Почему немеют пальцы и руки: как убрать онемение за 5 минут

Онемение рук и пальцев — это неприятное ощущение, которое хотя бы раз в жизни испытывал каждый. Оно может проявляться по-разному: как лёгкое покалывание, потеря чувствительности, «мурашки» или даже частичная неподвижность. Иногда онемение быстро проходит, но в других случаях оно может сигнализировать о серьёзных нарушениях в организме. Особенно важно обращать внимание, если неприятные ощущения возникают регулярно, сопровождаются болью, слабостью или распространяются на всю руку.

Многим интересно, почему немеют пальцы и руки, и можно ли избавиться от этого чувства быстро. В большинстве ситуаций — да, особенно если онемение вызвано временными или механическими причинами. Но если он становится хроническим, важно разобраться в глубинных факторах и не откладывать визит к врачу. В этой статье DNEWS подробно рассмотриn возможные причины онемения рук, выделиn опасные симптомы и расскажеn, как снять онемение всего за 5 минут, если оно возникло внезапно.

Физиологические причины онемения рук

Онемение не всегда связано с болезнями. В ряде случаев оно возникает из-за банальных, но легко устранимых факторов:

Неправильное положение тела или конечностей. Например, если долго спать с рукой под подушкой, происходит передавливание кровеносных сосудов и нервов. Это нарушает питание тканей и вызывает временное онемение.

Например, если долго спать с рукой под подушкой, происходит передавливание кровеносных сосудов и нервов. Это нарушает питание тканей и вызывает временное онемение. Сдавливание нерва при работе. Монотонные действия (работа с мышью, печать, шитьё, игра на музыкальных инструментах) приводят к перенапряжению мышц и ухудшению кровотока.

Монотонные действия (работа с мышью, печать, шитьё, игра на музыкальных инструментах) приводят к перенапряжению мышц и ухудшению кровотока. Переохлаждение. При длительном воздействии холода сосуды сужаются, что может временно нарушить чувствительность пальцев.

При длительном воздействии холода сосуды сужаются, что может временно нарушить чувствительность пальцев. Дефицит витаминов. Особенно важны витамины группы B, отвечающие за работу нервной системы. Их нехватка может вызывать покалывание и онемение.

Особенно важны витамины группы B, отвечающие за работу нервной системы. Их нехватка может вызывать покалывание и онемение. Стресс и тревожность. Повышенный уровень кортизола и адреналина сужает сосуды и может вызывать «деревенение» рук и пальцев.

Патологические причины онемения рук и пальцев

Если онемение возникает регулярно или сопровождается другими симптомами (боль, отёчность, судороги), это может быть признаком следующих заболеваний:

Синдром запястного канала

Часто встречается у тех, кто долго работает за компьютером. Сдавливается срединный нерв в области запястья, что приводит к онемению большого, указательного и среднего пальцев, особенно по ночам или утром.

Шейный остеохондроз

Дегенеративные изменения в шейном отделе позвоночника приводят к сдавливанию нервных корешков. Это нарушает чувствительность рук и вызывает хроническое онемение, особенно при наклоне или поворотах головы.

Полинейропатия

Характерна для диабетиков, алкоголиков, людей с дефицитом витаминов. При этом нарушается работа периферических нервов, что сопровождается «ватными» руками, покалыванием, жжением.

Рассеянный склероз

Это серьёзное аутоиммунное заболевание, при котором онемение конечностей является одним из первых симптомов. Сопровождается нарушением координации, слабостью, головокружением.

Болезнь Рейно

Редкое, но важное заболевание. При нём из-за спазма сосудов пальцы рук становятся бледными или синеют при холоде или стрессе. После этого появляется онемение, покалывание, а затем боль.

Как убрать онемение за 5 минут

Если онемение рук вызвано временными причинами, его можно устранить всего за несколько минут с помощью простых, но эффективных действий:

Смените положение тела

Первое, что нужно сделать — убедиться, что рука не пережата. Встаньте, встряхните кистями, расправьте плечи. Даже небольшая смена позы улучшит кровоток.

Активизируйте кровообращение

Сожмите и разожмите кулаки 10–15 раз.

Покрутите кистями по и против часовой стрелки.

Поднимите руки вверх и встряхните их.

Такие движения активизируют циркуляцию крови и улучшают питание тканей.

Массаж пальцев и кистей

Начиная с кончиков пальцев, мягкими круговыми движениями разомните руки, переходя к ладони и запястью. Используйте ладонь другой руки или специальный массажный ролик. Если есть эфирное масло (например, розмарина или мяты), добавьте каплю для усиления эффекта.

Тёплая ванночка или компресс

Опустите руки в тёплую воду на 3–5 минут или приложите тёплую грелку. Это расширит сосуды и устранит спазм. Можно также сделать контрастную ванночку, чередуя тёплую и прохладную воду.

Используйте дыхательные практики

Медленное глубокое дыхание улучшает кислородное насыщение тканей. Вдох — на 4 секунды, задержка — на 4 секунды, выдох — на 6–8 секунд. Повторите 5 раз.

Когда стоит обратиться к врачу

Обратитесь за медицинской помощью, если:

онемение не проходит дольше 15 минут даже после разминки;

оно появляется регулярно без видимой причины;

сопровождается болью, судорогами, отёками;

немеют обе руки одновременно;

нарушена речь, зрение, координация (возможен инсульт).

Не откладывайте визит к невропатологу или терапевту, особенно если у вас есть хронические заболевания, влияющие на сосуды или нервы.

Профилактика онемения рук

Правильная осанка. Избегайте сутулости, особенно при работе за компьютером.

Избегайте сутулости, особенно при работе за компьютером. Регулярная разминка. Делайте упражнения для шеи и плеч каждые 30–40 минут.

Делайте упражнения для шеи и плеч каждые 30–40 минут. Следите за весом и уровнем сахара. Ожирение и диабет повышают риск полинейропатии.

Ожирение и диабет повышают риск полинейропатии. Пейте достаточно воды. Обезвоживание влияет на ток крови и работу мышц.

Обезвоживание влияет на ток крови и работу мышц. Принимайте витамины группы B. Они необходимы для питания нервных окончаний.

Они необходимы для питания нервных окончаний. Не переохлаждайтесь. Зимой обязательно носите перчатки, избегайте прямого контакта с холодом.

Онемение пальцев и рук — симптом, который нельзя игнорировать, особенно если он проявляется регулярно. Хотя в большинстве случаев его можно устранить простыми методами за 5 минут, важно знать возможные причины и уметь отличить временное нарушение от признаков болезни. Следите за своим телом, поддерживайте активность, соблюдайте профилактические меры — и ваши руки всегда будут подвижными и чувствительными.

Если вы замечаете частое онемение, лучше пройти диагностику. Своевременное обращение к врачу позволит избежать осложнений и сохранить здоровье нервной системы.

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