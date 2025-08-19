Вторник, 19 августа, 2025
Неправильная одежда в самолёте может вызвать тромбоз, отёки и дискомфорт. Что не стоит надевать на рейс и как выбрать удобный комплект.
Опасная одежда в самолёте: что нельзя надевать в полёт ради здоровья и безопасности

Во время планирования перелёта большинство пассажиров заботятся о билетах, багаже и расписании. Но гораздо реже мы задумываемся о том, как одежда может повлиять на самочувствие в полёте. На первый взгляд, выбор наряда — это вопрос вкуса и стиля, однако он может напрямую сказаться на здоровье, особенно во время длительных рейсов. В самолёте организм подвергается стрессу из-за перепадов давления, ограниченной подвижности и сухого воздуха. Именно поэтому неправильный выбор одежды может усугубить дискомфорт, вызвать отёки или даже привести к серьёзным проблемам, таким как тромбоз глубоких вен. В этой статье от DNEWS вы узнаете, какие вещи лучше оставить в чемодане, чтобы перелёт прошёл максимально комфортно и безопасно.

Содержание

Основные риски неправильного выбора одежды в самолёте

Перед тем как перейти к конкретному списку вещей, которые лучше не надевать, важно понять, чем именно опасна неподходящая одежда в условиях полёта.

Нарушение кровообращения

Тесная одежда, особенно в области талии, ног и паха, может замедлять венозный отток крови. Это повышает риск развития тромбоза глубоких вен — состояния, при котором в сосудах образуются сгустки крови.

Отёчность конечностей

Во время полёта кровь и жидкости в организме естественным образом скапливаются в нижней части тела. Одежда, препятствующая нормальной циркуляции, может усугубить отёки ног и ступней.

Раздражение кожи и перегрев

Некоторые ткани, особенно синтетика с жёсткими швами, могут вызывать натирания, раздражения, потливость или перегрев в условиях низкой влажности и ограниченной вентиляции.

Невозможность быстро снять одежду

Если одежда плохо снимается или требует усилий для переодевания, это может создать дополнительный стресс в случае резкой смены температуры или необходимости экстренной медицинской помощи.

Какие вещи не стоит надевать в самолёт: практическое руководство

Далее приведён подробный список вещей, которых стоит избегать в путешествии на самолёте. Каждый из этих пунктов основан на мнении экспертов и опыте путешественников.

Обтягивающие джинсы и легинсы

На первый взгляд, обтягивающие джинсы — универсальный элемент гардероба. Однако в самолёте они превращаются в потенциальную угрозу комфорту.

  • Ограничивают движение, особенно в области коленей и бёдер
  • Ухудшают приток крови к ногам
  • Могут натирать и вызывать раздражения на коже

Если вы планируете рейс более 2 часов, отдайте предпочтение свободным спортивным или лляным брюкам.

Корректирующее бельё и тугие пояса

Шейперы и корректирующие трусы предназначены для визуального улучшения силуэта, но совершенно не годятся для многочасового сидения.

  • Давление на живот и таз может вызывать тошноту и изжогу
  • Ухудшение кровообращения повышает риск сосудистых проблем
  • Затруднённое дыхание в условиях пониженного кислорода в салоне

Лучше выбрать бесшовное нижнее бельё из натуральных тканей.

Одежда с тугими резинками, манжетами и швами

Каждый элемент гардероба, который давит, пережимает или натирает — потенциальный раздражитель на высоте 10 000 метров.

  • Эластичные манжеты ограничивают движение рук и могут вызывать сдавливание
  • Жёсткие швы натирают кожу и оставляют следы
  • Одежда должна не сковывать, а позволять телу дышать и двигаться

Особенно это важно в ночных перелётах, когда человек спит в сидячем положении.

Тесная или тяжёлая обувь

Ноги часто отекают во время полёта. Обувь, которая идеально сидит на земле, может превратиться в тесную «ловушку» уже через час в воздухе.

  • Шнуровка и молнии могут мешать быстро снять обувь
  • Отёки приводят к давлению и болям в ступнях
  • Кожаная и лакированная обувь плохо пропускает воздух

Оптимально — дышащие кроссовки на липучке или лёгкие балетки без каблука.

