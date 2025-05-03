Повышение температуры тела — это естественная и, как ни странно, полезная реакция организма на вирусную или бактериальную инфекцию. Несмотря на это, многие начинают паниковать уже при отметке 37,5°C и стремятся немедленно принять жаропонижающее. Однако врачи во всём мире всё чаще подчёркивают: температуру ниже 38,5°C сбивать не только не обязательно, но и нежелательно.

В этой статье подробно DNEWS объясняет, почему нельзя бездумно снижать температуру, как работает иммунная защита, и в каких случаях вмешательство всё же необходимо.

Что такое температура и зачем она повышается

Температура тела — это индикатор биологической активности организма. Повышение её выше 37°C называется лихорадкой и сопровождает множество заболеваний, в первую очередь — инфекции.

Механизм возникновения

Когда в организм попадает вирус или бактерия, иммунная система начинает активно реагировать. В кровь выбрасываются специальные вещества — пирогены, которые воздействуют на гипоталамус — центр терморегуляции. В результате температура тела повышается.

Это запускает защитные процессы:

ускоряется обмен веществ

активизируется выработка интерферонов — белков, блокирующих вирусы

— белков, блокирующих вирусы лимфоциты и макрофаги начинают быстрее распознавать и уничтожать чужеродные клетки

создаётся неблагоприятная среда для размножения патогенов

Таким образом, умеренное повышение температуры — это способ организма быстрее победить инфекцию.

Почему нельзя сбивать температуру ниже 38,5°C

Медицинские исследования и клиническая практика показывают: при температуре до 38,5°C большинство людей чувствуют себя относительно нормально, и иммунитет работает максимально эффективно.

Основные причины не вмешиваться

Снижается активность иммунной защиты. При снижении температуры искусственно — интерфероны вырабатываются медленнее, и организму сложнее бороться с вирусом.

При снижении температуры искусственно — интерфероны вырабатываются медленнее, и организму сложнее бороться с вирусом. Удлиняется период болезни. Без лихорадки вирусы живут дольше, симптоматика растягивается.

Без лихорадки вирусы живут дольше, симптоматика растягивается. Увеличивается риск осложнений. Недолеченная простуда или грипп могут привести к бронхиту, пневмонии и отиту.

Недолеченная простуда или грипп могут привести к бронхиту, пневмонии и отиту. Повышается нагрузка на печень и почки. Все жаропонижающие препараты — это химия, которая перерабатывается в печени и выводится через почки. При частом и ненужном применении это может привести к интоксикации.

Все жаропонижающие препараты — это химия, которая перерабатывается в печени и выводится через почки. При частом и ненужном применении это может привести к интоксикации. Развивается толерантность. Организм привыкает к вмешательству извне, и в будущем иммунитет становится менее чувствительным.

Вывод: сбивать температуру до 38,5°C — значит мешать телу естественно бороться с болезнью.

Когда жар становится опасным

Тем не менее, есть ситуации, когда температура требует обязательного контроля.

Случаи, когда сбивать жар необходимо:

Температура выше 38,5–39°C

Резкое ухудшение самочувствия: сильная головная боль, спутанность сознания, тошнота

Появление судорог (особенно у детей с фебрильной активностью)

Угроза обострения хронических заболеваний (сердце, лёгкие, почки)

Температура у младенцев до 3 месяцев — даже 38°C уже тревожна

У пожилых и ослабленных людей

При беременности — только по назначению врача

Важно: не ориентируйтесь только на цифру — учитывайте общее состояние человека.

Почему температура может быть полезной

Существуют научные доказательства того, что температура 38–38,5°C способствует:

сокращению времени болезни на 1–2 дня

снижению вероятности бактериальных осложнений

формированию стойкого иммунитета

уменьшению потребности в антибиотиках

естественному очищению организма от токсинов

Эта «умеренная лихорадка» — как перезагрузка иммунной системы. Если вы не страдаете от хронических заболеваний, лучше переждать жар, чем мешать организму его контролировать.

Как облегчить состояние без жаропонижающих

Даже при температуре до 38,5°C человек может испытывать дискомфорт. Но с ним можно справиться без таблеток.

Рекомендации:

Обеспечьте покой и постельный режим

Пейте как можно больше жидкости: вода, чай, морсы, отвары

Проветривайте помещение и поддерживайте температуру 18–20°C

Не кутайтесь — одежда должна быть лёгкой и дышащей

Используйте прохладные компрессы на лоб, запястья и шею

Откажитесь от приёма тяжёлой пищи — лучше лёгкие супы и каши

Совет: слушайте своё тело — если вам жарко, не укрывайтесь; если знобит — согрейтесь, но не перегревайтесь.

Что говорят врачи

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), а также педиатрические и терапевтические ассоциации большинства стран рекомендуют не снижать температуру до 38,5°C без острой необходимости.

Комментарий врача:

«Мы видим, что те пациенты, которые переносят умеренную лихорадку без вмешательства, выздоравливают быстрее и реже нуждаются в антибиотиках», — отмечает семейный врач с 20-летним стажем.

Именно поэтому грамотные врачи всё чаще советуют не паниковать при жаре и не злоупотреблять жаропонижающими.

Опасность злоупотребления жаропонижающими

Неконтролируемый приём парацетамола, ибупрофена и аналогов может привести к:

нарушению работы печени

токсической нагрузке на ЖКТ

аллергическим реакциям

ослаблению естественной иммунной реакции

перекрытию симптомов серьёзных заболеваний

Особенно опасно: «сбивать» температуру у детей без консультации педиатра.

Температура до 38,5°C — это не враг, а помощник. Она показывает, что организм активно борется с инфекцией. Сбивать её без показаний — значит мешать телу защищаться и восстанавливаться. Используйте жаропонижающее только при крайней необходимости, ориентируйтесь на общее состояние, а не только на цифры термометра.

Умеренная лихорадка — это часть процесса выздоровления, а не патология.

Ранее мы писали о том, что лучше при температуре: парацетамол или ибупрофен.