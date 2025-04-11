Оскар вводить нову категорію: каскадери нарешті отримають визнання

Американська кіноакадемія продовжує тішити новинами про головну кіноподію року – премію Оскар. Нещодавно стало відомо не лише про дату проведення церемонії, а й про довгоочікувані зміни у структурі нагород. Зокрема, Академія офіційно додала нову категорію, про яку вже багато років просили представники кіноіндустрії – нагороду для каскадерів.

Як повідомляє Studway з посиланням на сайт «lux.fm», рада керівників Академії кінематографічних мистецтв і наук оголосила про запровадження щорічної нагороди за досягнення у сфері трюкового дизайну. Це перше офіційне визнання внеску каскадерів у кіномистецтво на рівні Оскарів. Вручати нову статуетку почнуть із ювілейної 100-ї церемонії, яка відбудеться у 2028. Номінуватимуться на неї фільми, випущені протягом 2027 року.

Правила подачі, критерії відбору та система голосування за першу в історії трюкову премію будуть оприлюднені разом із 100-м Регламентом Оскара у 2027 році. Порядок самої церемонії та вручення нагороди визначать керівні органи Академії згодом. Варто зазначити, що у виробничо-технологічному підрозділі Кіноакадемії вже перебувають понад 100 фахівців каскадерської справи. Саме завдяки їхній багаторічній роботі та наполегливості ініціативу вдалося реалізувати.

Головним рушієм змін став режисер та продюсер Девід Лейч, відомий за стрічками «Каскадер», «Швидкісний поїзд» і «Дедпул 2». Він особисто розпочинав кар’єру як професійний каскадер, тож добре знає, наскільки важливо визнавати працю цих невидимих героїв кіноекрану.