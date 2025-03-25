Вторник, 25 марта, 2025
6.5 C
Киев
type here...
Статьи
Время чтения 1 мин.

Победительницу «Холостяка-13» Инну Белень неожиданно позвали замуж

Прошло всего два месяца после разрыва с Александром Тереном, а волонтер и блоггер Инна Белень уже получила предложение руки и сердца.

Как сообщает Studway со ссылкой на сайт ТСН, несмотря на то, что девушка уверяла, что пока ни с кем не находится в отношениях, ей все же сделали предложение. Но не обычным способом – признание пришло в приложении «Действие». Кто решил сделать этот шаг, Инна не разглашает. Более того, она не признается, примет ли предложение или проигнорирует его. По правилам сервиса у нее есть 14 дней, чтобы подтвердить запрос. Если этого не произойдет – брак так и не будет зарегистрирован.

Переможницю «Холостяка-13» Інну Бєлєнь несподівано покликали заміж

Фото – instagram.com.

Переможницю «Холостяка-13» Інну Бєлєнь несподівано покликали заміж

Фото – instagram.com.

На следующий день после новости об признании Инна еще больше заинтриговала подписчиков. Она поделилась фото из салона платьев, где мерила роскошный вечерний наряд кремового цвета. В коллекции были и свадебные платья, что вызвало еще больше вопросов у поклонников.

Отметим, что Инна Белень стала избранницей в 13-м сезоне романтического шоу «Холостяк», где пыталась построить отношения с Александром Будько – военным, прошедшим войну. Однако их роман не сложился и пара в конце концов разошлась.

Горячее за неделю

Экономика

В сервис Cloudflare встроен «Лабиринт ШИ» для защиты от поисковых роботов.

0
Поисковые ШИ-работы ежесуточно более 50 млрд раз обращаются в...
Общество

Криптовалюты и власть: как США готовят новые правила игры

0
Президент США Дональд Трамп в своем видеообращении на Digital...
Экономика

Ограничения на электроснабжение в Киеве и области сегодня 20 марта: графики отключения

0
Официальные источники подтверждают, что в настоящее время не предусматривается...
Общество

Земельный налог в Украине: должны ли его платить лица с инвалидностью 3 группы

0
Каждый собственник или пользователь земельного участка в Украине обязан...
Политика

Коли в Україні переводять годинники на літній час у 2025 році

0

Новое на сайте

Предыдущая статья
Польща вирвала перемогу в України: тривожний сигнал для молодіжної збірної
Следующая статья
Что такое РЭБ и как средства радиоэлектронной борьбы противодействуют вражеским ракетам

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Жерара Депардье будут судить по обвинениям в притязаниях: более 20 женщин выступили против актера

0
Жерар Депардье, снявшийся более чем в 200 фильмах,...

Воздушные силы атаковали место дислокации окупантов на Курщине, уничтожив до 30 вражеских солдат – Генштаб

0
Украинские Воздушные силы нанесли удар по месту сосредоточения российских...

Топливо дорожает или дешевеет: что происходит с ценами на украинских АЗС

0
На украинских АЗС существенно снизили стоимость бензина А-95. По...

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.