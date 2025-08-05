Проблемы с деснами — не просто эстетический дефект, а потенциальный путь к потере зубов и серьезным осложнениям в организме. Многие слышали о двух заболеваниях — пародонтите и пародонтозе, но часто путают их между собой. На первый взгляд они похожи, но разница между ними принципиальна: одна болезнь воспалительная, а вторая — дегенеративная. От точности постановки диагноза зависит успех лечения и сохранения зубов. В этой статье от DNEWS вы получите не только четкое понимание различий между пародонтитом и пародонтозом, но и узнаете, как своевременно распознать симптомы, какие методы лечения действительно работают и как сохранить здоровье полости рта на долгие годы. Используйте это руководство как практическое пособие для профилактики и принятия решений.
Основные отличия пародонтита и пародонтоза
Хотя названия заболеваний звучат схоже, механизмы их развития и последствия существенно отличаются. Чтобы не допустить неправильного диагноза и запущенной формы, важно понимать, какие процессы происходят в тканях десны при каждой из патологий. Переход от симптомов к осложнениям может быть стремительным.
Пародонтит — воспалительный процесс с быстрым разрушением тканей
Пародонтит развивается на фоне плохой гигиены полости рта, зубного налета и инфекций. Воспаление охватывает мягкие ткани, а затем переходит на связки и кость. Это одно из самых распространенных заболеваний, особенно у людей старше 35 лет. По данным ВОЗ, пародонтит в хронической форме встречается у 50–70% взрослого населения.
Пародонтоз — медленное угасание кровоснабжения и тканей
Пародонтоз — редкое заболевание, которое встречается менее чем у 3% пациентов. Оно связано не с воспалением, а с трофическими нарушениями: нарушается питание тканей, происходит их атрофия. При этом воспаление может отсутствовать вовсе. Пародонтоз часто сопровождается другими хроническими заболеваниями — диабетом, гипертонией, системными нарушениями.
Причины развития заболеваний десен
Факторы, провоцирующие эти два состояния, частично пересекаются, но основная причина разная — инфекция у пародонтита и дегенерация у пародонтоза. Понимание причин — шаг к успешной профилактике и корректному лечению. Правильная диагностика учитывает анамнез, сопутствующие болезни и образ жизни пациента.
Что вызывает пародонтит
- зубной налет и зубной камень
- неправильная гигиена полости рта
- курение и употребление алкоголя
- снижение иммунитета
- стрессы и гормональные сбои
- хронические воспалительные процессы
Что вызывает пародонтоз
- наследственность (генетическая предрасположенность)
- нарушения микроциркуляции в тканях
- сахарный диабет, атеросклероз
- гипертония, сердечно-сосудистые заболевания
- возрастные изменения
Симптомы и проявления: на что обратить внимание
Ранние признаки помогают остановить развитие заболеваний до необратимых последствий. Не игнорируйте даже незначительные ощущения в деснах. Даже если боли нет, болезнь может прогрессировать. Регулярные осмотры и внимательность к симптомам — лучшая профилактика.
Как проявляется пародонтит
- отечность, покраснение десен
- кровоточивость при чистке зубов
- неприятный запах изо рта
- подвижность зубов
- гнойные выделения из десневых карманов
- углубление пародонтальных карманов (до 6 мм и более)
Как проявляется пародонтоз
- бледные десны без воспаления
- опущение десны и оголение шеек зубов
- повышенная чувствительность к температуре
- отсутствие боли на начальных стадиях
- медленное, но устойчивое ухудшение состояния тканей
- истончение костной ткани в зоне альвеол
Диагностика заболеваний пародонта
Для постановки точного диагноза стоматолог проводит осмотр, опрос, а также применяет инструментальные методы. Только на основании комплексной картины назначается лечение. Современная диагностика позволяет выявить заболевание на ранней стадии и не допустить потери зубов. Особенно важно не путать хронический пародонтит с ранней стадией пародонтоза.
Инструменты диагностики
- зондирование десневых карманов
- рентгенография и КТ челюсти
- анализ налета на патогенные бактерии
- индекс гигиены полости рта
- оценка подвижности зубов
Методы лечения пародонтита и пародонтоза
Тактика лечения зависит от стадии заболевания и особенностей пациента. Пародонтит требует борьбы с воспалением, а пародонтоз — стимуляции кровоснабжения и укрепления тканей. Комбинированный подход с участием стоматолога, пародонтолога и терапевта дает лучший результат. Самолечение недопустимо и может усугубить ситуацию.
Как лечить пародонтит
- профессиональная чистка зубов (ультразвук, AirFlow)
- удаление зубного камня
- антисептические полоскания (хлоргексидин, мирамистин)
- антибиотики (по назначению врача)
- кюретаж (очищение карманов от грануляций)
- лазерная терапия
- фиксация подвижных зубов шинами
- при тяжелой форме — хирургическое вмешательство
Как лечить пародонтоз
- массаж десен для стимуляции кровотока
- физиотерапия (дарсонваль, электрофорез, УВЧ)
- применение мазей с биостимуляторами (солкосерил, актовегин)
- витаминотерапия (витамины C, E, P)
- лечение основного заболевания (например, гипертонии)
- установка ортопедических конструкций для стабилизации прикуса
Последствия и осложнения при отсутствии лечения
Если проигнорировать первые признаки, процесс разрушения тканей станет необратимым. Осложнения могут затронуть не только зубы, но и внутренние органы. Поддержание здоровья десен важно для профилактики инфарктов, инсультов, хронических заболеваний ЖКТ и дыхательной системы.
Чем опасен пародонтит
- потеря зубов
- распространение инфекции на кость (остеомиелит)
- хронический гнойный очаг
- формирование кисты
- развитие системных воспалений
Чем опасен пародонтоз
- стабильное ухудшение прикуса
- истончение альвеолярных отростков
- выпадение здоровых на вид зубов
- ухудшение речи и жевательной функции
- прогрессирующее старение лица
Профилактика заболеваний десен
Здоровье пародонта напрямую связано с образом жизни и внимательностью к ротовой полости. Профилактика — это ежедневная работа, но она проще и дешевле лечения. Соблюдение базовых правил позволяет минимизировать риск даже при наличии наследственной предрасположенности.
Что важно для профилактики
- регулярная чистка зубов минимум 2 раза в день
- использование зубной нити и ирригатора
- ополаскиватели с антисептиками
- профессиональная чистка 1–2 раза в год
- отказ от курения
- сбалансированное питание
- регулярные визиты к стоматологу
Как выбрать подходящее лечение
Не существует универсального метода — лечение подбирается индивидуально. Важно не терять время и обращаться к специалисту при первых признаках. При подозрении на пародонтоз потребуется дополнительное обследование для оценки сосудистой системы и общего состояния организма.
К кому обращаться
- стоматолог общей практики — первичная диагностика
- пародонтолог — глубокая диагностика и терапия
- терапевт и эндокринолог — при наличии хронических заболеваний
- ортопед — при необходимости восстановления прикуса
Важно действовать вовремя
Пародонтит и пародонтоз — серьезные, но управляемые заболевания. Главное — не ждать, пока «само пройдет». Воспаление и дегенерация требуют совершенно разных подходов. При регулярной гигиене и внимании к сигналам организма можно сохранить здоровую улыбку на десятилетия.
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