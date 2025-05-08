Батарейки — это привычная деталь быта. Они питают часы, пульты, фонарики и десятки других устройств. Но после завершения срока службы превращаются в настоящую угрозу для природы и здоровья человека. Несмотря на это, миллионы батареек ежегодно выбрасываются в обычные мусорные баки.

В этой статье DNEWS рассказывает, почему нельзя этого делать, как правильно утилизировать элементы питания и что происходит, если этого не делать.

Чего опасны батарейки после использования

Маленькие по размеру, они содержат внутри себя целый набор химических элементов, способных нанести огромный вред окружающей среде. Главное — понять, как именно это происходит.

Состав батарейки и токсичные вещества

Внутри батареек находятся тяжёлые металлы: свинец, кадмий, ртуть, марганец, цинк. Эти элементы помогают вырабатывать электрический ток, но после истощения превращаются в химические отходы. При разгерметизации батарейки эти вещества попадают в почву и воду, а оттуда — в растения, животных и даже человека.

Экологические последствия

Одна выброшенная батарейка способна загрязнить 20 м² земли или до 400 літрів води. Это равнозначно потребностям одной семьи на два дня. Вред от одного элемента питания сохраняется десятилетиями. Они практически не разлагаются и долго отравляют экосистему, уничтожая полезные микроорганизмы.

Влияние на здоровье человека

Если тяжёлые металлы попадают в организм человека, последствия могут быть крайне серьёзными. Особенно страдают дети и люди, живущие рядом со свалками.

Отравление тяжёлыми металлами

Свинец и кадмий, высвобождающиеся из батареек, влияют на нервную систему, почки и печень. При накоплении они вызывают хроническую усталость, бессонницу, головную боль и снижение иммунитета. Постоянное воздействие может привести к необратимым изменениям.

Воздействие на дыхательную систему

При сжигании мусора с батарейками в воздух выделяются пары ртути и других металлов. Эти вещества попадают в лёгкие, накапливаются в крови и вызывают заболевания дыхательных путей, аллергии и даже онкологические процессы. Особенно опасны такие выбросы для городских районов с плотной застройкой.

Как правильно утилизировать батарейки

В цивилизованных странах этот вопрос решается давно и системно. Даже в Украине постепенно налаживается сеть сбора и переработки батареек.

Пункты приёма и переработка

Батарейки можно сдавать в специализированные контейнеры. Они размещаются в торговых центрах, магазинах техники, школах и офисных зданиях. После этого их отправляют на переработку, где ценные компоненты извлекают, а опасные — обезвреживают. Важно не бросать батарейку в случайную коробку, а использовать предназначенный для этого контейнер.

Что можно делать дома

Храните использованные батарейки в герметичной таре (например, в банке с крышкой), пока не отнесёте их в пункт приёма. Не допускайте попадания влаги и прямых солнечных лучей. Обязательно объясняйте детям, почему это важно, и подавайте личный пример.

Батарейки — не безобидные отходы. Их неправильная утилизация разрушает природу, травит почву и воду, а в итоге — и нас самих. Но каждый может изменить ситуацию. Правильно выброшенная батарейка — это вклад в чистое будущее и уважение к окружающей среде. Начните с себя — и объясните другим.

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