Проблемы с деснами — не просто эстетический дефект, а потенциальный путь к потере зубов и серьезным осложнениям в организме. Многие слышали о двух заболеваниях — пародонтите и пародонтозе, но часто путают их между собой. На первый взгляд они похожи, но разница между ними принципиальна: одна болезнь воспалительная, а вторая — дегенеративная. От точности постановки диагноза зависит успех лечения и сохранения зубов. В этой статье от DNEWS вы получите не только четкое понимание различий между пародонтитом и пародонтозом, но и узнаете, как своевременно распознать симптомы, какие методы лечения действительно работают и как сохранить здоровье полости рта на долгие годы. Используйте это руководство как практическое пособие для профилактики и принятия решений.

Основные отличия пародонтита и пародонтоза

Хотя названия заболеваний звучат схоже, механизмы их развития и последствия существенно отличаются. Чтобы не допустить неправильного диагноза и запущенной формы, важно понимать, какие процессы происходят в тканях десны при каждой из патологий. Переход от симптомов к осложнениям может быть стремительным.

Пародонтит — воспалительный процесс с быстрым разрушением тканей

Пародонтит развивается на фоне плохой гигиены полости рта, зубного налета и инфекций. Воспаление охватывает мягкие ткани, а затем переходит на связки и кость. Это одно из самых распространенных заболеваний, особенно у людей старше 35 лет. По данным ВОЗ, пародонтит в хронической форме встречается у 50–70% взрослого населения.

Пародонтоз — медленное угасание кровоснабжения и тканей

Пародонтоз — редкое заболевание, которое встречается менее чем у 3% пациентов. Оно связано не с воспалением, а с трофическими нарушениями: нарушается питание тканей, происходит их атрофия. При этом воспаление может отсутствовать вовсе. Пародонтоз часто сопровождается другими хроническими заболеваниями — диабетом, гипертонией, системными нарушениями.

Причины развития заболеваний десен

Факторы, провоцирующие эти два состояния, частично пересекаются, но основная причина разная — инфекция у пародонтита и дегенерация у пародонтоза. Понимание причин — шаг к успешной профилактике и корректному лечению. Правильная диагностика учитывает анамнез, сопутствующие болезни и образ жизни пациента.

Что вызывает пародонтит

зубной налет и зубной камень

неправильная гигиена полости рта

курение и употребление алкоголя

снижение иммунитета

стрессы и гормональные сбои

хронические воспалительные процессы

Что вызывает пародонтоз

наследственность (генетическая предрасположенность)

нарушения микроциркуляции в тканях

сахарный диабет, атеросклероз

гипертония, сердечно-сосудистые заболевания

возрастные изменения

Симптомы и проявления: на что обратить внимание

Ранние признаки помогают остановить развитие заболеваний до необратимых последствий. Не игнорируйте даже незначительные ощущения в деснах. Даже если боли нет, болезнь может прогрессировать. Регулярные осмотры и внимательность к симптомам — лучшая профилактика.

Как проявляется пародонтит

отечность, покраснение десен

кровоточивость при чистке зубов

неприятный запах изо рта

подвижность зубов

гнойные выделения из десневых карманов

углубление пародонтальных карманов (до 6 мм и более)

Как проявляется пародонтоз

бледные десны без воспаления

опущение десны и оголение шеек зубов

повышенная чувствительность к температуре

отсутствие боли на начальных стадиях

медленное, но устойчивое ухудшение состояния тканей

истончение костной ткани в зоне альвеол

Диагностика заболеваний пародонта

Для постановки точного диагноза стоматолог проводит осмотр, опрос, а также применяет инструментальные методы. Только на основании комплексной картины назначается лечение. Современная диагностика позволяет выявить заболевание на ранней стадии и не допустить потери зубов. Особенно важно не путать хронический пародонтит с ранней стадией пародонтоза.

Инструменты диагностики

зондирование десневых карманов

рентгенография и КТ челюсти

анализ налета на патогенные бактерии

индекс гигиены полости рта

оценка подвижности зубов

Методы лечения пародонтита и пародонтоза

Тактика лечения зависит от стадии заболевания и особенностей пациента. Пародонтит требует борьбы с воспалением, а пародонтоз — стимуляции кровоснабжения и укрепления тканей. Комбинированный подход с участием стоматолога, пародонтолога и терапевта дает лучший результат. Самолечение недопустимо и может усугубить ситуацию.

Как лечить пародонтит

профессиональная чистка зубов (ультразвук, AirFlow)

удаление зубного камня

антисептические полоскания (хлоргексидин, мирамистин)

антибиотики (по назначению врача)

кюретаж (очищение карманов от грануляций)

лазерная терапия

фиксация подвижных зубов шинами

при тяжелой форме — хирургическое вмешательство

Как лечить пародонтоз

массаж десен для стимуляции кровотока

физиотерапия (дарсонваль, электрофорез, УВЧ)

применение мазей с биостимуляторами (солкосерил, актовегин)

витаминотерапия (витамины C, E, P)

лечение основного заболевания (например, гипертонии)

установка ортопедических конструкций для стабилизации прикуса

Последствия и осложнения при отсутствии лечения

Если проигнорировать первые признаки, процесс разрушения тканей станет необратимым. Осложнения могут затронуть не только зубы, но и внутренние органы. Поддержание здоровья десен важно для профилактики инфарктов, инсультов, хронических заболеваний ЖКТ и дыхательной системы.

Чем опасен пародонтит

потеря зубов

распространение инфекции на кость (остеомиелит)

хронический гнойный очаг

формирование кисты

развитие системных воспалений

Чем опасен пародонтоз

стабильное ухудшение прикуса

истончение альвеолярных отростков

выпадение здоровых на вид зубов

ухудшение речи и жевательной функции

прогрессирующее старение лица

Профилактика заболеваний десен

Здоровье пародонта напрямую связано с образом жизни и внимательностью к ротовой полости. Профилактика — это ежедневная работа, но она проще и дешевле лечения. Соблюдение базовых правил позволяет минимизировать риск даже при наличии наследственной предрасположенности.

Что важно для профилактики

регулярная чистка зубов минимум 2 раза в день

использование зубной нити и ирригатора

ополаскиватели с антисептиками

профессиональная чистка 1–2 раза в год

отказ от курения

сбалансированное питание

регулярные визиты к стоматологу

Как выбрать подходящее лечение

Не существует универсального метода — лечение подбирается индивидуально. Важно не терять время и обращаться к специалисту при первых признаках. При подозрении на пародонтоз потребуется дополнительное обследование для оценки сосудистой системы и общего состояния организма.

К кому обращаться

стоматолог общей практики — первичная диагностика

пародонтолог — глубокая диагностика и терапия

терапевт и эндокринолог — при наличии хронических заболеваний

ортопед — при необходимости восстановления прикуса

Важно действовать вовремя

Пародонтит и пародонтоз — серьезные, но управляемые заболевания. Главное — не ждать, пока «само пройдет». Воспаление и дегенерация требуют совершенно разных подходов. При регулярной гигиене и внимании к сигналам организма можно сохранить здоровую улыбку на десятилетия.

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