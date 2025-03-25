Победительницу «Холостяка-13» Инну Белень неожиданно позвали замуж

Прошло всего два месяца после разрыва с Александром Тереном, а волонтер и блоггер Инна Белень уже получила предложение руки и сердца.

Как сообщает Studway со ссылкой на сайт ТСН, несмотря на то, что девушка уверяла, что пока ни с кем не находится в отношениях, ей все же сделали предложение. Но не обычным способом – признание пришло в приложении «Действие». Кто решил сделать этот шаг, Инна не разглашает. Более того, она не признается, примет ли предложение или проигнорирует его. По правилам сервиса у нее есть 14 дней, чтобы подтвердить запрос. Если этого не произойдет – брак так и не будет зарегистрирован.

Фото – instagram.com.

Фото – instagram.com.

На следующий день после новости об признании Инна еще больше заинтриговала подписчиков. Она поделилась фото из салона платьев, где мерила роскошный вечерний наряд кремового цвета. В коллекции были и свадебные платья, что вызвало еще больше вопросов у поклонников.

Отметим, что Инна Белень стала избранницей в 13-м сезоне романтического шоу «Холостяк», где пыталась построить отношения с Александром Будько – военным, прошедшим войну. Однако их роман не сложился и пара в конце концов разошлась.