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Узнайте основные причины повышенной сонливости и что делать, если постоянно хочется спать и не высыпаешься по ночам.
Узнайте основные причины повышенной сонливости и что делать, если постоянно хочется спать и не высыпаешься по ночам.
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Почему хочется спать: причины повышенной сонливости

Чувство постоянной усталости и сонливости — распространённая проблема, с которой сталкиваются многие люди. Иногда это лишь сигнал организма о необходимости отдыха, но иногда повышенная сонливость может указывать на серьёзные нарушения здоровья. В этой статье DNEWS рассмотрим основные причины, почему хочется спать, и когда стоит обратиться к врачу.

Естественные причины сонливости

Иногда повышенная потребность во сне связана с естественными биологическими процессами и образом жизни. Понимание этих факторов помогает регулировать режим и улучшать самочувствие.

Недостаток сна и плохое качество отдыха

Если человек регулярно спит меньше рекомендуемых 7-9 часов, организм накапливает «сонный долг», что вызывает постоянную усталость и желание спать в течение дня.

Нарушение режима дня

Частые смены часовых поясов, работа в ночную смену или нерегулярный график могут сбивать биоритмы и приводить к сонливости.

Медицинские причины повышенной сонливости

Если усталость не связана с образом жизни, возможно, она вызвана медицинскими проблемами.

Синдром обструктивного апноэ сна

При этом состоянии во сне возникает временная остановка дыхания, что приводит к плохому качеству сна и дневной сонливости.

Гормональные нарушения

Сбои в работе щитовидной железы, сахарный диабет и другие эндокринные заболевания могут вызывать усталость и слабость.

Депрессия и тревожные расстройства

Психологические проблемы часто сопровождаются нарушениями сна и повышенной сонливостью.

Недостаток витаминов и анемия

Дефицит железа, витаминов группы B и других важных веществ снижает уровень энергии.

Как бороться с повышенной сонливостью

  • Соблюдайте режим сна и бодрствования.
  • Избегайте переутомления и стрессов.
  • Регулярно занимайтесь физической активностью.
  • Обратите внимание на питание — оно должно быть сбалансированным.
  • При подозрении на медицинские причины обратитесь к врачу.

Когда нужна медицинская помощь

Если сонливость сопровождается затруднённым дыханием во сне, резкими изменениями настроения, ухудшением памяти или другими симптомами, важно пройти обследование и получить квалифицированную помощь.

Желание спать — это естественный сигнал организма о необходимости отдыха. Однако если сонливость становится постоянной и мешает жить, стоит разобраться в её причинах. Правильный режим, здоровый образ жизни и своевременное обращение к специалистам помогут вернуть бодрость и энергию.

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