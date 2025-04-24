Психолог — это специалист, к которому приходят с болью, сомнениями и надеждой на внутренние перемены. Его задача — создать безоценочное пространство, где клиент может быть собой. Но что делать, если за помощью обращается знакомый? А если это не близкий друг, а, скажем, друг друга, бывшая одноклассница или знакомый из общей компании? На первый взгляд — ничего страшного. Но с точки зрения профессиональной этики — это серьёзная граница, которую нельзя нарушать. В этой статье DNEWS разберёт, почему психолог не должен работать с близкими людьми, консультировать знакомых и друзей и какие риски это несёт как для специалиста, так и для клиента.

Психология — это не просто разговор «по душам», а чётко регламентированная практика, основанная на доверии, конфиденциальности и нейтральности. И консультации людей из своего круга могут разрушить эти основы.

Что такое «друзья друзей» в контексте психологической работы

Знакомые через общих людей — это не просто случайные имена. Это люди, с которыми у психолога уже есть потенциальная связь: общие вечеринки, пересечения в соцсетях, слухи, мнения. Это означает, что между психологом и клиентом уже есть контекст — а значит, и предвзятость.

Примеры:

Психолог видел этого человека на мероприятиях.

У них есть общие друзья, которые могут обсуждать клиента.

Психолог может слышать мнения о нём — положительные или отрицательные.

Почему это мешает терапии

Психологическая работа требует полной нейтральности. Только в этом случае клиент может по-настоящему раскрыться, не опасаясь, что его слова выйдут за пределы кабинета или будут поняты неправильно. Поэтому нельзя консультировать знакомых и друзей.

Нарушение границ

Если между специалистом и клиентом есть даже косвенная связь, исчезает главное — чувство защищённости. Клиент может бояться, что его эмоции или слова будут восприняты через призму «общего круга».

Утрата профессиональной дистанции

Психолог может неосознанно быть мягче или, наоборот, жёстче — в зависимости от своих личных ощущений. Это снижает качество работы, делает процесс субъективным и нечестным.

Риск утечки информации

Даже если специалист хранит тайну, окружающие могут начать строить догадки: «Они же общаются — наверное, он у неё на терапии». Это подрывает доверие не только к конкретному психологу, но и к профессии в целом.

Что говорит этика

Во всех профессиональных кодексах психолога прямо указано: работать с близкими, родственниками, друзьями и знакомыми — неэтично. В понятие «знакомые» входят и друзья друзей, особенно если контакт уже был.

Основные принципы:

Психолог должен быть нейтральным .

. Конфиденциальность — основа работы.

Никаких пересечений с личной жизнью клиента.

Если такие пересечения есть — специалист обязан либо отказаться от работы, либо перенаправить клиента к коллеге.

Что делать, если психолог — единственный «свой» человек

Иногда человек ищет помощь и обращается к знакомому психологу просто потому, что больше никому не доверяет. Это может быть вызвано стеснением, страхом осуждения или желанием «обойтись малой кровью».

Но здесь важно понимать: работа с «своими» чаще всего не помогает, а наоборот — мешает и затягивает процесс.

Возможные последствия:

клиент начинает держать эмоции при себе;

возникает ожидание «быстрого результата»;

нарушается рабочий настрой — всё превращается в дружеские беседы.

Как правильно поступить

Если к вам обратился знакомый знакомого — будьте честны. Объясните, что это противоречит этике и мешает качеству работы. Предложите коллегу, которому вы доверяете. Это будет гораздо полезнее, чем «подружеская» сессия, полная сдержанности и недомолвок.

Если вы — клиент и хотите обратиться к «своему» — задумайтесь, действительно ли вы хотите работать или просто ищете временную поддержку. Психолог не может быть другом, советчиком и терапевтом одновременно.

Психологическая работа — это безопасное пространство, где важны границы, доверие и полная открытость. При наличии личных связей — даже опосредованных — эти принципы разрушаются. Поэтому хороший специалист никогда не возьмёт в работу друзей, родных или даже просто «знакомых через кого-то».

Психология — это не разговор «на кухне», а тонкая и глубокая работа. Чтобы она действительно приносила результат, нужно доверие. А оно возможно только при чётком разделении: здесь — работа, а там — жизнь.

Ранее мы писали о том, как вести дневник благодарности и зачем это нужно.