Синтетика и одежда, не пропускающая воздух

Ткани вроде полиэстера и нейлона могут накапливать тепло и влагу, что особенно дискомфортно в тёплом салоне самолёта.

  • Повышенная потливость
  • Раздражение кожи
  • Повышение риска перегрева

Хлопок, лён, вискоза — лучший выбор для полёта.

Дополнительные советы по комфортной одежде в полёте

Помимо отказа от неподходящих вещей, важно помнить и о том, как правильно собрать удобный комплект для путешествия.

Слоистая одежда — залог комфорта

Температура в салоне может сильно колебаться, особенно ночью. Лучше надеть несколько слоёв:

  • Лёгкая футболка
  • Тонкий свитер или кардиган
  • Удобная куртка или худи с капюшоном

Это поможет адаптироваться к изменениям микроклимата без переодеваний.

Носки имеют значение

Лучше выбрать длинные хлопковые или шерстяные носки. Если предстоит длительный рейс — компрессионные носки среднего уровня давления (15–20 мм рт. ст.) помогают поддерживать циркуляцию крови.

Мягкие ткани и минимум декора

Избегайте пайеток, заклёпок и прочих элементов, которые могут создавать дискомфорт в спинке кресла. Трикотаж, флис и мягкий хлопок — материалы, в которых удобно даже спать.

Медицинские риски: мнение специалистов

Эксперты из компании Ready Set Supplied и британские врачи предупреждают: одежда может повлиять не только на комфорт, но и на здоровье.

Тромбоз глубоких вен

По статистике, у 1 из 4500 авиапассажиров развивается венозный тромбоз в течение недели после перелёта. Риск возрастает при:

  • Ожирении
  • Варикозе
  • Курении
  • Возрасте 60+

Ношение тесной одежды удваивает вероятность нарушений кровообращения.

Дискомфорт, боли и головокружение

Тугие пояса и плотные джинсы могут давить на живот, нарушать пищеварение и вызывать мигрени из-за напряжения мышц спины.

Аллергические реакции

Синтетика, особенно в сочетании с духами и дезодорантами, может провоцировать высыпания и контактный дерматит.

Что надеть в самолёт вместо неподходящей одежды

Эксперты советуют не жертвовать стилем, но выбирать одежду, ориентируясь на комфорт.

Идеальный комплект для перелёта

  • Свободные хлопковые брюки или спортивные штаны
  • Тонкая футболка или майка
  • Кардиган или толстовка с капюшоном
  • Дышащая обувь на мягкой подошве
  • Тёплые носки (можно взять с собой)
  • Шарф, который можно использовать как плед или подушку

Стиль и комфорт — совместимы

Сегодня легко найти стильную одежду из натуральных материалов. Хлопковые джоггеры, оверсайз-свитшоты, стильные худи и мягкие платья свободного кроя — отличный выбор для перелёта.

Не забывайте про аксессуары

  • Повязка на глаза и беруши улучшат сон
  • Крем для рук и гигиеническая помада предотвратят пересушивание кожи
  • Антибактериальные салфетки пригодятся при контакте с поверхностями

Что говорят сами пассажиры: личный опыт

Многие путешественники в соцсетях делятся опытом неудачного выбора одежды в самолёт. Вот несколько типичных отзывов:

«Я летела в джинсах с высокой талией — уже через час начала ощущать тошноту. Никогда больше!»

«Мои кожаные ботинки на каблуке казались хорошей идеей… пока не начались отёки. Больше на рейсы только в кроссовках.»

«Брала с собой пиджак — пожалела. Мешал, не согревал, и занимал место на коленях.»

Что взять с собой в ручной клади для переодевания

В длительных перелётах полезно иметь комплект сменной одежды:

  • Свежую футболку
  • Носки
  • Нижнее бельё
  • Леггинсы или лёгкие штаны

Это особенно актуально при ночных рейсах или пересадках.

Ранее мы писали о том, почему в самолёт нельзя проносить воду.

