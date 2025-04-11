Чихание — это естественный рефлекс организма, направленный на очищение носовых ходов от раздражителей: пыли, аллергенов, микробов. Но если вы чихаете не один, а пять или даже десять раз подряд, возникает вопрос: нормально ли это, и что сигнализирует такое явление? DNEWS рассказывает, что об этом думают врачи, и когда частое чихание может быть симптомом проблемы.

Как работает механизм чихания

Чихание запускается, когда раздражитель попадает на слизистую носа. Это может быть частица пыли, резкий запах, пыльца, холодный воздух или вирус. В ответ организм посылает сигнал в головной мозг, и дыхательная система резко выдыхает воздух через нос и рот со скоростью до 160 км/ч. Это помогает «выбросить» нежелательные вещества.

Одиночное чихание — норма. Но многократное может указывать на то, что раздражитель продолжает воздействовать или слизистая находится в повышенной чувствительности.

Основные причины многократного чихания

Аллергия

Это самая распространённая причина многократного чихания. Организм воспринимает безвредные вещества (пыльцу, шерсть, пыль, перо, плесень) как угрозу и запускает иммунный ответ. Дополнительные признаки:

насморк (прозрачные выделения)

зуд в носу, глазах

чихание сериями по 3–10 раз

отсутствие температуры

Вирусные инфекции

На ранней стадии ОРВИ организм реагирует на вирусы также, как на аллергены. Частое чихание может быть первым симптомом. Обычно вскоре появляются:

головная боль

першение в горле

слабость, ломота

подъём температуры

Сухой воздух и пыль

Сухость воздуха (особенно зимой при отоплении) вызывает пересыхание слизистой и делает её чувствительной. Даже небольшое количество пыли может вызывать приступы чихания.

Резкие запахи

Ароматы духов, бытовая химия, сигаретный дым или резкий запах лука могут провоцировать множественные чихания у чувствительных людей.

Светочувствительность

У некоторых людей (до 30%) чихание вызывается ярким солнечным светом — это называется фотичное чихание. Это генетическая особенность и не является заболеванием.

Гормональные изменения

У беременных женщин на ранних сроках из-за гормональной перестройки возможен «гормональный ринит» — отёчность слизистой, частое чихание, даже без болезни или аллергии.

Психосоматика и привычка

У некоторых чихание может быть привычной реакцией организма на стресс или раздражение. Это не опасно, но может указывать на повышенную нервную возбудимость.

Когда стоит обратиться к врачу

Чихание само по себе — не повод для паники. Но если оно сопровождается следующими признаками, стоит обратиться к специалисту:

не проходит более 3–5 дней

сопровождается температурой, болью, общим ухудшением

появляется сильный зуд, сыпь, слезотечение

мешает спать или работать

повторяется каждый день без видимой причины

В зависимости от симптомов вас может проконсультировать терапевт, аллерголог или отоларинголог.

Что делать при частом чихании

Проветрите помещение, увлажните воздух

Сделайте влажную уборку, особенно если есть домашние животные

Промойте нос солевым раствором или морской водой

Исключите контакт с потенциальными аллергенами

Используйте антигистаминные препараты (по назначению врача)

При вирусах — отдыхайте, пейте больше жидкости и следите за симптомами

Частое чихание — это естественная защитная реакция, а не болезнь. В большинстве случаев оно указывает на контакт с раздражителем или начальную стадию простуды. Но если приступы повторяются регулярно, нарушают комфорт или сопровождаются другими симптомами — важно выяснить причину.

Своевременная диагностика поможет исключить аллергию или хроническое воспаление и подобрать подходящее лечение.

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