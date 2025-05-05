После 25 лет наш организм перестаёт вырабатывать коллаген в нужном объёме. Это не просто возрастное изменение, а биологический процесс, который влияет на внешний вид и здоровье. Если вовремя не восполнять дефицит, начинают проявляться признаки старения. Кожа теряет упругость, суставы становятся менее гибкими, а волосы и ногти — ломкими. В этой статье DNEWS рассказывает, почему важно начинать приём коллагена именно после 25 лет, какую пользу он даёт организму и кому его принимать не стоит.

Что такое коллаген и почему он важен

Коллаген — это основной белок в теле человека. Он составляет около трети всех белков в организме. Его волокна находятся почти во всех тканях: коже, костях, суставах, связках, мышцах, сосудах и даже глазах. Коллаген придаёт тканям прочность, эластичность и устойчивость к повреждениям. Благодаря ему кожа остаётся молодой, суставы подвижными, а сосуды — эластичными.

С возрастом коллаген вырабатывается медленнее. Уже после 25 лет уровень естественного синтеза начинает снижаться. К 30 годам дефицит достигает 15–20%, а к 50 — почти 40%. Это одна из причин появления морщин, суставных болей и ухудшения состояния волос и ногтей.

Почему после 25 лет особенно важно принимать коллаген

Возраст 25+ считается началом биологического старения. Хотя внешне его ещё не видно, внутри организма уже происходят важные изменения. Замедляется обмен веществ, снижается регенерация клеток, а кожа теряет влагу и упругость. Организм постепенно перестаёт справляться с нагрузками так же легко, как раньше.

Кроме того, внешние факторы — стресс, солнце, загрязнённый воздух и плохой сон — ускоряют разрушение коллагеновых волокон. Это значит, что после 25 лет становится крайне важно помочь телу извне. Приём коллагена может замедлить негативные процессы и сохранить молодость дольше.

Польза коллагена для тела и внешности

Коллаген воздействует на весь организм. Это не только о красоте, но и о здоровье. При регулярном приёме добавки можно заметить улучшения сразу в нескольких системах.

Для кожи и внешнего вида

Коллаген улучшает структуру кожи. Он помогает сохранять влагу, повышает упругость и уменьшает морщины. Через 4–6 недель приёма кожа становится плотнее, тон выравнивается, исчезает сухость. Кроме того, он стимулирует выработку собственного коллагена и гиалуроновой кислоты. Волосы начинают расти быстрее, становятся крепче, а ногти — прочнее.

Для суставов и костей

Белок играет ключевую роль в здоровье суставов и костей. Он укрепляет хрящи, снижает воспаление и уменьшает боли при движении. Особенно это важно для тех, кто активно тренируется или ведёт подвижный образ жизни. Коллаген также участвует в формировании костного матрикса, защищая от остеопороза.

Для сосудов, мышц и органов

Коллагеновые волокна есть в сосудах и мышечной ткани. Они отвечают за эластичность стенок сосудов и улучшают кровообращение. Также коллаген поддерживает здоровье кишечника, участвует в заживлении слизистых оболочек и помогает при синдроме раздражённого кишечника.

Какой коллаген выбрать и какие виды бывают

Не каждый коллаген одинаково эффективен. Важно понимать, что существует несколько его типов, и каждый выполняет свою функцию.

Тип I — для кожи, костей и связок

Это самый распространённый тип, который составляет до 90% всего коллагена в организме. Он укрепляет кожу, сухожилия, кости и соединительную ткань. Чаще всего используется в косметических добавках.

Тип II — для суставов и хрящей

Этот вид содержится в хрящевой ткани. Его применяют при болях в суставах, артрите и остеоартрозе. Подходит тем, кто страдает от тугоподвижности или активных нагрузок на колени и спину.

Тип III — для сосудов и мышц

Отвечает за эластичность сосудов и работу внутренних органов. Часто сочетается с типом I в комплексных формулах.

Для лучшего результата рекомендуется выбирать гидролизованный коллаген. Он расщеплён до пептидов и быстрее усваивается организмом. В идеале добавка должна содержать витамин C — он улучшает синтез собственного коллагена.

Как правильно принимать коллаген

Чтобы получить эффект, важно соблюдать правила. Коллаген принимают курсами от 2 до 6 месяцев. Лучшее время — утром натощак или за 30 минут до еды. Дозировка зависит от цели. Для кожи достаточно 5–10 г в день. Для суставов — 10–15 г.

Формы выпуска разные: порошок, капсулы, таблетки, жидкость. Порошковый коллаген удобен в использовании — его можно добавлять в воду, сок или смузи. Капсулы подходят для тех, кто часто в дороге. Жидкий коллаген быстрее усваивается, но имеет короткий срок хранения.

Регулярность — ключ к успеху. Даже лучший коллаген не даст результата, если принимать его от случая к случаю.

Возможные противопоказания

Хотя коллаген — это натуральное вещество, он подходит не всем. Людям с аллергией на рыбу или говядину нужно быть осторожными. Также стоит избегать добавок с высоким содержанием натрия при склонности к отёкам или проблемах с почками.

Беременным и кормящим женщинам лучше проконсультироваться с врачом. При наличии хронических заболеваний, таких как диабет, язва или аутоиммунные болезни, тоже нужно мнение специалиста. В редких случаях возможны побочные эффекты: тяжесть в желудке, метеоризм, аллергия.

Когда ждать эффект от приёма

Улучшения заметны не сразу. Первые результаты обычно появляются через 3–4 недели. Кожа становится более увлажнённой, уменьшается сухость. Через 6–8 недель можно заметить улучшение состояния суставов, волос и ногтей. Максимальный эффект проявляется после 3 месяцев регулярного приёма.

Чтобы поддерживать результат, желательно повторять курс 2–3 раза в год. Особенно полезно пить коллаген весной и осенью — в периоды, когда организм ослаблен.

Приём коллагена после 25 лет — это разумное решение для тех, кто заботится о себе. Это не просто добавка для красоты, а способ сохранить здоровье кожи, суставов, сосудов и пищеварительной системы. Главное — выбрать качественный продукт, правильно его принимать и быть последовательным. Коллаген не даст мгновенного результата, но при регулярном приёме он действительно работает.

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