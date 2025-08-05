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Как отличить пародонтит от пародонтоза, какие симптомы и методы лечения наиболее эффективны — узнайте в подробной статье с цифрами и фактами.
Как отличить пародонтит от пародонтоза, какие симптомы и методы лечения наиболее эффективны — узнайте в подробной статье с цифрами и фактами.
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Пародонтит и пародонтоз: отличия, симптомы, эффективное лечение

Проблемы с деснами — не просто эстетический дефект, а потенциальный путь к потере зубов и серьезным осложнениям в организме. Многие слышали о двух заболеваниях — пародонтите и пародонтозе, но часто путают их между собой. На первый взгляд они похожи, но разница между ними принципиальна: одна болезнь воспалительная, а вторая — дегенеративная. От точности постановки диагноза зависит успех лечения и сохранения зубов. В этой статье от DNEWS вы получите не только четкое понимание различий между пародонтитом и пародонтозом, но и узнаете, как своевременно распознать симптомы, какие методы лечения действительно работают и как сохранить здоровье полости рта на долгие годы. Используйте это руководство как практическое пособие для профилактики и принятия решений.

Основные отличия пародонтита и пародонтоза

Хотя названия заболеваний звучат схоже, механизмы их развития и последствия существенно отличаются. Чтобы не допустить неправильного диагноза и запущенной формы, важно понимать, какие процессы происходят в тканях десны при каждой из патологий. Переход от симптомов к осложнениям может быть стремительным.

Пародонтит — воспалительный процесс с быстрым разрушением тканей

Пародонтит развивается на фоне плохой гигиены полости рта, зубного налета и инфекций. Воспаление охватывает мягкие ткани, а затем переходит на связки и кость. Это одно из самых распространенных заболеваний, особенно у людей старше 35 лет. По данным ВОЗ, пародонтит в хронической форме встречается у 50–70% взрослого населения.

Пародонтоз — медленное угасание кровоснабжения и тканей

Пародонтоз — редкое заболевание, которое встречается менее чем у 3% пациентов. Оно связано не с воспалением, а с трофическими нарушениями: нарушается питание тканей, происходит их атрофия. При этом воспаление может отсутствовать вовсе. Пародонтоз часто сопровождается другими хроническими заболеваниями — диабетом, гипертонией, системными нарушениями.

Причины развития заболеваний десен

Факторы, провоцирующие эти два состояния, частично пересекаются, но основная причина разная — инфекция у пародонтита и дегенерация у пародонтоза. Понимание причин — шаг к успешной профилактике и корректному лечению. Правильная диагностика учитывает анамнез, сопутствующие болезни и образ жизни пациента.

Что вызывает пародонтит

  • зубной налет и зубной камень
  • неправильная гигиена полости рта
  • курение и употребление алкоголя
  • снижение иммунитета
  • стрессы и гормональные сбои
  • хронические воспалительные процессы

Что вызывает пародонтоз

  • наследственность (генетическая предрасположенность)
  • нарушения микроциркуляции в тканях
  • сахарный диабет, атеросклероз
  • гипертония, сердечно-сосудистые заболевания
  • возрастные изменения

Симптомы и проявления: на что обратить внимание

Ранние признаки помогают остановить развитие заболеваний до необратимых последствий. Не игнорируйте даже незначительные ощущения в деснах. Даже если боли нет, болезнь может прогрессировать. Регулярные осмотры и внимательность к симптомам — лучшая профилактика.

Как проявляется пародонтит

  • отечность, покраснение десен
  • кровоточивость при чистке зубов
  • неприятный запах изо рта
  • подвижность зубов
  • гнойные выделения из десневых карманов
  • углубление пародонтальных карманов (до 6 мм и более)

Как проявляется пародонтоз

  • бледные десны без воспаления
  • опущение десны и оголение шеек зубов
  • повышенная чувствительность к температуре
  • отсутствие боли на начальных стадиях
  • медленное, но устойчивое ухудшение состояния тканей
  • истончение костной ткани в зоне альвеол

Диагностика заболеваний пародонта

Для постановки точного диагноза стоматолог проводит осмотр, опрос, а также применяет инструментальные методы. Только на основании комплексной картины назначается лечение. Современная диагностика позволяет выявить заболевание на ранней стадии и не допустить потери зубов. Особенно важно не путать хронический пародонтит с ранней стадией пародонтоза.

