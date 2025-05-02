Секонд-хенд — это давно не только экономия, но и модный, экологичный выбор. В таких магазинах можно найти стильные вещи, редкие бренды и винтажные находки за символическую цену. Но одна проблема остаётся актуальной для всех покупателей: характерный, резкий запах, которым часто пропитана одежда. Почему он появляется и как от него быстро избавиться — DNEWS рассказывает в этой статье.

Почему одежда из секонд-хенда имеет специфический запах

Этот запах не случайный — он результат обработки одежды специальными средствами, которые защищают ткани от бактерий, грибков и вредителей при транспортировке и хранении.

Основные причины запаха:

Антисептическая обработка

Одежда секонд-хенд проходит обязательную дезинфекцию. Для этого используют специальные составы — часто с формальдегидами или другими химическими компонентами, которые и дают тот самый «химический» запах.

Одежда секонд-хенд проходит обязательную дезинфекцию. Для этого используют специальные составы — часто с формальдегидами или другими химическими компонентами, которые и дают тот самый «химический» запах. Герметичное хранение

После обработки одежду пакуют в плотные мешки или ящики, и при длительном хранении запах усиливается — нет проветривания.

После обработки одежду пакуют в плотные мешки или ящики, и при длительном хранении запах усиливается — нет проветривания. Смешение ароматов

Вещи приходят из разных источников: кто-то носил парфюм, кто-то хранил одежду в старом шкафу. Всё это смешивается, создавая устойчивый запах.

Вещи приходят из разных источников: кто-то носил парфюм, кто-то хранил одежду в старом шкафу. Всё это смешивается, создавая устойчивый запах. Высокая влажность при транспортировке

Если вещи ехали долго и в плохо проветриваемом контейнере, химия + влага = стойкий, неприятный запах.

Является ли запах секонд-хенда вредным

Обычно нет. Одежда, поступающая в продажу, обязана проходить санитарную обработку, и после стирки становится полностью безопасной. Но если вы чувствительны к запахам, астматик или аллергик — лучше стирать и проветривать одежду особенно тщательно.

Как быстро избавиться от запаха одежды из секонд-хенда

Переходим к главному — как вернуть вещам свежесть и избавиться от неприятного аромата. Вот проверенные и безопасные способы, которые рекомендуют даже опытные стилисты и хозяйки.

Стирка с уксусом

Добавьте в отсек для ополаскивателя полстакана столового уксуса (9%). Он нейтрализует запах химии, дезинфицирует и смягчает ткань.

Можно замочить одежду на 30–60 минут в воде с уксусом (1 стакан на 5 литров воды).

Затем постирайте как обычно.

Пищевая сода

Отлично убирает запахи, особенно с плотных и старых вещей.

Замочите одежду в воде с добавлением 3–4 столовых ложек соды.

Или насыпьте соду прямо в барабан стиральной машины при стирке.

Проветривание на балконе

Если вещь не требует срочной стирки (например, пиджак или куртка), вывесьте её на балкон на несколько часов, а лучше — на ночь. Ветер и свежий воздух творят чудеса.

Стирка с лимонным соком

Натуральный способ для тех, кто не любит химию:

Добавьте сок одного лимона в таз с тёплой водой.

Замочите одежду на 1–2 часа.

Запах освежится, а ткани станут мягче.

Холодная заморозка

Необычный, но действенный метод:

Заверните одежду в пакет и положите в морозилку на 10–12 часов.

Затем дайте вещам оттаять и проветрите.

Подходит для плотных вещей или обуви.

Использование ароматизированного пара

Если у вас есть отпариватель — добавьте в воду несколько капель эфирного масла (например, лаванды или эвкалипта). Пройдитесь по ткани паром — это удалит запах и придаст свежий аромат.

Как ухаживать за одеждой из секонд-хенда после покупки

Сразу стирайте все вещи, даже если они «выглядят чистыми».

Храните одежду в шкафу с пакетиками лаванды, сухими апельсиновыми корками, кофейными зёрнами — они убивают запахи.

— они убивают запахи. Одежду с нестираемыми метками или деликатными тканями лучше отнести в химчистку .

. Не забывайте про внутренние швы и карманы — именно там часто скапливаются запахи.

Когда запах не уходит — что делать

Если после 2–3 стирок запах всё равно сохраняется:

Проверьте ярлыки: возможно, ткань содержит синтетику, которая «впитывает» запахи.

Попробуйте комбинированный метод: замочите с содой, потом постирайте с уксусом.

Используйте специальные средства для удаления запаха (продаются в хозяйственных магазинах).

(продаются в хозяйственных магазинах). Если вещь недорогая и запах остаётся — возможно, стоит просто расстаться с ней.

Запах одежды секонд-хенд — это не признак грязи, а следствие обработки и хранения. Он может быть сильным, но его легко устранить домашними средствами. Немного внимания — и любимая находка из винтажного магазина будет радовать вас свежестью и стилем.

Не бойтесь покупать одежду в секонд-хенде — бояться стоит только нести домой вещи без стирки. Остальное — дело техники.

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