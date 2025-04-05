Почему после алкоголя тянет позвонить бывшим: объяснение психологов

Почти каждый из нас хотя бы раз сталкивался с ситуацией, когда после нескольких бокалов вина или другого алкоголя возникает желание позвонить бывшему партнеру. Это явление встречается довольно часто, и возникает немало вопросов: почему в такие моменты тянет вернуться в прошлое, к человеку, с которым отношения закончились? Психологи считают, что это поведение не случайно и объясняется рядом психологических и биологических факторов. Чтобы понять, что стоит за таким импульсом, важно взглянуть на влияние алкоголя на наш мозг и эмоции.

Алкоголь ослабляет способность контролировать эмоции и решения. Люди начинают забывать о разрывах и проблемах в отношениях, вспоминая только позитивные моменты. В сочетании с чувством одиночества или ностальгии, это может создать иллюзию, что старые отношения могут вернуть радость и комфорт. Алкоголь здесь играет роль катализатора: он стирает барьеры и даёт шанс забыть обыденные проблемы. Так что же происходит с нашей психикой в такие моменты? Разбирается DNEWS.

Как алкоголь влияет на наше поведение

Когда человек выпивает, происходит изменение в работе мозга. Алкоголь ослабляет активность префронтальной коры, которая отвечает за принятие решений и самоконтроль. Это приводит к тому, что нам становится труднее сдерживать свои импульсы. Под воздействием алкоголя мы можем легко забыть о причинах, которые стали основой разрыва отношений, и начать думать, что бывший партнер может вернуть утраченные чувства и комфорт. Это делает нас более восприимчивыми к желаниям вернуться к прошлому.

В нормальном состоянии человек может трезво оценить ситуацию и понять, что отношения с бывшим партнером не имеют перспектив. Однако под воздействием алкоголя идеализируются старые воспоминания. Мы вспоминаем только хорошие моменты, забывая обо всех негативных аспектах, которые привели к расставанию. Алкоголь усиливает эти эмоции, делая их более яркими и привлекательными.

Эмоциональная зависимость и алкоголь

Многие люди, пережившие разрыв с важным человеком, остаются эмоционально зависимыми от этого человека, даже если стараются не показывать этого. Алкоголь в таких ситуациях служит временным способом облегчить боль от одиночества и утрат. Он снижает барьеры и позволяет чувствовать себя менее уязвимыми. Возвращение к бывшему партнеру, по сути, становится способом восстановить утраченные эмоции и чувство защищенности.

Долгосрочные отношения, особенно если они были эмоционально насыщенными, оставляют глубокий след в нашем сознании. Даже если расставание было болезненным и мотивированным важными причинами, эмоции от того времени могут оставаться в памяти. Когда человек пьет, такие воспоминания становятся более яркими и значимыми, что и вызывает желание восстановить старую связь.

Самообман и стремление к комфортной зоне

Под воздействием алкоголя происходят искажения в восприятии реальности. Мозг начинает работать не так, как обычно, и принимает решения, которые в трезвом состоянии кажутся неправильными. Ощущение, что можно вернуть старые чувства, кажется намного сильнее. В такой ситуации самообман играет ключевую роль: мы забываем о проблемах, которые привели к расставанию, и воспринимаем бывшего партнера как решение всех своих проблем. Это стремление вернуться в комфортную зону, где когда-то было хорошо, может быть достаточно сильным.

Алкоголь создаёт временный «график счастья», в котором прошлые отношения кажутся идеальными. Мы забываем о причинах, по которым всё закончилось, и начинаем думать, что «может быть, всё не так уж и плохо, как мы думаем». Такое восприятие – иллюзия, которая пропадает, как только человек трезвеет. Однако в момент опьянения оно становится реальностью.

Социальные стереотипы и влияние общества

Не меньшую роль в стремлении позвонить бывшему партнёру играет давление общества. В разных культурах существует стереотип, что расставание с кем-то всегда является личной неудачей. Алкоголь лишь усиливает это восприятие. В такие моменты одиночества, особенно во время праздников или в сложных жизненных ситуациях, приходит ощущение, что нужно вернуть потерянное и доказать окружающим, что ты не одинок. Влияние социальных стереотипов делает этот импульс более сильным, заставляя звонить людям, с которыми отношения уже завершились.

Мы также живем в мире, где важно постоянно поддерживать внешнюю картину «успешной жизни». Алкоголь создаёт состояние, в котором человек забывает о своих проблемах, а воспоминания о бывшем партнёре кажутся единственным способом вернуть утраченные эмоции.

Почему не стоит звонить бывшим под воздействием алкоголя

Несмотря на то что звонок бывшему под алкоголем может казаться естественным, психологи советуют избегать таких действий. Во-первых, это может привести к непредсказуемым последствиям. В трезвом состоянии, когда эмоции проходят, человек может пожалеть о том, что сделал. Возвращение к бывшему партнёру может осложнить ситуацию и привести к новым конфликтам. Во-вторых, такие звонки могут восприниматься как попытка манипуляции или недовольства прошлым, что, в свою очередь, только усугубляет проблему.

Алкоголь лишь временно облегчает эмоциональную боль, но не решает её. Под воздействием опьянения можно забыть о причинах, которые привели к расставанию. Однако эти причины по-прежнему остаются актуальными, и возврат в эти отношения не принесет никакого удовлетворения.

Как контролировать эмоции и избежать звонков бывшим

Чтобы не поддаться искушению и не позвонить бывшему партнёру, психологи рекомендуют несколько способов, как научиться контролировать свои эмоции и импульсы. Важно, чтобы человек осознавал причины разрыва и понимал, что возвращение в прошлое может привести только к повторению старых ошибок.

Работа с собой и своей самооценкой. Повышение уверенности в себе помогает лучше справляться с переживаниями и одиночеством. Важно научиться находить счастье в себе и в других аспектах жизни. Осознание важности прощения. Прощение себя и своего бывшего партнёра помогает отпустить прошлое и двигаться вперёд. Переключение внимания на хобби и новые интересы. Когда эмоции бурно переживаются, важно найти занятие, которое отвлечёт от негативных мыслей. Поддержка друзей и семьи. Близкие люди могут помочь справиться с чувством одиночества и дать ценные советы, как пережить трудный момент.

Как избежать импульсивных действий

Чтобы избежать импульсивных звонков бывшим, психологи советуют заранее продумать план действий на случай, если желание позвонить станет слишком сильным. Это может быть обращение к другу, прогулка на свежем воздухе или занятие любимым делом, которое поможет успокоиться и разобраться в своих чувствах. Важно помнить, что эмоциональные всплески, как правило, временные, и стоит просто подождать, чтобы вернуть ясность мыслей.

Работа с эмоциями и умение находить способы контролировать своё поведение помогут избежать ошибок в будущем. Техники осознанности и ведение дневника также помогают разобраться в себе и понять, почему возникают те или иные желания.

Ранее мы писали о том, как контролировать эмоции: психологи раскрыли секреты баланса.