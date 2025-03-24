Оля Полякова обурена жахливими умовами в українських концертних залах: «Я відмовляюся працювати»

Відома українська співачка Оля Полякова після виступу в Житомирі 3 липня висловила обурення жахливим станом концертних залів в Україні.

Як повідомляє STUDway із посиланням на «Бульвар Гордона», вона опублікувала емоційну заяву в Instagram Stories, де чітко заявила про небажання працювати в таких умовах влітку.

«Я офіційно відмовляюся працювати літом у цих жахливих залах! Все! Не вмовляйте мене! Осінь, весна – будь ласка. Але взимку там холодно, як у могилі, а влітку можна просто спектися»,

– з гнівом прокоментувала співачка.

Полякова поділилася, що їй довелося відпрацювати три концерти поспіль при жахливій спеці 60 градусів у залі.

«Знаєте, як то кажуть, мені не 20 років»,

– додала 45-річна артистка, підкреслюючи неприйнятність таких умов.

Наразі заплановано концерт Полякової на 5 липня у Броварах. Чи буде він скасований, співачка не уточнила. Варто зазначити, що з весни Полякова активно гастролює українськими містами з туром «Все буде добре», який передбачає 46 концертів. В травні співачка зізналася, що раніше уникала виступів у маленьких містах, але зараз свідомо їде навіть туди, де ніколи не була. Залишається сподіватися, що слова Полякової знайдуть відгук у відповідних органів та сприятимуть покращенню умов в українських концертних залах.