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Обновленная GTA 5 раскрывает секреты GTA 6: главные находки экспертов

Обновленная версия GTA 5 Enhanced Edition заинтересовала геймеров не только улучшенным визуалом, но и использованными технологиями, которые могут лечь в основу GTA 6.

Как сообщает Studway со ссылкой на сайт unian, специалисты Digital Foundry провели тщательный анализ игры и обнаружили главное нововведение – полноценное глобальное освещение с трассировкой лучей (RTGI). По их мнению, эта технология в первую очередь разрабатывалась для GTA 6, а уже потом интегрирована в GTA 5.

В большинстве современных игр трассировку глобального освещения реализуют выборочно. Например, в Dying Light 2 RTGI работает только для солнечного света, а в «Ведьмаке 3» оно функционирует через систему проб, что может вызвать визуальные артефакты. В GTA 5 Enhanced Edition эта технология внедрена на уровне каждого пикселя, учитывая отраженный свет от любых источников, что существенно усложняет ее реализацию. Этот же эффект можно увидеть в первом трейлере GTA 6, подтверждающем версию экспертов: Rockstar испытывает графические усовершенствования в обновленной GTA 5 перед выпуском шестой части.

Если GTA 6 действительно будет использовать RTGI с GTA 5 Enhanced Edition, производительность обновленной игры может дать представление о том, чего ожидать на консолях. Digital Foundry отмечает, что разработка оптимизирована для видеокарт, но просит значимых ресурсов процессора. Например, Ryzen 5 3600 (приблизительно соответствующий CPU базовых консолей текущего поколения) не способен обеспечить стабильные 60 FPS в разрешении 1440p с включенным DLSS в режиме качества. Поэтому эксперты считают, что на консолях GTA 6 будет работать с частотой 30 FPS.

Есть и положительные новости: если теория о тестировании новых технологий подтвердится, GTA 6 может занимать меньше места на диске. К примеру, обновленная GTA 5 стала «легче» на 22 ГБ благодаря графическим оптимизациям. Релиз GTA 6 по-прежнему запланирован на осень этого года. Глава Take-Two Штраус Зельник заявил, что переносов не предполагается, но подтвердил, что версия для ПК выйдет позже консольной.

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