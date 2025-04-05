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Новый этап онлайн-знакомств: Viber Dating официально запущен в Украине

Новий етап онлайн-знайомств: Viber Dating офіційно запущено в Україні

3 апреля компания Rakuten Viber анонсировала запуск сервиса Viber Dating для украинцев. Этот инновационный функционал, интегрированный в самое приложение.

Как сообщает Studway со ссылкой на сайт «novyny.live», Viber Dating создает отдельный профиль для знакомств, позволяющий сохранять конфиденциальность личных данных. Пользователи могут быть уверены, что их телефонный номер остается скрытым, что снижает возможные риски. Система верификации через аккаунт Viber также помогает снизить количество фальшивых профилей, а автоматическая и ручная фильтрация неприязненного контента гарантирует безопасность при использовании.

Чтобы начать воспользоваться новым сервисом, следует:

  • Откройте приложение Viber и перейдите в меню «Еще» (три точки).
  • Выбрать пункт «Viber Dating».
  • Создать профиль, добавив описание и фото.
  • Просматривать профили и общаться.

Предварительная регистрация получила положительные отзывы пользователей. Запуск этого сервиса в Украине является частью стратегии Viber, ориентированной на развитие возможностей для коммуникации и знакомств.
Необходимо отметить, что мессенджер Viber иногда используется жуликами для распространения нежелательных сообщений, поэтому пользователям следует проявлять осторожность.

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