Моча — важный индикатор состояния организма. Её запах, цвет и прозрачность могут многое рассказать о вашем здоровье. Хотя чаще всего изменения носят временный характер и связаны с питанием или обезвоживанием, резкое или стойкое изменение запаха мочи может быть признаком заболевания.

В этой статье DNEWS расскажет, от чего зависит запах мочи, какие изменения считаются нормальными, а какие — поводом обратиться к врачу.

Как формируется запах мочи

Запах мочи обусловлен содержанием метаболитов — веществ, которые остаются после расщепления белков, витаминов и других соединений в организме. Основной компонент — мочевина, которая при взаимодействии с воздухом может приобретать аммиачный запах. В норме у здорового человека моча почти не имеет выраженного запаха.

Основные факторы, влияющие на запах мочи

Питание

Определённые продукты могут резко изменить запах мочи. Это абсолютно нормально.

Спаржа — вызывает характерный сернистый запах

— вызывает характерный сернистый запах Чеснок, лук, специи, хрен — придают резкий аромат

— придают резкий аромат Кофе и алкоголь — усиливают запах за счёт обезвоживания

— усиливают запах за счёт обезвоживания Белковые диеты — приводят к аммиачному запаху из-за распада белков

После отказа от этих продуктов запах нормализуется через 12–24 часа.

Обезвоживание

Если вы пьёте мало жидкости, концентрация мочи увеличивается, а вместе с этим — и интенсивность запаха. Моча становится тёмно-жёлтой и пахнет сильнее.

Как проявляется:

концентрированный, аммиачный или кислый запах

ощущение жжения при мочеиспускании (иногда)

малая частота походов в туалет

Решение — увеличить потребление воды до 1,5–2 л в день.

Приём витаминов и лекарств

Моча может приобретать специфический запах из-за добавок, особенно:

витаминов группы B

антибиотиков (особенно пенициллинового ряда)

мочегонных средств

добавок с железом

Это безопасно, но может вызывать кратковременный химический или лекарственный запах.

Гормональные изменения

Во время беременности, менструации, менопаузы или при гормональной терапии меняется состав мочи, что может влиять на её запах.

У беременных, например, он может становиться более сладковатым или резким, особенно в первом триместре.

Инфекции мочевыводящих путей (ИМП)

Это одна из частых причин появления неприятного запаха мочи, особенно у женщин.

Симптомы:

резкий запах (гнилостный, кислый, аммиачный)

помутнение мочи

боль, жжение при мочеиспускании

учащённые позывы

Причина — бактерии, которые разрушают мочевину и выделяют аммиак.

Сахарный диабет

У людей с неконтролируемым диабетом моча может пахнуть фруктами или ацетоном — это признак кетоза. Также возможен сладковатый запах из-за наличия глюкозы в моче (глюкозурия).

Если такой запах сопровождается сильной жаждой, потерей веса, частыми мочеиспусканиями — необходимо сдать анализы на глюкозу и кетоновые тела.

Печёночные и почечные заболевания

Моча может приобрести:

резкий аммиачный или «рыбный» запах — при нарушениях работы почек

— при нарушениях работы почек затхлый или серный запах — при серьёзных печёночных патологиях

Дополнительные признаки — отёки, потемнение кожи, слабость, изменение цвета мочи и кала.

Фенилкетонурия и другие редкие метаболические нарушения

Некоторые врождённые заболевания обмена веществ сопровождаются специфическим запахом мочи:

фенилкетонурия — «мышиный» запах

— «мышиный» запах триметиламинурия — «рыбный» запах

— «рыбный» запах лейциноз — запах кленового сиропа

Эти состояния диагностируются в детском возрасте, но при лёгких формах могут быть обнаружены позже.

Когда стоит насторожиться

Обратитесь к врачу, если:

запах мочи резко изменился и не исчезает более 2–3 дней

вы чувствуете боль, жжение при мочеиспускании

при мочеиспускании моча помутнела , изменила цвет или появились примеси

, изменила цвет или появились примеси наблюдаются другие симптомы — лихорадка, отёки, тошнота, слабость

моча пахнет ацетоном или фруктами

есть подозрение на инфекцию или нарушение работы почек

Что делать для нормализации запаха мочи

пейте достаточное количество чистой воды

ограничьте острую пищу, специи, кофе

следите за гигиеной и регулярностью мочеиспускания

приём витаминов и препаратов обсуждайте с врачом

не откладывайте визит к урологу или терапевту при наличии симптомов

Запах мочи — тонкий, но важный сигнал о состоянии здоровья. Он может меняться под воздействием диеты, обезвоживания или приёма лекарств, но также служит ранним признаком инфекций и внутренних заболеваний. Прислушивайтесь к своему телу и не игнорируйте его сигналы — особенно если изменения сохраняются дольше пары дней.

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