Пасха 2025: дата празднования, традиции и запреты

Пасха или Воскресение Христово является одним из важнейших христианских праздников, символизирующих победу жизни над смертью.

Как сообщает Studway со ссылкой на сайт «Рlitkar», в отличие от Рождества дата Пасхи меняется каждый год и определяется по лунному календарю – праздник наступает после первого полнолуния после весеннего равноденствия.

Когда в Украине празднуют Пасху 2025 года

В 2025 году Пасха приходится на 20 апреля, и в этот день ее одновременно будут отмечать христиане восточного и западного обрядов. В Украине Пасха является государственным праздником, обычно сопровождающимся дополнительным выходным в понедельник. Однако если в стране будет действовать военное положение, 21 апреля 2025 года останется рабочим днем.

Великий пост и Страстная неделя

Пасхальная подготовка начинается за 7 недель до праздника с Великого поста. В этот период верующие отказываются от мясных и молочных продуктов, а также яиц. Важнейшей в подготовке к Пасхе Страстная неделя – последние дни перед праздником, напоминающие о страданиях и распятии Иисуса Христа.

Значение дней Страстной недели:

Большой понедельник – вспоминают ветхозаветного Иосифа и проклятие смоковницы, что символизирует духовную пустоту.

– вспоминают ветхозаветного Иосифа и проклятие смоковницы, что символизирует духовную пустоту. Великий вторник – день, когда Христос проповедовал в храме, а люди признавали Его пророком.

– день, когда Христос проповедовал в храме, а люди признавали Его пророком. Большая среда – день предательства Иуды, продавшего Христа за 30 сребренников.

– день предательства Иуды, продавшего Христа за 30 сребренников. Чистый четверг – упоминание о Тайной ужине и установлении таинства Евхаристии.

– упоминание о Тайной ужине и установлении таинства Евхаристии. Великая пятница – самый скорбный день, когда Иисус Христос был распят на кресте.

– самый скорбный день, когда Иисус Христос был распят на кресте. Великая суббота – день, когда Христос пребывал во гробе и сошел в ад, чтобы избавить праведников.

Традиции празднования Пасхи

Праздничные богослужения в храмах начинаются в ночь с субботы на воскресенье. Верующие несут в церковь пасхи, пасхальные яйца и другие пасхальные блюда для освящения. Важно освятить еду до рассвета. После возвращения домой семья садится за праздничный стол и начинает трапезу с освященных яиц. Считается доброй традицией делиться частью пищи с нуждающимися, что приносит благословение в дом.

Что нельзя делать на Пасху

В этот праздник существуют определенные ограничения:

– Запрещено класть в пасхальную корзину: алкоголь, блюда, приготовленные из крови животных, сырые овощи и фрукты, материальные ценности.

– В Пасхальное воскресенье нельзя: выполнять тяжелый физический труд, убирать или стирать, ссориться, ругаться или иметь злые намерения, венчаться или посещать кладбище.

Кроме того, освященные продукты нельзя выбрасывать. Если они испортились, их следует сжечь или отдать животным.

Пасха – это не только день радости и духовного обновления, но время для осмысления христианских ценностей. Соблюдение традиций и подготовка к празднику помогают укрепить веру и объединить семью за пасхальным столом. Пусть эта Пасха принесет в ваши дома мир, согласие и благополучие.

Отметим, что 28 марта праздник именин отмечают Василий, Иван, Илья, Николай, Степан.