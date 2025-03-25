NVIDIA представила G-Assist – ШИ-помощника для геймеров на GeForce RTX

Компания NVIDIA официально запустила Project G-Assist – инновационного игрового помощника, работающего на базе искусственного интеллекта. Этот проект был анонсирован еще в прошлом году, а теперь стал доступным пользователям в фирменном приложении NVIDIA App для ПК.

Как сообщает Studway со ссылкой на сайт unian, NVIDIA G-Assist – это новый шаг в развитии игрового ШИ, который делает гейминг еще более удобным и интеллектуальным.

Что умеет G-Assist?

G-Assist – это многофункциональный ШИ-ассистент, который может:

– Проводить диагностику компьютера – анализирует производительность системы и помогает выявить проблемы.

– Рекомендовать оптимальные настройки для игр и системы в целом.

– Отвечать на вопросы о компьютерном «железе» и программном обеспечении.

– Разгоняйте видеокарту для достижения максимальной производительности.

– Помогать с прохождением игр – давать советы по выбору персонажей, сборке билда, тактики и т.д.

Как работает ШИ-помощник?

G-Assist работает локально, поэтому для его использования не требуется подключение к Интернету. Пользователи могут взаимодействовать с ИИ как посредством текстовых запросов, так и голосовых команд. Список доступных команд можно найти на официальном сайте NVIDIA.

Какие видеокарты поддерживаются?

Есть важное требование: G-Assist доступен только для владельцев настольных видеокарт GeForce RTX. Минимальная конфигурация – серия RTX 30 с 12 ГБ видеопамяти. Владельцы ноутбуков пока не могут использовать эту технологию, но NVIDIA обещает поддержку в будущем.

Как установить G-Assist?

Чтобы загрузить и активировать G-Assist:

– Откройте NVIDIA App .

– Перейдите на вкладку Home → Discovery .

-Нажмите Alt+G для активации ИИ-ассистента.

Следует отметить, что в этом месяце Microsoft также анонсировала собственного ШИ-ассистента Copilot for Gaming, который будет помогать игрокам проходить игры. Тестирование Copilot начнется уже в апреле через мобильное приложение Xbox.