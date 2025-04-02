Осторожно: эти вещи могут задержать ваш багаж в сканере аэропорта

Ожидание багажа на ленте в аэропорту может казаться вечностью, особенно когда все чемоданы выглядят одинаково. Многие путешественники пытаются выделить свой багаж, используя различные методы, в частности привязывая яркую ленту к ручке чемодана.

Как сообщает Studway со ссылкой на сайт Mirror, казалось бы, это прекрасное решение для быстрой идентификации своих вещей. Однако сотрудник багажной службы аэропорта Дублина предостерег, что такой трюк может вызвать проблемы.

«Ленты, которые пассажиры привязывают к чемоданам, могут мешать автоматическому сканированию багажа. В таком случае систему приходится переводить на ручную проверку, что увеличивает риск, что чемодан может не попасть на борт»,

– объяснил специалист.

Также он рекомендует путешественникам снимать старые багажные наклейки, поскольку они могут запутать систему и привести к задержке. Еще один неожиданный фактор риска – марципан. Через плотную текстуру (сочетание миндаля, сахара и яиц) он может быть ошибочно распознан как взрывчатое вещество во время сканирования.