Во время планирования перелёта большинство пассажиров заботятся о билетах, багаже и расписании. Но гораздо реже мы задумываемся о том, как одежда может повлиять на самочувствие в полёте. На первый взгляд, выбор наряда — это вопрос вкуса и стиля, однако он может напрямую сказаться на здоровье, особенно во время длительных рейсов. В самолёте организм подвергается стрессу из-за перепадов давления, ограниченной подвижности и сухого воздуха. Именно поэтому неправильный выбор одежды может усугубить дискомфорт, вызвать отёки или даже привести к серьёзным проблемам, таким как тромбоз глубоких вен. В этой статье от DNEWS вы узнаете, какие вещи лучше оставить в чемодане, чтобы перелёт прошёл максимально комфортно и безопасно.

Основные риски неправильного выбора одежды в самолёте

Перед тем как перейти к конкретному списку вещей, которые лучше не надевать, важно понять, чем именно опасна неподходящая одежда в условиях полёта.

Нарушение кровообращения

Тесная одежда, особенно в области талии, ног и паха, может замедлять венозный отток крови. Это повышает риск развития тромбоза глубоких вен — состояния, при котором в сосудах образуются сгустки крови.

Отёчность конечностей

Во время полёта кровь и жидкости в организме естественным образом скапливаются в нижней части тела. Одежда, препятствующая нормальной циркуляции, может усугубить отёки ног и ступней.

Раздражение кожи и перегрев

Некоторые ткани, особенно синтетика с жёсткими швами, могут вызывать натирания, раздражения, потливость или перегрев в условиях низкой влажности и ограниченной вентиляции.

Невозможность быстро снять одежду

Если одежда плохо снимается или требует усилий для переодевания, это может создать дополнительный стресс в случае резкой смены температуры или необходимости экстренной медицинской помощи.

Какие вещи не стоит надевать в самолёт: практическое руководство

Далее приведён подробный список вещей, которых стоит избегать в путешествии на самолёте. Каждый из этих пунктов основан на мнении экспертов и опыте путешественников.

Обтягивающие джинсы и легинсы

На первый взгляд, обтягивающие джинсы — универсальный элемент гардероба. Однако в самолёте они превращаются в потенциальную угрозу комфорту.

Ограничивают движение, особенно в области коленей и бёдер

Ухудшают приток крови к ногам

Могут натирать и вызывать раздражения на коже

Если вы планируете рейс более 2 часов, отдайте предпочтение свободным спортивным или лляным брюкам.

Корректирующее бельё и тугие пояса

Шейперы и корректирующие трусы предназначены для визуального улучшения силуэта, но совершенно не годятся для многочасового сидения.

Давление на живот и таз может вызывать тошноту и изжогу

Ухудшение кровообращения повышает риск сосудистых проблем

Затруднённое дыхание в условиях пониженного кислорода в салоне

Лучше выбрать бесшовное нижнее бельё из натуральных тканей.

Одежда с тугими резинками, манжетами и швами

Каждый элемент гардероба, который давит, пережимает или натирает — потенциальный раздражитель на высоте 10 000 метров.

Эластичные манжеты ограничивают движение рук и могут вызывать сдавливание

Жёсткие швы натирают кожу и оставляют следы

Одежда должна не сковывать, а позволять телу дышать и двигаться

Особенно это важно в ночных перелётах, когда человек спит в сидячем положении.

Тесная или тяжёлая обувь

Ноги часто отекают во время полёта. Обувь, которая идеально сидит на земле, может превратиться в тесную «ловушку» уже через час в воздухе.

Шнуровка и молнии могут мешать быстро снять обувь

Отёки приводят к давлению и болям в ступнях

Кожаная и лакированная обувь плохо пропускает воздух

Оптимально — дышащие кроссовки на липучке или лёгкие балетки без каблука.

Синтетика и одежда, не пропускающая воздух

Ткани вроде полиэстера и нейлона могут накапливать тепло и влагу, что особенно дискомфортно в тёплом салоне самолёта.

Повышенная потливость

Раздражение кожи

Повышение риска перегрева

Хлопок, лён, вискоза — лучший выбор для полёта.

Дополнительные советы по комфортной одежде в полёте

Помимо отказа от неподходящих вещей, важно помнить и о том, как правильно собрать удобный комплект для путешествия.

Слоистая одежда — залог комфорта

Температура в салоне может сильно колебаться, особенно ночью. Лучше надеть несколько слоёв:

Лёгкая футболка

Тонкий свитер или кардиган

Удобная куртка или худи с капюшоном

Это поможет адаптироваться к изменениям микроклимата без переодеваний.

Носки имеют значение

Лучше выбрать длинные хлопковые или шерстяные носки. Если предстоит длительный рейс — компрессионные носки среднего уровня давления (15–20 мм рт. ст.) помогают поддерживать циркуляцию крови.

Мягкие ткани и минимум декора

Избегайте пайеток, заклёпок и прочих элементов, которые могут создавать дискомфорт в спинке кресла. Трикотаж, флис и мягкий хлопок — материалы, в которых удобно даже спать.

Медицинские риски: мнение специалистов

Эксперты из компании Ready Set Supplied и британские врачи предупреждают: одежда может повлиять не только на комфорт, но и на здоровье.

Тромбоз глубоких вен

По статистике, у 1 из 4500 авиапассажиров развивается венозный тромбоз в течение недели после перелёта. Риск возрастает при:

Ожирении

Варикозе

Курении

Возрасте 60+

Ношение тесной одежды удваивает вероятность нарушений кровообращения.

Дискомфорт, боли и головокружение

Тугие пояса и плотные джинсы могут давить на живот, нарушать пищеварение и вызывать мигрени из-за напряжения мышц спины.

Аллергические реакции

Синтетика, особенно в сочетании с духами и дезодорантами, может провоцировать высыпания и контактный дерматит.

Что надеть в самолёт вместо неподходящей одежды

Эксперты советуют не жертвовать стилем, но выбирать одежду, ориентируясь на комфорт.

Идеальный комплект для перелёта

Свободные хлопковые брюки или спортивные штаны

Тонкая футболка или майка

Кардиган или толстовка с капюшоном

Дышащая обувь на мягкой подошве

Тёплые носки (можно взять с собой)

Шарф, который можно использовать как плед или подушку

Стиль и комфорт — совместимы

Сегодня легко найти стильную одежду из натуральных материалов. Хлопковые джоггеры, оверсайз-свитшоты, стильные худи и мягкие платья свободного кроя — отличный выбор для перелёта.

Не забывайте про аксессуары

Повязка на глаза и беруши улучшат сон

Крем для рук и гигиеническая помада предотвратят пересушивание кожи

Антибактериальные салфетки пригодятся при контакте с поверхностями

Что говорят сами пассажиры: личный опыт

Многие путешественники в соцсетях делятся опытом неудачного выбора одежды в самолёт. Вот несколько типичных отзывов:

«Я летела в джинсах с высокой талией — уже через час начала ощущать тошноту. Никогда больше!»

«Мои кожаные ботинки на каблуке казались хорошей идеей… пока не начались отёки. Больше на рейсы только в кроссовках.»

«Брала с собой пиджак — пожалела. Мешал, не согревал, и занимал место на коленях.»

Что взять с собой в ручной клади для переодевания

В длительных перелётах полезно иметь комплект сменной одежды:

Свежую футболку

Носки

Нижнее бельё

Леггинсы или лёгкие штаны

Это особенно актуально при ночных рейсах или пересадках.

