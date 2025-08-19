Во время планирования перелёта большинство пассажиров заботятся о билетах, багаже и расписании. Но гораздо реже мы задумываемся о том, как одежда может повлиять на самочувствие в полёте. На первый взгляд, выбор наряда — это вопрос вкуса и стиля, однако он может напрямую сказаться на здоровье, особенно во время длительных рейсов. В самолёте организм подвергается стрессу из-за перепадов давления, ограниченной подвижности и сухого воздуха. Именно поэтому неправильный выбор одежды может усугубить дискомфорт, вызвать отёки или даже привести к серьёзным проблемам, таким как тромбоз глубоких вен. В этой статье от DNEWS вы узнаете, какие вещи лучше оставить в чемодане, чтобы перелёт прошёл максимально комфортно и безопасно.
Основные риски неправильного выбора одежды в самолёте
Перед тем как перейти к конкретному списку вещей, которые лучше не надевать, важно понять, чем именно опасна неподходящая одежда в условиях полёта.
Нарушение кровообращения
Тесная одежда, особенно в области талии, ног и паха, может замедлять венозный отток крови. Это повышает риск развития тромбоза глубоких вен — состояния, при котором в сосудах образуются сгустки крови.
Отёчность конечностей
Во время полёта кровь и жидкости в организме естественным образом скапливаются в нижней части тела. Одежда, препятствующая нормальной циркуляции, может усугубить отёки ног и ступней.
Раздражение кожи и перегрев
Некоторые ткани, особенно синтетика с жёсткими швами, могут вызывать натирания, раздражения, потливость или перегрев в условиях низкой влажности и ограниченной вентиляции.
Невозможность быстро снять одежду
Если одежда плохо снимается или требует усилий для переодевания, это может создать дополнительный стресс в случае резкой смены температуры или необходимости экстренной медицинской помощи.
Какие вещи не стоит надевать в самолёт: практическое руководство
Далее приведён подробный список вещей, которых стоит избегать в путешествии на самолёте. Каждый из этих пунктов основан на мнении экспертов и опыте путешественников.
Обтягивающие джинсы и легинсы
На первый взгляд, обтягивающие джинсы — универсальный элемент гардероба. Однако в самолёте они превращаются в потенциальную угрозу комфорту.
- Ограничивают движение, особенно в области коленей и бёдер
- Ухудшают приток крови к ногам
- Могут натирать и вызывать раздражения на коже
Если вы планируете рейс более 2 часов, отдайте предпочтение свободным спортивным или лляным брюкам.
Корректирующее бельё и тугие пояса
Шейперы и корректирующие трусы предназначены для визуального улучшения силуэта, но совершенно не годятся для многочасового сидения.
- Давление на живот и таз может вызывать тошноту и изжогу
- Ухудшение кровообращения повышает риск сосудистых проблем
- Затруднённое дыхание в условиях пониженного кислорода в салоне
Лучше выбрать бесшовное нижнее бельё из натуральных тканей.
Одежда с тугими резинками, манжетами и швами
Каждый элемент гардероба, который давит, пережимает или натирает — потенциальный раздражитель на высоте 10 000 метров.
- Эластичные манжеты ограничивают движение рук и могут вызывать сдавливание
- Жёсткие швы натирают кожу и оставляют следы
- Одежда должна не сковывать, а позволять телу дышать и двигаться
Особенно это важно в ночных перелётах, когда человек спит в сидячем положении.
Тесная или тяжёлая обувь
Ноги часто отекают во время полёта. Обувь, которая идеально сидит на земле, может превратиться в тесную «ловушку» уже через час в воздухе.
- Шнуровка и молнии могут мешать быстро снять обувь
- Отёки приводят к давлению и болям в ступнях
- Кожаная и лакированная обувь плохо пропускает воздух
Оптимально — дышащие кроссовки на липучке или лёгкие балетки без каблука.
Синтетика и одежда, не пропускающая воздух
Ткани вроде полиэстера и нейлона могут накапливать тепло и влагу, что особенно дискомфортно в тёплом салоне самолёта.
- Повышенная потливость
- Раздражение кожи
- Повышение риска перегрева
Хлопок, лён, вискоза — лучший выбор для полёта.
Дополнительные советы по комфортной одежде в полёте
Помимо отказа от неподходящих вещей, важно помнить и о том, как правильно собрать удобный комплект для путешествия.
Слоистая одежда — залог комфорта
Температура в салоне может сильно колебаться, особенно ночью. Лучше надеть несколько слоёв:
- Лёгкая футболка
- Тонкий свитер или кардиган
- Удобная куртка или худи с капюшоном
Это поможет адаптироваться к изменениям микроклимата без переодеваний.
Носки имеют значение
Лучше выбрать длинные хлопковые или шерстяные носки. Если предстоит длительный рейс — компрессионные носки среднего уровня давления (15–20 мм рт. ст.) помогают поддерживать циркуляцию крови.
Мягкие ткани и минимум декора
Избегайте пайеток, заклёпок и прочих элементов, которые могут создавать дискомфорт в спинке кресла. Трикотаж, флис и мягкий хлопок — материалы, в которых удобно даже спать.
Медицинские риски: мнение специалистов
Эксперты из компании Ready Set Supplied и британские врачи предупреждают: одежда может повлиять не только на комфорт, но и на здоровье.
Тромбоз глубоких вен
По статистике, у 1 из 4500 авиапассажиров развивается венозный тромбоз в течение недели после перелёта. Риск возрастает при:
- Ожирении
- Варикозе
- Курении
- Возрасте 60+
Ношение тесной одежды удваивает вероятность нарушений кровообращения.
Дискомфорт, боли и головокружение
Тугие пояса и плотные джинсы могут давить на живот, нарушать пищеварение и вызывать мигрени из-за напряжения мышц спины.
Аллергические реакции
Синтетика, особенно в сочетании с духами и дезодорантами, может провоцировать высыпания и контактный дерматит.
Что надеть в самолёт вместо неподходящей одежды
Эксперты советуют не жертвовать стилем, но выбирать одежду, ориентируясь на комфорт.
Идеальный комплект для перелёта
- Свободные хлопковые брюки или спортивные штаны
- Тонкая футболка или майка
- Кардиган или толстовка с капюшоном
- Дышащая обувь на мягкой подошве
- Тёплые носки (можно взять с собой)
- Шарф, который можно использовать как плед или подушку
Стиль и комфорт — совместимы
Сегодня легко найти стильную одежду из натуральных материалов. Хлопковые джоггеры, оверсайз-свитшоты, стильные худи и мягкие платья свободного кроя — отличный выбор для перелёта.
Не забывайте про аксессуары
- Повязка на глаза и беруши улучшат сон
- Крем для рук и гигиеническая помада предотвратят пересушивание кожи
- Антибактериальные салфетки пригодятся при контакте с поверхностями
Что говорят сами пассажиры: личный опыт
Многие путешественники в соцсетях делятся опытом неудачного выбора одежды в самолёт. Вот несколько типичных отзывов:
«Я летела в джинсах с высокой талией — уже через час начала ощущать тошноту. Никогда больше!»
«Мои кожаные ботинки на каблуке казались хорошей идеей… пока не начались отёки. Больше на рейсы только в кроссовках.»
«Брала с собой пиджак — пожалела. Мешал, не согревал, и занимал место на коленях.»
Что взять с собой в ручной клади для переодевания
В длительных перелётах полезно иметь комплект сменной одежды:
- Свежую футболку
- Носки
- Нижнее бельё
- Леггинсы или лёгкие штаны
Это особенно актуально при ночных рейсах или пересадках.
