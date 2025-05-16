Нужно ли делать прививки детям после рождения

Вопрос о необходимости вакцинации детей после рождения остаётся актуальным и важным для многих родителей. Прививки помогают защитить малыша от опасных инфекций и предотвратить развитие серьёзных заболеваний. В этой статье DNEWS расскажем, зачем делают прививки новорождённым, какие вакцины обязательны и почему важно соблюдать календарь вакцинации.

Значение прививок для новорождённых

Прививки стимулируют иммунную систему ребёнка вырабатывать защитные антитела против определённых инфекций. Благодаря вакцинации уменьшается риск заражения такими болезнями, как гепатит В, туберкулёз, полиомиелит и другими.

Новорождённые особенно уязвимы к инфекциям, так как их иммунитет только начинает формироваться. Вакцинация помогает создать надёжный барьер на ранних этапах жизни.

Обязательные прививки после рождения

В первые дни и месяцы жизни ребёнка согласно национальному календарю прививок вводятся несколько обязательных вакцин:

Прививка против гепатита В — делается в роддоме или сразу после выписки.

— делается в роддоме или сразу после выписки. БЦЖ (против туберкулёза) — вводится в первые недели жизни.

— вводится в первые недели жизни. Последующие вакцины от полиомиелита, коклюша, дифтерии, столбняка и других заболеваний вводятся согласно расписанию.

Почему важно соблюдать график вакцинации

Соблюдение календаря прививок обеспечивает своевременную защиту ребёнка от инфекций. Отсрочка или пропуск прививок увеличивает риск заражения и осложнений.

Кроме того, вакцинация помогает сформировать коллективный иммунитет, что защищает всю детскую популяцию.

Мифы и опасения родителей

Некоторые родители сомневаются в безопасности прививок из-за распространённых мифов. Однако современные вакцины проходят строгие проверки и считаются безопасными.

Возможные побочные эффекты обычно лёгкие и временные: покраснение в месте укола, небольшая температура.

Как подготовить ребёнка к прививке

Перед прививкой обеспечьте ребёнку спокойствие и комфорт.

Следите за его питанием и сном.

После процедуры наблюдайте за состоянием малыша и при необходимости консультируйтесь с врачом.

Прививки детям после рождения — важный и необходимый шаг для защиты здоровья. Они предотвращают развитие опасных заболеваний и обеспечивают крепкий иммунитет. Родителям рекомендуется доверять медицинским специалистам и соблюдать календарь вакцинации для благополучия своих детей.

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