Инструменты диагностики

  • зондирование десневых карманов
  • рентгенография и КТ челюсти
  • анализ налета на патогенные бактерии
  • индекс гигиены полости рта
  • оценка подвижности зубов

Методы лечения пародонтита и пародонтоза

Тактика лечения зависит от стадии заболевания и особенностей пациента. Пародонтит требует борьбы с воспалением, а пародонтоз — стимуляции кровоснабжения и укрепления тканей. Комбинированный подход с участием стоматолога, пародонтолога и терапевта дает лучший результат. Самолечение недопустимо и может усугубить ситуацию.

Как лечить пародонтит

  • профессиональная чистка зубов (ультразвук, AirFlow)
  • удаление зубного камня
  • антисептические полоскания (хлоргексидин, мирамистин)
  • антибиотики (по назначению врача)
  • кюретаж (очищение карманов от грануляций)
  • лазерная терапия
  • фиксация подвижных зубов шинами
  • при тяжелой форме — хирургическое вмешательство

Как лечить пародонтоз

  • массаж десен для стимуляции кровотока
  • физиотерапия (дарсонваль, электрофорез, УВЧ)
  • применение мазей с биостимуляторами (солкосерил, актовегин)
  • витаминотерапия (витамины C, E, P)
  • лечение основного заболевания (например, гипертонии)
  • установка ортопедических конструкций для стабилизации прикуса

Последствия и осложнения при отсутствии лечения

Если проигнорировать первые признаки, процесс разрушения тканей станет необратимым. Осложнения могут затронуть не только зубы, но и внутренние органы. Поддержание здоровья десен важно для профилактики инфарктов, инсультов, хронических заболеваний ЖКТ и дыхательной системы.

Чем опасен пародонтит

  • потеря зубов
  • распространение инфекции на кость (остеомиелит)
  • хронический гнойный очаг
  • формирование кисты
  • развитие системных воспалений

Чем опасен пародонтоз

  • стабильное ухудшение прикуса
  • истончение альвеолярных отростков
  • выпадение здоровых на вид зубов
  • ухудшение речи и жевательной функции
  • прогрессирующее старение лица

Профилактика заболеваний десен

Здоровье пародонта напрямую связано с образом жизни и внимательностью к ротовой полости. Профилактика — это ежедневная работа, но она проще и дешевле лечения. Соблюдение базовых правил позволяет минимизировать риск даже при наличии наследственной предрасположенности.

Что важно для профилактики

  • регулярная чистка зубов минимум 2 раза в день
  • использование зубной нити и ирригатора
  • ополаскиватели с антисептиками
  • профессиональная чистка 1–2 раза в год
  • отказ от курения
  • сбалансированное питание
  • регулярные визиты к стоматологу

Как выбрать подходящее лечение

Не существует универсального метода — лечение подбирается индивидуально. Важно не терять время и обращаться к специалисту при первых признаках. При подозрении на пародонтоз потребуется дополнительное обследование для оценки сосудистой системы и общего состояния организма.

К кому обращаться

  • стоматолог общей практики — первичная диагностика
  • пародонтолог — глубокая диагностика и терапия
  • терапевт и эндокринолог — при наличии хронических заболеваний
  • ортопед — при необходимости восстановления прикуса

Важно действовать вовремя

Пародонтит и пародонтоз — серьезные, но управляемые заболевания. Главное — не ждать, пока «само пройдет». Воспаление и дегенерация требуют совершенно разных подходов. При регулярной гигиене и внимании к сигналам организма можно сохранить здоровую улыбку на десятилетия.

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