка и Канье продолжают удивлять публику своими нестандартными модными решениями, оставаясь в центре внимания.

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