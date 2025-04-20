Вопрос о том, что лучше — кусковое или жидкое мыло, вызывает споры уже не первый год. Одни отдают предпочтение современным дозаторам и гелевым текстурам, другие остаются верны проверенному временем кусковому мылу. Но всё больше исследований и наблюдений подтверждают: кусковое мыло имеет ряд преимуществ как для здоровья, так и для окружающей среды. В этой статье DNEWS разберётся, почему стоит вернуться к классическому бруску.

Чем кусковое мыло лучше жидкого

Казалось бы, в современном мире удобство — главный фактор, и по этому критерию жидкое моющее средство выигрывает. Но у кускового есть преимущества, которые часто оказываются более весомыми, особенно при длительном использовании.

Основные плюсы кускового мыла:

Натуральный состав . Многие виды кускового мыла изготавливаются с минимальным количеством консервантов, без агрессивных ПАВов и синтетических добавок.

. Многие виды кускового мыла изготавливаются с минимальным количеством консервантов, без агрессивных ПАВов и синтетических добавок. Экономичность . Один брусок мыла служит дольше флакона жидкого мыла при ежедневном использовании.

. Один брусок мыла служит дольше флакона жидкого мыла при ежедневном использовании. Экологичность . Кусковое мыло не требует пластиковых упаковок, а значит, не вредит окружающей среде.

. Кусковое мыло не требует пластиковых упаковок, а значит, не вредит окружающей среде. Эффективное очищение . Классическое мыло лучше справляется с загрязнениями, особенно с жиром и пылью.

. Классическое мыло лучше справляется с загрязнениями, особенно с жиром и пылью. Низкий риск аллергии. В составе кускового мыла реже встречаются отдушки и красители.

В чём отличие состава

Кусковое мыло часто изготавливают на основе натуральных жиров или масел, с добавлением щёлочи, трав, глины, молока и эфирных масел. Оно обладает щелочной средой, которая эффективно удаляет грязь и бактерии.

Жидкое моющее средство для рук и тела чаще всего создаётся из синтетических ПАВов, загустителей, стабилизаторов, ароматизаторов и красителей. Оно может быть агрессивным к чувствительной коже и вызывать сухость при частом использовании.

Кроме того, жидкое мыло почти всегда содержит консерванты, чтобы не портилась водная основа. Один из таких консервантов — триклозан, который может нарушать микрофлору кожи и вызывать резистентность бактерий к антибиотикам.

Безопасность: что насчёт бактерий на куске мыла

Распространённый миф — «на кусковом мыле скапливаются микробы». Однако научные исследования опровергают эту теорию: даже если на поверхности мыла остаются бактерии, они не передаются при намыливании, так как щелочная среда и трение эффективно уничтожают их.

А вот жидкое мыло в грязных дозаторах или с повторным контактом (например, в общественных местах) может быть источником бактериального заражения, особенно если его долго не моют или используют без смены крышек.

Влияние на кожу

Кусковое мыло хорошо подходит для жирной и комбинированной кожи, так как глубоко очищает поры и регулирует салоотделение. Его рекомендуют при акне, угревой сыпи, раздражениях. Натуральные масла в составе (оливковое, кокосовое, ши) смягчают кожу и защищают от пересушивания.

Жидкое мыло, особенно с агрессивными добавками, может вызывать сухость, шелушение, зуд, особенно у людей с чувствительной или склонной к аллергии кожей.

Когда жидкое мыло всё же лучше

В общественных местах, где важно избегать прямого контакта.

В больницах и медучреждениях (при условии использования антисептического мыла).

Для маленьких детей — жидкое мыло проще дозировать и оно часто бывает с нейтральным pH.

Экологическая сторона вопроса

Кусковое мыло выигрывает и по показателям устойчивого потребления. Оно:

не требует пластиковых флаконов и помп,

полностью используется (нет остатков в упаковке),

обычно продаётся в бумаге или картоне,

занимает меньше места при транспортировке.

В условиях растущего интереса к экологичному образу жизни — это серьёзный плюс.

Как выбрать хорошее кусковое мыло

Обращайте внимание на состав. Хорошее мыло:

содержит натуральные масла или жиры (кокосовое, пальмовое, ши);

не содержит лауретсульфатов, красителей и сильных ароматизаторов;

имеет pH 7 или немного выше;

не оставляет ощущения стянутости после умывания.

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