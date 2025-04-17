Неприятный запах изо рта — проблема, с которой сталкиваются миллионы людей. Он может испортить первое впечатление, повлиять на уверенность в себе и даже стать причиной личных и рабочих неудач. И хотя тема деликатная, замалчивать её — не выход. Лучше понять, почему возникает запах изо рта, и что можно сделать, чтобы навсегда избавиться от этого дискомфорта.

Запах изо рта в медицине называется галитоз. Это не болезнь сама по себе, а симптом, сигнализирующий о нарушении в организме. В этой статье DNEWS — главные причины неприятного запаха и простые, но эффективные методы борьбы с ним.

Основные причины неприятного запаха изо рта

Налёт на языке и бактерии в ротовой полости

До 90% всех случаев неприятного запаха — это результат жизнедеятельности бактерий в полости рта. Они накапливаются:

на языке (особенно у корня);

между зубами;

на дёснах;

в кариозных полостях.

Эти бактерии расщепляют белки, выделяя летучие соединения серы — именно они и дают запах тухлых яиц, металла или гнили.

Решение: ежедневная чистка языка и зубов, использование зубной нити, регулярные визиты к стоматологу.

Кариес и заболевания дёсен

Если есть кариес, пародонтит, гингивит — бактерии получают идеальные условия для размножения. Наличие гноя, воспаления и открытых полостей усугубляют ситуацию.

Решение: своевременное лечение у стоматолога, санация полости рта.

Сухость во рту (ксеростомия)

Слюна смывает бактерии и остатки пищи. Когда её недостаточно (например, ночью, при стрессе или приёме лекарств), появляется сухость, а вместе с ней — запах.

Решение: пить больше воды, использовать увлажняющие ополаскиватели, избегать курения и алкоголя.

Желудочно-кишечные заболевания

Запах изо рта может быть связан с проблемами ЖКТ:

гастрит;

гастроэзофагеальный рефлюкс (ГЭРБ);

язва желудка;

хеликобактер пилори.

В этом случае запах может быть кислым, гнилостным или металлическим.

Решение: обратиться к гастроэнтерологу, пройти ФГДС и другие обследования.

Нарушения носового дыхания и миндалины

Хронический тонзиллит, полипы, гайморит или аденоиды могут провоцировать неприятный запах, особенно по утрам. Гнойные пробки в миндалинах — частый источник гнилостного аромата.

Решение: лечение у отоларинголога, промывание, в сложных случаях — удаление миндалин.

Курение, кофе и определённые продукты

Кофе, чеснок, лук, алкоголь, копчёности и специи могут вызывать стойкий запах. Курение также способствует размножению анаэробных бактерий.

Решение: уменьшить потребление раздражающих продуктов, чистить зубы после еды, использовать жевательные резинки без сахара.

Стресс и гормональные изменения

Во время стресса или гормонального сбоя может изменяться состав слюны и уровень кислотности, что влияет на микрофлору во рту.

Решение: нормализовать сон, снизить уровень стресса, пить больше жидкости.

Как избавиться от неприятного запаха: пошаговый алгоритм

Тщательная гигиена Чистите зубы не менее 2 раз в день.

Используйте зубную нить после каждого приёма пищи.

Очищайте язык (можно щёткой или специальным скребком). Пейте воду

Поддерживайте водный баланс, особенно утром и в течение дня. Ополаскиватели для полости рта

Используйте средства без спирта с антисептическим или ферментативным действием. Регулярно посещайте стоматолога

Профессиональная чистка и осмотр 1–2 раза в год — залог здоровья полости рта. Следите за питанием

Уменьшите количество сахара, исключите частые перекусы, особенно сладости. Откажитесь от вредных привычек

Курение — одна из основных причин стойкого запаха. Проверка внутренних органов

Если запах сохраняется, несмотря на гигиену — обратитесь к терапевту или гастроэнтерологу.

Дополнительные советы

Жуйте петрушку или листья мяты — это натуральные освежители.

Используйте жевательную резинку без сахара с ксилитом.

Старайтесь не разговаривать на голодный желудок — при голоде запах усиливается.

После сна обязательно пейте воду и чистите язык.

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