Пересадка волос давно перестала быть чем-то экзотическим. Сегодня это эффективная процедура для восстановления густоты шевелюры, коррекции бороды и бровей. Но у многих возникает вполне логичный вопрос: откуда именно берут волосы для пересадки и можно ли использовать донорские участки, например, область лобка?

В этой статье DNEWS подробно рассказывает, какие зоны используются для пересадки волос, как выбираются донорские участки, можно ли пересадить волосы с лобка на бороду и какие нюансы нужно учитывать перед процедурой.

Как работает пересадка волос

Пересадка волос — это процесс перемещения волосяных фолликулов из одной части тела в другую. Донорские волосы переносят вместе с корнем (фолликулом), что позволяет им прижиться на новом месте и расти естественным образом.

Наиболее часто волосы пересаживают при:

облысении головы (алопеция)

необходимости восстановления бороды

коррекции бровей

рубцовых изменениях кожи после травм

Методика позволяет получить натуральный, долговечный результат без видимых следов пересадки.

Основные методы пересадки

FUE (Follicular Unit Extraction) — извлечение отдельных фолликулов

(Follicular Unit Extraction) — извлечение отдельных фолликулов FUT (Follicular Unit Transplantation) — пересадка полоски кожи с волосами

На сегодня метод FUE считается наиболее щадящим и современным.

Откуда обычно берут волосы для пересадки

Выбор донорской зоны играет решающую роль в успехе пересадки. Идеальная донорская зона — это участок тела, где волосы густые, крепкие и устойчивые к выпадению.

Основные донорские участки

Затылочная область : волосы здесь имеют высокую плотность и устойчивы к гормональному выпадению

: волосы здесь имеют высокую плотность и устойчивы к гормональному выпадению Боковые части головы : хорошая альтернатива затылку при необходимости

: хорошая альтернатива затылку при необходимости Область за ушами: используется для небольших пересадок, например, бровей

Эти зоны обеспечивают максимально естественный вид пересаженных волос и минимальный риск отторжения.

Можно ли пересадить волосы с тела

Если на голове недостаточно донорских волос, врачи могут использовать волосы с тела.

Возможные участки

грудь

спина

живот

ноги

лобковая зона

Техника называется Body Hair Transplantation (BHT). Но при этом важно учитывать различия между волосами на теле и голове.

Можно ли пересадить волосы с лобка на бороду

Технически — да, волосы с лобковой зоны можно пересадить на бороду. Это допустимо в случаях, когда нет достаточного количества донорского материала на голове.

Но есть нюансы

Толщина и структура волос : лобковые волосы толще, жестче и могут выглядеть иначе на лице

: лобковые волосы толще, жестче и могут выглядеть иначе на лице Цикл роста : волосы с тела имеют другую фазу роста по сравнению с волосами головы

: волосы с тела имеют другую фазу роста по сравнению с волосами головы Эстетика: пересаженные волосы могут отличаться текстурой и требовать специального ухода

Поэтому пересадка лобковых волос на бороду применяется редко и в основном в крайних случаях.

Важно знать

Профессиональные хирурги стараются сначала использовать все возможные ресурсы затылочной области. Только при крайней нехватке рассматриваются альтернативные зоны, включая лобок.

Какие волосы лучше подходят для бороды

Для натурального и гармоничного вида бороды идеальными являются:

волосы с затылка

волосы с боковых сторон головы

Они по структуре и цвету максимально приближены к волосам на лице.

При использовании волос с тела может потребоваться дополнительная коррекция: регулярная стрижка, уход, моделирование.

Как проходит процедура пересадки на бороду

Процесс требует высокой точности и мастерства врача.

Основные этапы

Оценка состояния волос и кожи Определение донорской зоны Извлечение фолликулов Создание естественной линии роста бороды Пересадка фолликулов вручную

После пересадки необходимо время на заживление, а окончательный результат формируется через 6–12 месяцев.

Как ухаживать за пересаженными волосами

Чтобы добиться максимального приживления и красивого внешнего вида бороды, важно соблюдать рекомендации врача.

Основные правила ухода

избегать трения и растягивания кожи в зоне пересадки

аккуратно мыть лицо специальными средствами

избегать интенсивных физических нагрузок первые 2 недели

не трогать корочки до их естественного отпадания

применять рекомендованные антисептики и увлажняющие средства

Правильный уход значительно повышает шансы на успех процедуры.

Для пересадки волос чаще всего используют затылочную часть головы, реже — волосы с тела. Пересадка волос с лобка на бороду возможна, но имеет свои особенности и применяется только при отсутствии других донорских ресурсов.

Если вы рассматриваете пересадку бороды, лучше заранее проконсультироваться с опытным хирургом-трансплантологом, чтобы выбрать оптимальный вариант и достичь максимально естественного результата.

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