Почему дёргается правый или левый глаз: объяснение врачей и рекомендации психологов

Ощущение, когда внезапно начинает подёргиваться веко, знакомо многим. Это может длиться несколько секунд, а может повторяться днями. Непроизвольные сокращения мышц вокруг глаза чаще всего неопасны, но если симптом становится навязчивым или сопровождается другими признаками, стоит обратить на него внимание. Интересно, что дёргаться может как правый, так и левый глаз, и у этого могут быть как физиологические, так и психологические причины.

Врачи отмечают, что подобные подёргивания (миокимия века) связаны с перегрузкой нервной системы, усталостью глазных мышц, нарушениями сна и рядом других факторов. В свою очередь, психологи утверждают, что подёргивание глаз часто отражает скрытое внутреннее напряжение или подавленные эмоции. В этой статье DNEWS собрал наиболее вероятные причины миокимии, а также рекомендации, что делать в домашних условиях, чтобы устранить этот симптом быстро и без вреда для здоровья.

Основные причины подёргивания глаза

Переутомление и недосып

Самая распространённая причина — недостаток сна и чрезмерное напряжение нервной системы. Постоянная усталость, работа без отдыха, тревожность, быстрая смена режима сна могут вызвать спазмы мелких мышц лица, особенно в области глаз.

Стресс и эмоциональное перенапряжение

Нервное напряжение — один из главных «провокаторов» подёргивания глаза. Даже если человек внешне спокоен, внутренний стресс, тревога или подавленные эмоции могут проявляться в виде тиков. Это способ организма сбросить напряжение.

Дефицит витаминов и минералов

Чаще всего миокимия связана с нехваткой:

магния (регулирует нервную проводимость);

(регулирует нервную проводимость); витаминов группы B (особенно B6 и B12 — важны для нервной ткани);

(особенно B6 и B12 — важны для нервной ткани); кальция (участвует в сокращении мышц);

(участвует в сокращении мышц); калия (необходим для нормальной работы мышц и нервов).

Недостаток этих веществ может привести к нарушению работы мышц, включая глазные.

Зрительное перенапряжение

Долгая работа за компьютером, чтение при плохом освещении, вождение автомобиля без перерыва — всё это вызывает усталость глаз. Это также влияет на веки, которые могут начать непроизвольно сокращаться из-за переутомления.

Аллергические реакции и сухость глаз

При аллергии часто появляется зуд и ощущение «песка в глазах», человек начинает тереть глаза, что раздражает ткани и может вызывать спазмы мышц век. Схожее происходит при синдроме сухого глаза — из-за недостатка слёзной жидкости повышается чувствительность нервных окончаний.

Побочные эффекты лекарств

Некоторые препараты могут влиять на тонус мышц или нервную возбудимость, провоцируя тики. Особенно это касается стимуляторов, антидепрессантов и препаратов с кофеином.

Курение и избыток кофеина

Стимулирующие вещества повышают возбудимость нервной системы. Злоупотребление кофе, чаем, энергетиками и никотином может вызвать неконтролируемые сокращения мышц лица, в том числе и век.

Что означают подёргивания правого или левого глаза

С точки зрения медицины, принципиальной разницы между тем, дёргается правый или левый глаз, нет — причина чаще всего одна и та же. Однако некоторые люди замечают, что «нервничает» только один глаз, и связывают это с определёнными событиями или эмоциональными реакциями.

Если дёргается правый глаз , это может быть связано с активной деятельностью, переутомлением от внешней активности, перегрузками на работе.

, это может быть связано с активной деятельностью, переутомлением от внешней активности, перегрузками на работе. Если дёргается левый глаз, чаще речь идёт о внутреннем напряжении, переживаниях, скрытом раздражении или невыраженных эмоциях.

Такая интерпретация используется психологами как дополнительный инструмент для анализа эмоционального состояния, но не является клинической нормой.

Как быстро избавиться от подёргивания глаза

Если симптом не связан с заболеванием, в большинстве случаев избавиться от него можно в течение 5–10 минут:

Сделайте перерыв

Отложите телефон, отключитесь от экрана монитора, закройте глаза и посидите в тишине хотя бы 5 минут. Глазам нужно время, чтобы восстановиться.

Лёгкий массаж века

Мягкими круговыми движениями помассируйте область вокруг глаза. Это поможет снять спазм и улучшить приток крови.

Контрастные компрессы

Приложите на несколько минут к закрытому глазу поочерёдно тёплую и прохладную салфетку. Это снимет напряжение мышц.

Упражнение для глаз

Посмотрите влево–вправо, вверх–вниз, сделайте круговые движения глазами, а затем зажмурьтесь на 5 секунд. Повторите три раза.

Примите магний

Если миокимия возникает часто, можно принять препарат с магнием и витаминами группы B — это безопасно и способствует расслаблению мышц.

Когда стоит обратиться к врачу

Если глаз дёргается ежедневно, подёргивания длятся дольше недели, сопровождаются болями, нарушением зрения, слабостью лицевых мышц или онемением — это повод срочно обратиться к неврологу или офтальмологу. Важно исключить такие состояния, как:

блефароспазм;

неврит лицевого нерва;

рассеянный склероз;

опухоли мозга;

микроинсульты.

Психологические рекомендации

Психологи советуют рассматривать подёргивание глаза как сигнал к остановке и пересмотру приоритетов. Иногда тело «говорит», что вы устали, перегружены или игнорируете важные эмоции. Чтобы снизить напряжение:

делайте паузы в течение дня;

пробуйте технику осознанного дыхания;

выделяйте время для отдыха и сна;

не подавляйте эмоции — выписывайте мысли, говорите о чувствах.

Подёргивание правого или левого глаза — не повод для паники, но важный сигнал от организма. В большинстве случаев он связан с усталостью, стрессом или нехваткой питательных веществ и легко устраняется при помощи отдыха и нехитрых приёмов. Однако если симптом становится постоянным, не игнорируйте его — лучше пройти обследование, чтобы исключить возможные неврологические причины.

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