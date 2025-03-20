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Опасные последствия татуировок: какие риски скрывают цветные рисунки на коже

Специалисты предупредили, кому лучше не делать татуировки из-за риска для здоровья. По словам экспертов, нанесение рисунка на кожу может повлечь за собой попадание инфекции в организм, что негативно влияет на состояние здоровья.

По информации от STUDway со ссылкой на Glamour, эпидемиологические исследования показали, что инфекция выявляется у 0,5-6% лиц с татуировками. Для тех, кто имеет заболевания сердца, риски особенно высоки: попавшие в кровь бактерии могут поражать внутренние органы.

«Патогены могут инфицировать сердечные клапаны, которые уже были повреждены или оперированы»,

– заметил Томас Майнерц, представитель Научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца.

Микроорганизмы могут попадать в организм из-за нарушения кожного покрова во время процедуры, использования нестерильных чернил, растворителей или игл. Если бактерии попадают в глубокие слои кожи из-за кровеносной и лимфатической систем, возникают гнойные воспаления.

«Эндокардит, то есть воспаление внутренней оболочки сердца, может быть вызван бактериями. Эта инфекция опасна для жизни и часто требует хирургического вмешательства или приводит к смерти»,

– отметил эксперт.

Также возможен сепсис, часто заканчивающийся летально. Кроме того, из-за наличия химических веществ в красках у людей может развиваться сильная аллергическая реакция, которая часто проявляется локально и вызывает неприятные ощущения, но в некоторых случаях приводит к анафилактическому шоку. Специалисты советуют избегать татуировок тем, кто страдает псориазом и другими кожными заболеваниями, имеет врожденные пороки сердца, болезни клапанов, повышен риск воспаления внутренней оболочки сердца, а также аллергикам.

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