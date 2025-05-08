Четверг, 8 мая, 2025
13.2 C
Киев
type here...
Нужно ли выбрасывать вещи умершего: психологическая польза, энергетика, советы, что можно оставить, а что категорически нельзя хранить.
Нужно ли выбрасывать вещи умершего: психологическая польза, энергетика, советы, что можно оставить, а что категорически нельзя хранить.
Статьи
Время чтения 1 мин.

Нужно ли выбрасывать вещи умершего: как это сделать и что нельзя оставлять дома

Смерть близкого человека — трагедия, за которой всегда следует боль утраты и множество непростых решений. Одним из самых тяжёлых становится вопрос: что делать с его вещами? Многие откладывают разбор, не решаясь прикоснуться к одежде, предметам быта или украшениям. Но всё больше психологов, священников и эзотериков сходятся во мнении: оставлять всё «как было» — не лучшая идея.

В этой статье DNEWS объясняет, зачем нужно прощаться с вещами умершего, как это сделать правильно и какие предметы категорически не рекомендуется хранить дома.

Почему важно расставаться с вещами умерших

Среди причин — не только суеверия и традиции, но й цілком раціональні психологічні та енергетичні аргументи. Эти вещи несут на себе отпечаток личности, жизни та емоцій власника.

Психологическая сторона

Хранение вещей умершего часто не даёт возможности прожить горе и двигаться дальше. Одежда, обувь, привычные мелочи превращаются в «якоря», которые привязывают к прошлому. Особенно тяжело это воспринимается детьми и пожилыми. Разбор вещей — важный этап принятия утраты, позволяющий отпустить и восстановить внутреннюю опору.

Энергетическая память

Многие эзотерики считают, что предметы, особенно те, что соприкасались с телом человека (одежда, расчёски, постель), сохраняют его энергетику. После смерти эта энергия становится «висячей», нестабильной. Если её не отпустить, дом может «застыть» в трауре. Люди ощущают апатию, частые конфликты, тревогу и даже беспричинные болезни.

Как правильно расставаться с вещами умершего

Этот процесс не должен быть резким и бездумным. Он требует уважения к памяти человека и понимания, что вы освобождаете пространство не из равнодушия, а из любви и желания восстановить жизнь.

Время для разбора

Священники рекомендуют начинать разбирать вещи после 40 дней. Это время, когда душа окончательно покидает земное. Но если эмоционально тяжело — можно подождать дольше. Главное — не превращать это в бессрочное хранение. Некоторые семьи откладывают разбор на годы, что психологически травматично.

Что можно и нужно отдать

Одежду, обувь, посуду, постельное можно пожертвовать нуждающимся или в церковь. Важно делать это с чистым сердцем — без злости, страха и чувства вины. Такие действия наполняют смыслом уход человека: его вещи продолжают приносить пользу. Особенно ценны зимние вещи, костюмы, предметы быта — их с благодарностью примут благотворительные фонды.

Что нельзя оставлять в доме

Существуют предметы, которые особенно «привязаны» к своему владельцу и могут нести энергетическую тяжесть после его ухода. Часто их лучше либо сжечь, либо предать земле, либо отнести в храм.

Личные вещи и предметы ритуального назначения

К расчёскам, нижнему белью, зубным щёткам, бритвам и расческам нужно относиться с осторожностью. Их не передают другим и не хранят на память. Также нельзя оставлять свечи, молитвенники, кресты, венки и фотографии с похорон. Эти предметы несут энергетику траура и могут стать «точками утечки» силы в доме.

Медали, документы, украшения

Документы, медали и награды желательно бережно сложить в коробку и убрать в надёжное место. Украшения можно оставить, но предварительно стоит освятить их в церкви или прочитать молитву. Если предмет сильно ассоциируется с утратой — лучше подарить или переплавить, чтобы убрать эмоциональную привязку.

Вещи умершего — это память. Но память не должна становиться тяжёлым грузом. Освобождая пространство, мы не стираем любовь, а позволяем ей стать частью нас, без боли. Дом, в котором нет застоя, снова начинает «дышать». Важно слушать себя, не торопить, но и не застревать. А главное — понимать: прощание с вещами — это шаг к жизни.

Ранее мы писали о том, что означает, если человек умер в церковный праздник: приметы, значение и мнение церкви.

Горячее за неделю

Общество

День Европы в Украине: история, суть, традиции празднования 9 мая

0
9 мая в Украине отмечают День Европы — символ цивилизационного выбора, поддержки ЕС и будущего украинского народа.
Общество

Что можно и что нельзя делать в 7-й лунный день: астрологический прогноз на 3 мая 2025 для всех знаков зодиака и стихий

0
3 мая 2025 — 7 лунный день, когда сила слова формирует судьбу. Важно знать, что можно делать, а что категорически запрещено каждому знаку.
Статьи

Почему одежда секонд-хенд так пахнет и как быстро избавиться от запаха

0
Почему одежда секонд-хенд так пахнет? Объясняем причины и даём советы, как быстро убрать запах с помощью уксуса, соды и проветривания.
Общество

Как убрать вросший ноготь на ноге в домашних условиях: методы и профилактика

0
Как убрать вросший ноготь дома: безопасные методы, уход, обработка и профилактика. Когда помогает ванночка, а когда нужен врач. Полный гид.
Статьи

Какие пить витамины при растяжении мышц

0
Какие витамины пить при растяжении мышц: витамин C, группа B, магний и другие. Как они помогают восстановлению тканей, дозировка и питание.

Новое на сайте

Предыдущая статья
Погода на 9 мая 2025 в Украине: актуальный прогноз по регионам и городам
Следующая статья
Почему батарейки нельзя выбрасывать в мусорный бак

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Какие цветы популярны в Германии?

0
Немцы умеют выбирать не просто вид, а нужный оттенок, нужное настроение.

Заметное снижение температуры на выходных: прогноз погоды на 3 и 4 мая 2025 в Украине

0
Прогноз погоды на 3 и 4 мая 2025 года в Украине: основные тенденции, снижение температуры, осадки, рекомендации для жителей.

Во сколько сегодня 8 мая 2025 восход и заход солнца в Украине

0
Восход и заход солнца 8 мая 2025 в Украине: точное время по всем областным центрам. Сколько длится день и где солнце садится позже всех.

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.