Четверг, 17 апреля, 2025
24.8 C
Киев
type here...
Почему ноги холодные даже в носках. Основные причины — от проблем с сосудами до гормональных нарушений. Что делать и когда идти к врачу.
Почему ноги холодные даже в носках. Основные причины — от проблем с сосудами до гормональных нарушений. Что делать и когда идти к врачу.
Статьи
Время чтения 1 мин.

Почему ноги холодные даже в носках: причины и что с этим делать

Многие сталкиваются с неприятным ощущением — ноги остаются холодными, даже если на них тёплые носки и в помещении комфортная температура. Это может быть временным явлением, связанным с переохлаждением, но иногда — признаком скрытых нарушений в организме. В этой статье DNEWS разбирается, почему ноги холодные даже в носках, какие причины кроются за этим симптомом, и когда стоит обратить внимание на своё здоровье.

Почему ноги мёрзнут, несмотря на тепло

Ноги — это самая удалённая от сердца часть тела. Именно здесь чаще всего нарушается кровообращение. Если приток крови недостаточный, конечности становятся холодными даже при нормальной температуре окружающей среды. Однако есть и другие причины.

Нарушение кровообращения

Наиболее распространённая причина холодных ног — плохое кровообращение. Когда сосуды сужаются или нарушается ток крови, организм направляет кровоток к жизненно важным органам, снижая температуру в конечностях.

Возможные причины:

  • гипотония (низкое давление)
  • атеросклероз
  • варикоз
  • сидячий образ жизни

Если вы много сидите, особенно с поджатыми ногами, это дополнительно затрудняет циркуляцию крови.

Проблемы с щитовидной железой

Гипотиреоз — состояние, при котором щитовидная железа вырабатывает недостаточно гормонов. Это замедляет обмен веществ и снижает теплообмен.

Симптомы, которые могут сопровождать холодные ноги:

  • сухая кожа
  • вялость
  • отёчность
  • набор веса
  • постоянная усталость

При сочетании этих признаков стоит сдать анализ на гормоны щитовидной железы.

Анемия

Недостаток гемоглобина снижает способность крови переносить кислород. В результате ткани плохо снабжаются кислородом, и конечности начинают мёрзнуть.

Часто анемия сопровождается:

  • головокружением
  • бледностью
  • ломкостью ногтей
  • слабостью

Особенно актуально для женщин, особенно при обильных менструациях или в период беременности.

Синдром Рейно

Это спазм мелких сосудов, чаще всего на пальцах рук и ног. При этом пальцы могут бледнеть, синеть, становиться холодными и немеющими, особенно при стрессе или на холоде.

В тяжёлых случаях синдром Рейно может привести к нарушению чувствительности и постоянному ощущению холода даже в тепле.

Диабет

Сахарный диабет может вызывать поражение сосудов и нервов (диабетическая нейропатия), что нарушает терморегуляцию в конечностях.

Дополнительные признаки:

  • онемение пальцев
  • покалывание
  • язвы на стопах
  • сухая кожа стоп

При таких симптомах важно контролировать уровень глюкозы и регулярно проходить обследование у эндокринолога.

Хронический стресс

Стресс вызывает выброс адреналина, который сужает сосуды. Постоянное напряжение может снижать приток крови к конечностям, из-за чего ноги становятся холодными даже в тёплой одежде.

Также при стрессе ухудшается сон и снижается иммунитет, что усугубляет общее состояние организма.

Нехватка витаминов

Дефицит витаминов, особенно группы B, нарушает работу нервной системы и кровообращение. Это может вызывать ощущение холода, онемения и покалывания в ногах.

Особенно часто нехватка B12 и B1 проявляется у вегетарианцев и пожилых людей.

Кофеин и курение

Обе привычки вызывают сужение сосудов, особенно в периферических отделах кровеносной системы. Если вы регулярно пьёте много кофе или курите, это может быть причиной того, что ноги остаются холодными даже в носках и обуви.

Малоподвижность

Если вы мало двигаетесь, мышцы ног не работают активно, кровоток замедляется, и ноги становятся холодными. Это особенно заметно в офисной работе или при длительном пребывании в сидячем положении.

Физическая активность помогает стимулировать кровообращение и вернуть ощущение тепла в ноги.

Что делать, если ноги постоянно холодные

  • Двигайтесь чаще. Делайте разминку, ходите пешком, выполняйте упражнения для стоп.
  • Массаж и тёплые ванночки. Массаж ног и ванночки с морской солью или горчицей помогают улучшить кровоток.
  • Тёплая одежда. Используйте шерстяные носки, утепляйте обувь зимой.
  • Следите за питанием. Добавьте в рацион железо, витамины B и продукты, улучшающие сосудистый тонус.
  • Пейте достаточно воды. Густая кровь хуже циркулирует.
  • Ограничьте кофе и откажитесь от курения.

Если симптомы не исчезают, несмотря на тепло и уход, обратитесь к врачу — возможно, причина связана с системными нарушениями.

Ранее мы писали о том, полезно ли спать голым: плюсы и минусы.

Горячее за неделю

Общество

Заморозки, снег и штормовой ветер: прогноз погоды в Украине на 11 апреля.

0
В эту пятницу, 11 апреля, страну еще будут держать...
Статьи

Почему псориаз обостряется весной и как от него избавиться

0
Весной псориаз обостряется у многих. Почему так происходит и как справиться с симптомами? Простые советы, питание, уход и методы лечения.
Политика

Школьник из Индии создал систему обнаружения болезней сердца за 7 секунд: что такое ШИ-диагностика и как она работает

0
14-летний школьник из Индии создал ИИ-систему, выявляющую сердечные...
Общество

Какая пенсия будет у пенсионеров без стажа в 2025 году

0
В Украине граждане, достигшие пенсионного возраста, но не набравшие...
Статьи

Оскар вводить нову категорію: каскадери нарешті отримають визнання

0
Американська кіноакадемія продовжує тішити...

Новое на сайте

Предыдущая статья
Что нельзя делать, когда песок в почках: главные ограничения и советы
Следующая статья
Пасха в Испании: значение, традиции, лучшие пожелания и открытки на испанском языке

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Какие продукты помогают замедлить старение: мощные средства против возраста

0
Полный список продуктов, замедляющих старение: как сохранить молодость кожи, мозга и тела с помощью питания и полезных привычек каждый день.

Хто очолив райони Києва у 2025 році: нові голови РДА згідно з рішенням Кабміну

0

Как правильно есть орехи кешью: польза и вред для женщин и мужчин

0
Кешью: как правильно его есть, кому полезен, кому вреден. Польза орехов для мужчин и женщин, дневная норма, советы по выбору и хранению.

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.