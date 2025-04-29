Многие замечают: некоторые самолёты подъезжают к рукаву, и после посадки одни пассажиры выходят прямо в здание аэропорта через удобный телескопический трап, а другим приходится ехать на автобусе, особенно в крупных международных аэропортах. Кажется, что это случайность, но на самом деле всё подчинено чёткой логике и множеству факторов.

В этой статье DNEWS объясняет, почему не все самолёты получают выход через рукав, что определяет способ посадки и высадки пассажиров, и зависит ли это от класса авиакомпании, маршрута или размера самолёта.

Что такое авиационный рукав

Аэропортовый рукав — это телескопический мост (переход), соединяющий терминал с самолётом. Он выдвигается к борту и позволяет пассажирам выйти или зайти прямо в здание, минуя улицу. Это особенно удобно при плохой погоде или для маломобильных пассажиров.

Но таких рукавов ограниченное количество, и их использование регулируется множеством факторов.

Почему не все самолёты подъезжают к рукаву

Вот основные причины, по которым пассажирам может понадобиться трансфер на автобусе до самолёта или от него.

Недостаток рукавов в аэропорту

В большинстве аэропортов число стоек с рукавами ограничено. Например, в терминале может быть только 10–15 таких выходов, в то время как одновременно обслуживаются десятки рейсов. В результате не все самолёты физически могут подъехать к рукаву.

Приоритет рейсов

Рукава, как правило, предоставляют приоритетным рейсам, например:

международным дальнемагистральным рейсам;

рейсам с бизнес-пассажирами;

рейсам «на стыковку» с коротким временем пересадки;

авиакомпаниям, имеющим контракт или платящим за приоритет.

Авиакомпания может заплатить аэропорту дополнительную плату, чтобы получить доступ к рукаву, но это не всегда делается.

Тип и размер самолёта

Не каждый самолёт может «стыковаться» с рукавом. Телескопические трапы рассчитаны в основном на большие или средние авиалайнеры, такие как Boeing 737, Airbus A320, A330 и выше. Мелкие региональные самолёты или чартерные борта чаще ставят на удалённую стоянку, откуда пассажиров забирает автобус.

Кроме того, у некоторых моделей (особенно двухпалубных) могут использоваться сразу два рукава — для бизнес и эконом-класса.

Внутренние и внешние рейсы

Международные рейсы чаще получают приоритет при распределении рукавов. Это связано с прохождением паспортного контроля, логистикой и безопасностью. Внутренние рейсы (например, по Украине или из ЕС внутри Шенгена) чаще направляют на автобусную посадку.

Ограничения по времени и погоде

Иногда даже самолёт, которому положен рукав, может быть отправлен на удалённую стоянку:

если рейс опаздывает, а «его» рукав уже занят;

если произошёл сбой в расписании;

если во время грозы или сильного ветра работа с рукавом временно приостановлена.

Зависит ли это от авиакомпании

Отчасти — да. У крупных авиакомпаний (особенно у авиаперевозчиков-хабов) могут быть долгосрочные контракты с аэропортами, дающие им приоритет в использовании телетрапов. Например, национальные перевозчики часто получают лучшие выходы, особенно в своих базовых аэропортах.

Бюджетные авиалинии, наоборот, часто предпочитают автобусную посадку: она дешевле и позволяет избежать дополнительных сборов.

Почему иногда автобус — это быстрее

Не всегда автобусная высадка — это неудобство. В некоторых случаях:

автобус высаживает пассажиров ближе к выходу на паспортный контроль или багаж;

на паспортный контроль или багаж; не нужно ждать, пока рукав будет освобождён;

наземная служба быстрее обрабатывает рейс при развороте на удалённой стоянке.

Кроме того, автобусная посадка часто используется при низкой загрузке самолёта, чтобы ускорить цикл рейса.

Безопасность и обслуживание

Использование автобусной посадки не влияет на безопасность. В аэропортах строго регламентированы маршруты, техническое обслуживание, движение транспорта. Пассажиров сопровождают сотрудники, выход на перрон возможен только по команде.

Причин, по которым одни самолёты подают к рукаву, а другие — обслуживаются через автобус, множество. Это зависит от расписания, размера самолёта, статуса рейса, погоды, загруженности аэропорта и политики авиакомпании. Важно понимать: и тот, и другой способ абсолютно нормальны и безопасны.

А вот на комфорт влияет не только способ посадки, но и настрой пассажира — иногда короткая поездка в автобусе по летному полю оказывается интересным бонусом к путешествию.

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