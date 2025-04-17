Многие сталкиваются с неприятным ощущением — ноги остаются холодными, даже если на них тёплые носки и в помещении комфортная температура. Это может быть временным явлением, связанным с переохлаждением, но иногда — признаком скрытых нарушений в организме. В этой статье DNEWS разбирается, почему ноги холодные даже в носках, какие причины кроются за этим симптомом, и когда стоит обратить внимание на своё здоровье.

Почему ноги мёрзнут, несмотря на тепло

Ноги — это самая удалённая от сердца часть тела. Именно здесь чаще всего нарушается кровообращение. Если приток крови недостаточный, конечности становятся холодными даже при нормальной температуре окружающей среды. Однако есть и другие причины.

Нарушение кровообращения

Наиболее распространённая причина холодных ног — плохое кровообращение. Когда сосуды сужаются или нарушается ток крови, организм направляет кровоток к жизненно важным органам, снижая температуру в конечностях.

Возможные причины:

гипотония (низкое давление)

атеросклероз

варикоз

сидячий образ жизни

Если вы много сидите, особенно с поджатыми ногами, это дополнительно затрудняет циркуляцию крови.

Проблемы с щитовидной железой

Гипотиреоз — состояние, при котором щитовидная железа вырабатывает недостаточно гормонов. Это замедляет обмен веществ и снижает теплообмен.

Симптомы, которые могут сопровождать холодные ноги:

сухая кожа

вялость

отёчность

набор веса

постоянная усталость

При сочетании этих признаков стоит сдать анализ на гормоны щитовидной железы.

Анемия

Недостаток гемоглобина снижает способность крови переносить кислород. В результате ткани плохо снабжаются кислородом, и конечности начинают мёрзнуть.

Часто анемия сопровождается:

головокружением

бледностью

ломкостью ногтей

слабостью

Особенно актуально для женщин, особенно при обильных менструациях или в период беременности.

Синдром Рейно

Это спазм мелких сосудов, чаще всего на пальцах рук и ног. При этом пальцы могут бледнеть, синеть, становиться холодными и немеющими, особенно при стрессе или на холоде.

В тяжёлых случаях синдром Рейно может привести к нарушению чувствительности и постоянному ощущению холода даже в тепле.

Диабет

Сахарный диабет может вызывать поражение сосудов и нервов (диабетическая нейропатия), что нарушает терморегуляцию в конечностях.

Дополнительные признаки:

онемение пальцев

покалывание

язвы на стопах

сухая кожа стоп

При таких симптомах важно контролировать уровень глюкозы и регулярно проходить обследование у эндокринолога.

Хронический стресс

Стресс вызывает выброс адреналина, который сужает сосуды. Постоянное напряжение может снижать приток крови к конечностям, из-за чего ноги становятся холодными даже в тёплой одежде.

Также при стрессе ухудшается сон и снижается иммунитет, что усугубляет общее состояние организма.

Нехватка витаминов

Дефицит витаминов, особенно группы B, нарушает работу нервной системы и кровообращение. Это может вызывать ощущение холода, онемения и покалывания в ногах.

Особенно часто нехватка B12 и B1 проявляется у вегетарианцев и пожилых людей.

Кофеин и курение

Обе привычки вызывают сужение сосудов, особенно в периферических отделах кровеносной системы. Если вы регулярно пьёте много кофе или курите, это может быть причиной того, что ноги остаются холодными даже в носках и обуви.

Малоподвижность

Если вы мало двигаетесь, мышцы ног не работают активно, кровоток замедляется, и ноги становятся холодными. Это особенно заметно в офисной работе или при длительном пребывании в сидячем положении.

Физическая активность помогает стимулировать кровообращение и вернуть ощущение тепла в ноги.

Что делать, если ноги постоянно холодные

Двигайтесь чаще . Делайте разминку, ходите пешком, выполняйте упражнения для стоп.

. Делайте разминку, ходите пешком, выполняйте упражнения для стоп. Массаж и тёплые ванночки . Массаж ног и ванночки с морской солью или горчицей помогают улучшить кровоток.

. Массаж ног и ванночки с морской солью или горчицей помогают улучшить кровоток. Тёплая одежда . Используйте шерстяные носки, утепляйте обувь зимой.

. Используйте шерстяные носки, утепляйте обувь зимой. Следите за питанием . Добавьте в рацион железо, витамины B и продукты, улучшающие сосудистый тонус.

. Добавьте в рацион железо, витамины B и продукты, улучшающие сосудистый тонус. Пейте достаточно воды . Густая кровь хуже циркулирует.

. Густая кровь хуже циркулирует. Ограничьте кофе и откажитесь от курения.

Если симптомы не исчезают, несмотря на тепло и уход, обратитесь к врачу — возможно, причина связана с системными нарушениями.

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