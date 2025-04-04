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Песня вместо извинений: Канье Вест официально подтвердил разрыв с Бьянкой Цензори

Пісня замість вибачень: Каньє Вест офіційно підтвердив розрив із Б’янкою Цензорі

Канье Вест сообщил о разрыве со второй женой – Бьянкой Цензори. О личной драме артист рассказал в новой композиции.

Как сообщает Studway со ссылкой на сайт unian, слухи о проблемах в их браке появились еще несколько месяцев назад. Внимание фанатов привлекло то, что супруги отписались друг от друга в соцсетях, однако никаких официальных заявлений не делали. Только теперь Вест решил высказаться из-за музыки. Он выпустил альбом Ww3, в котором особого внимания заслуживает трек Bianca, посвященный его второй половинке. В песне Канье признается, что отношения завершились после того, как Цензори несколько раз пыталась убедить его пройти лечение.

«Моя маленькая убежала. Она хотела уложить меня в больницу, но я туда не пошел. Я не болен, я просто не понимаю этого».

Рэпер также отмечает, что его поведение в соцсетях стало причиной панических атак у Бьянки. Поэтому они больше не живут вместе.

Отметим, что это не первая волна слухов о возможном разводе супругов. Еще осенью 2024 года инсайдеры сообщали о кризисе в браке. После скандального выхода Бьянки на красную дорожку премии «Грэмми», где она появилась в откровенном наряде, супруги вроде бы поссорились. С того момента слухи об их разрыве только усиливались.

Кстати, эксдружина Веста – Ким Кардашьян также заявила о намерении лишить артиста родительских прав. По словам информаторов, звезда волнуется из-за нестабильного поведения Канье, которое, по ее мнению, вредит психическому здоровью их детей.

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