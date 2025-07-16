В современном мире медицина всё чаще работает на упреждение. Онкологические заболевания занимают одну из первых строчек среди причин смертности, и, к сожалению, часто они обнаруживаются слишком поздно. Однако существует способ выявить рак на начальной стадии, когда лечение максимально эффективно и шанс на полное выздоровление велик. В статье от DNEWS речь идёт об онкоскрининге — регулярной профилактической проверке организма на предмет онкозаболеваний. Онкоскрининг — это не просто модный термин, а реальный инструмент борьбы с онкологией. Кому он нужен, как часто его следует проходить, какие методы используются — обо всём этом вы узнаете в этой статье.

Что такое онкоскрининг и зачем он нужен

Онкоскрининг — это программа раннего выявления онкологических заболеваний, основанная на систематическом обследовании людей, у которых нет симптомов, но есть риск развития рака. Такие скрининги проводятся для наиболее распространённых форм онкологии и позволяют диагностировать болезнь на бессимптомной стадии.

Онкологи отмечают, что ранняя диагностика способна снизить смертность от рака на 30–50%. Примером служит рак шейки матки: благодаря скринингу (ПАП-тесту) уровень смертности от него значительно снизился во многих странах. То же касается рака молочной железы, предстательной железы и толстого кишечника.

Преимущества скрининга

Скрининг имеет целый ряд преимуществ, которые делают его незаменимым инструментом в профилактике рака.

Снижение затрат на лечение

Чем раньше выявлена опухоль, тем проще и дешевле её лечить. Поздние стадии требуют агрессивной и дорогостоящей терапии.

Повышение выживаемости

На ранних стадиях рака шанс выжить в течение 5 лет составляет до 90%, тогда как на поздних — менее 20%.

Кому нужно проходить онкоскрининг в первую очередь

Онкоскрининг необходим не всем, но есть категории людей, которым он особенно показан. Программы скрининга формируются с учётом возраста, пола, наследственности и образа жизни.

Эти критерии помогают определить целевую группу и сделать обследование максимально эффективным. Разберёмся, кому в первую очередь стоит записаться на онкоскрининг.

Люди старше 40 лет

С возрастом риск развития онкологии значительно возрастает. Особенно это касается женщин и мужчин старше 45 лет.

Люди с отягощённой наследственностью

Если в семье были случаи рака, особенно в молодом возрасте, это увеличивает вероятность заболевания в 2–3 раза.

Курильщики и люди, работающие с канцерогенами

Рак лёгких, мочевого пузыря и гортани тесно связан с воздействием вредных веществ. Скрининг таким людям обязателен.

Какие виды онкоскрининга существуют

Скрининг бывает разным в зависимости от типа рака. Методы различаются по степени инвазивности, стоимости и точности. Выбор конкретного исследования определяется рекомендациями врача.

Чем точнее метод, тем выше вероятность выявления опухоли на ранней стадии. Ниже представлены основные виды онкоскрининга.

Маммография

Применяется для женщин от 40 лет. Выявляет рак молочной железы. Проводится 1 раз в 1–2 года.

ПАП-тест и ВПЧ-тест

Рекомендованы женщинам от 21 года. Помогают выявить предраковые изменения шейки матки.

Колоноскопия

Показана после 50 лет. Определяет рак прямой и ободочной кишки. Повторяется каждые 10 лет при нормальных результатах.

Низкодозовая КТ грудной клетки

Применяется у курильщиков и людей старше 55 лет для выявления рака лёгких.

ПСА-тест

Проверка уровня простат-специфического антигена для выявления рака простаты у мужчин после 50 лет.

Как проводится онкоскрининг и чего ожидать

Многие опасаются обследований, не зная, как проходит онкоскрининг. На самом деле это не страшно и чаще всего безболезненно.

Перед началом важно получить консультацию врача, который объяснит, какие именно тесты вам нужны. Затем пациент проходит ряд процедур, которые зависят от типа скрининга.

Подготовка к процедурам

Некоторые исследования требуют особой подготовки: диеты, очищения кишечника, отказа от курения перед КТ.

Сама процедура

Она может занимать от 10 минут до нескольких часов. Большинство тестов безболезненны и проводятся амбулаторно.

Интерпретация результатов

Результаты скрининга обычно готовы через несколько дней. В случае отклонений назначаются дополнительные методы обследования.

Сколько стоит онкоскрининг и где его пройти

Онкоскрининг можно пройти как в государственных, так и в частных медучреждениях. Стоимость зависит от выбранных тестов и уровня клиники.

В некоторых странах базовые программы скрининга доступны бесплатно или покрываются страховкой. В частных клиниках комплексные обследования могут стоить от 2000 до 15000 гривен.

Бесплатные программы

Некоторые организации и клиники проводят акции по бесплатной маммографии, ПАП-тестам и другим исследованиям.

Частные пакеты

В клиниках доступны пакеты скрининга: «Онкоскрининг для женщин», «Профилактика рака кишечника» и другие.

Когда нужно начинать и как часто проходить онкоскрининг

Всё зависит от типа рака и индивидуальных факторов риска. Существуют официальные рекомендации, когда и с какой периодичностью проходить обследования.

Своевременность скрининга — ключ к эффективной профилактике. Не стоит ждать появления симптомов, ведь часто они возникают слишком поздно.

Женщины

Молочные железы — с 40 лет каждые 1–2 года

Шейка матки — с 21 года каждые 3 года

Колоноскопия — с 50 лет каждые 10 лет

Мужчины

Простата — с 50 лет, ежегодно

Кишечник — с 50 лет, раз в 10 лет

Лёгкие — с 55 лет при наличии факторов риска

Что делать при положительном результате

Положительный результат — не всегда диагноз. Это сигнал, что нужны дополнительные обследования. Главное — не паниковать и действовать по инструкции врача.

Окончательный диагноз ставится только после биопсии, КТ или МРТ. Иногда подозрение не подтверждается, и тревога оказывается ложной.

Обратитесь к онкологу

Он назначит дообследование и определит необходимость лечения. Не стоит терять время.

Поддержка и информация

Обратитесь в центры поддержки пациентов с онкозаболеваниями. Там помогут психологически и юридически.

Как снизить риск развития рака в дополнение к скринингу

Онкоскрининг — это важный, но не единственный инструмент профилактики. Образ жизни также играет ключевую роль в снижении онкорисков.

Правильное питание, физическая активность и отказ от вредных привычек способны значительно снизить вероятность развития онкологии.

Здоровый рацион

Рацион с большим количеством овощей, фруктов и клетчатки помогает снизить риск онкозаболеваний.

Физическая активность

Регулярные тренировки укрепляют иммунную систему и уменьшают воспалительные процессы.

Отказ от алкоголя и курения

Употребление табака и алкоголя увеличивает риск многих форм рака: от ротовой полости до печени.

Онкоскрининг — это мощное оружие против рака. Он помогает выявить болезнь до появления симптомов и начать лечение вовремя. Особенно важен он для людей с факторами риска: возраст, наследственность, образ жизни. Проходите скрининг регулярно, заботьтесь о здоровье и не откладывайте профилактику на потом. Ведь в борьбе с раком побеждает тот, кто действует заранее.

Ранее мы писали о том, как понять, что с грудью что-то не так: первые симптомы рака.