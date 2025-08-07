Когда речь заходит о защите электрооборудования и безопасности людей, понятия «заземление» и «зануление» часто путают. Внешне они могут казаться схожими, ведь обе схемы направлены на предотвращение поражения электрическим током, но их техническая реализация и задачи различны. Эта статья от DNEWS поможет разобраться в сути каждого понятия, понять, когда используется заземление, а когда — зануление, и какие стандарты применяются сегодня в домах, офисах и на производстве.

Если вы планируете электромонтажные работы или просто хотите удостовериться, что ваша сеть безопасна, важно понимать, как работает каждая система, какие у них плюсы и минусы. Особенно важно учитывать требования новых строительных и энергетических норм, а также обновлённые стандарты электробезопасности, действующие с 2020-х годов. Мы расскажем, в чём состоит разница между заземлением и занулением, какие токи они отводят, в каких схемах применяются, какие риски несут и как выбрать правильную систему защиты. Материал написан понятным языком, с конкретными цифрами и примерами, подходящими для домов, дач и коммерческих объектов.

Что такое заземление и как оно работает

Заземление — это система электробезопасности, предназначенная для отвода тока короткого замыкания и утечек на землю. Она защищает человека от поражения током, а оборудование — от перегрузок и повреждений.

Заземление реализуется путём соединения металлических частей электроустановки с заземляющим электродом — металлическим стержнем или контуром, находящимся в земле.

Виды заземления и их применение

Существует несколько типов заземления, каждый из которых подходит для конкретных условий:

Защитное заземление (PE) — применяется в сетях с напряжением до 1000 В. Обязательное в жилых и коммерческих зданиях

— применяется в сетях с напряжением до 1000 В. Обязательное в жилых и коммерческих зданиях Функциональное заземление (FE) — используется для корректной работы электроники, например, в сетях связи и радиоаппаратуре

— используется для корректной работы электроники, например, в сетях связи и радиоаппаратуре Рабочее заземление — отводит ток от нейтрали трансформатора в землю, предотвращая резкие скачки напряжения

Как устроена система заземления

Типовая система заземления включает:

Заземляющий контур: медные или стальные электроды, глубиной до 3 м

Шины заземления: металлические полосы, соединяющие электрощит с контуром

Заземляющий проводник: соединяет корпус прибора с контуром

Сопротивление заземления должно быть не более 4 Ом для жилых домов и не более 0,5 Ом для предприятий, работающих с электроникой. Измерения проводят регулярно — раз в 3–5 лет.

Что такое зануление и в чём его суть

Хотя зануление и заземление часто звучат вместе, принцип действия зануления иной: оно не отводит ток в землю, а создаёт короткое замыкание для автоматического отключения питания.

Зануление — это соединение корпуса электроприбора с нейтральным проводом сети (N). При пробое фазы на корпус, ток резко увеличивается, срабатывает автомат и отключает подачу электроэнергии.

Когда используется зануление

Зануление применялось в советских домах с двухпроводной системой TN-C, где отсутствовал отдельный провод защитного заземления. Его до сих пор можно встретить в домах, построенных до 1990 года.

Современные нормы запрещают зануление как основную систему защиты в новых зданиях.

Опасности и ограничения зануления

При обрыве нулевого проводника корпус прибора может оказаться под напряжением

Не работает в системах УЗО (устройства защитного отключения)

Запрещено подключать зануление к водопроводным или отопительным трубам

Ключевые различия между заземлением и занулением

Прежде чем выбирать систему для своей сети, важно понять, в чём именно состоит различие между этими методами.

Принцип действия и путь тока

Заземление направляет ток в землю, снижая напряжение на корпусе

Зануление вызывает короткое замыкание и выключает автомат

Структура сети

Заземление — обязательно для TN-S и TT систем (трёхпроводная или четырёхпроводная сеть)

и систем (трёхпроводная или четырёхпроводная сеть) Зануление — характерно для TN-C, где нет выделенного защитного проводника

Безопасность и риски

Заземление безопаснее: даже при отказе автоматики корпус остаётся разряженным

Зануление при обрыве нуля становится опасным — ток может пойти через человека

Нормы и стандарты применения в быту

Электробезопасность в жилых помещениях строго регулируется:

В новых домах применяется система TN-S с выделенным PE проводом

Сопротивление заземления для многоквартирного дома должно быть ≤ 4 Ом

Использование УЗО обязательно в ванных комнатах и кухнях

Переход со старой схемы на новую

Многие дома, построенные в XX веке, имеют старую систему TN-C. Чтобы перейти на заземление:

Необходимо прокладывать третий проводник PE

Переподключать автоматы и щиток по схеме TN-C-S

Устанавливать УЗО с током утечки 30 мА

Преимущества заземления по сравнению с занулением

Выбор между системами не просто формальный — от этого зависит жизнь и здоровье людей. Рассмотрим, в чём заземление выигрывает.

Работа с УЗО и дифференциальными автоматами

УЗО корректно работает только с заземлением

Зануление вызывает ложные срабатывания или отказ устройства

Совместимость с современным оборудованием

Компьютеры, телевизоры, стиральные машины требуют стабильной схемы PE

При занулении возникают фоновый ток, наводки и шумы

Где ещё применяются заземление и зануление

Кроме жилых помещений, обе системы активно используются в других сферах. От выбора схемы зависит безопасность на производстве, в сельском хозяйстве и при строительстве частных домов.

Эти применения подчиняются строгим регламентам и стандартам. Давайте рассмотрим их подробнее, чтобы понять, в каких условиях допустимо использовать ту или иную систему, и какие технические требования предъявляются.

Промышленные объекты

На производствах заземление необходимо для электродвигателей, станков, КИП (контрольно-измерительных приборов). Здесь допустим уровень сопротивления до 1 Ом.

Зануление применяется лишь в аварийных цепях, как временная мера, либо в комбинации с другими методами защиты.

Загородные дома и дачи

Для частных домов популярна система TT: заземление делается с нуля, используя вертикальные штыри, глубиной 2–3 м, соединённые полосой 40×4 мм.

Стоимость комплекта заземления — от 3000 до 8000 грн, установка занимает 1–2 дня.

Как проверить, какая система используется у вас

Простой способ — заглянуть в электрощит и посмотреть:

Есть ли отдельный провод PE (зелёно-жёлтый) — это заземление

Если два провода: фаза и ноль (белый/синий), а ноль объединён с корпусами — зануление

Также можно вызвать электрика для замеров сопротивления заземления или установки УЗО — оно не сработает корректно при занулении.

Что выбрать: заземление или зануление

Если вы строите дом или проводите капитальный ремонт — выбирайте заземление. Оно безопаснее, совместимо с УЗО, соответствует международным стандартам IEC 60364 и европейским нормам.

Зануление допустимо как временное решение в старом фонде, но требует постоянного контроля и недопустимо при наличии современной техники.

Современный подход к электробезопасности

Разница между заземлением и занулением — не только в схеме подключения, но и в уровне безопасности, который вы обеспечиваете себе и своим близким. Заземление — это инвестиция в надёжность и соответствие нормам. Зануление — устаревший способ защиты, который может привести к трагическим последствиям при малейшей ошибке.

При планировании любых изменений в электросети обращайтесь к лицензированным специалистам, проводите регулярные замеры сопротивления и не игнорируйте современные устройства защиты. Безопасность начинается с правильного выбора схемы электропитания.

