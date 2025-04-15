Почему псориаз обостряется весной и как от него избавиться

Весна для многих — пора пробуждения и обновления, но для людей с хроническими кожными заболеваниями, в том числе псориазом, это может быть временем обострений. Несмотря на то, что ультрафиолет весеннего солнца способен частично облегчать симптомы, весна всё же остаётся одним из сезонов риска для больных псориазом. Почему так происходит, какие факторы провоцируют ухудшение и как справиться с весенним обострением псориаза — расскажет DNEWS в этой статье.

Что такое псориаз

Псориаз — это хроническое аутоиммунное заболевание кожи, при котором нарушается цикл обновления клеток эпидермиса. В норме клетки кожи обновляются каждые 28–30 дней, а при псориазе — каждые 3–5 дней, что вызывает появление шелушащихся бляшек, покраснений и воспалений. Заболевание может поражать не только кожу, но и суставы, ногти и внутренние органы.

Псориаз не заразен, но требует системного подхода к лечению и внимательного контроля факторов, которые могут вызывать его обострение.

Почему псориаз обостряется весной

Весенний период сопровождается рядом изменений во внешней среде и организме, которые могут негативно влиять на течение псориаза. Основные причины:

Авитаминоз

После зимы у многих людей наблюдается дефицит витаминов A, D, E и группы B, которые жизненно важны для здоровья кожи. Недостаток этих веществ делает кожу более уязвимой, снижает барьерную функцию и может спровоцировать воспаления.

Гормональные колебания

Весна — это время перестройки организма. Меняется гормональный фон, особенно у женщин, что может влиять на иммунитет и запускать аутоиммунные реакции, в том числе обострение псориаза.

Ослабленный иммунитет

После зимних простуд, стресса и гиподинамии иммунитет часто ослаблен. А поскольку псориаз — это аутоиммунное заболевание, любая нагрузка на иммунную систему способна запустить обострение.

Аллергены и пыльца

Весной в воздухе появляется множество аллергенов — пыльца деревьев, пыль, споры грибков. У людей с повышенной чувствительностью это может стать триггером воспалительных процессов в коже.

Стресс и перемена ритма жизни

Весенний стресс — это не миф. Перепады температуры, переход на летнее время, увеличение активности после зимы — всё это может повышать уровень кортизола, способствуя воспалению и ухудшению состояния кожи.

Симптомы весеннего обострения псориаза

Весной у больных псориазом чаще всего наблюдаются:

усиление зуда и шелушения кожи;

увеличение площади поражения;

появление новых бляшек;

болезненность или жжение на участках с высыпаниями;

усиленное поражение кожи головы и локтей;

раздражение кожи после контакта с аллергенами или косметикой.

Что делать при обострении псориаза весной

Обратиться к дерматологу

При первых признаках обострения важно обратиться к специалисту. Он может откорректировать схему лечения, назначить мази, фототерапию или системную терапию, если форма заболевания тяжёлая.

Обеспечить коже увлажнение

Весной кожа особенно нуждается в мягком уходе. Используйте:

гипоаллергенные кремы и эмоленты;

натуральные масла (жожоба, аргановое);

препараты с мочевиной, пантенолом, церамидами.

Избегайте агрессивной косметики с отдушками и спиртами.

Следить за питанием

Весной важно восполнять дефицит витаминов и антиоксидантов. Полезны:

жирная рыба (лосось, скумбрия, сельдь);

зелень, капуста, брокколи;

морковь, тыква, батат (витамин A);

орехи, семена льна, растительные масла (витамин E);

витамин D — в каплях или с продуктами.

Избегайте: фастфуда, сахара, алкоголя, острого и копчёного.

Принимать витамин D

Весной солнце ещё не даёт достаточной дозы витамина D, а его нехватка напрямую связана с тяжестью псориаза. После анализа крови врач может назначить приём витамина в каплях или капсулах.

Уменьшить стресс

Медитация, дыхательные упражнения, умеренная физическая активность и полноценный сон — важнейшие методы снижения уровня кортизола. Психоэмоциональное здоровье напрямую влияет на течение псориаза.

Использовать ультрафиолет — но с умом

Небольшие дозы ультрафиолета полезны при псориазе, особенно UVB 311 нм (как в фототерапии). Однако солнечные ванны должны быть дозированными. Избегайте перегрева, солнечных ожогов и долгого пребывания на солнце без защиты.

Избегать аллергенов

Весной старайтесь меньше бывать в пыльных и пыльцевых зонах, проветривайте помещение, используйте увлажнители и очистители воздуха. Если есть аллергия — посоветуйтесь с врачом о приёме антигистаминных препаратов.

Лечение весеннего псориаза: какие методы работают

Наружная терапия : мази с глюкокортикостероидами, аналоги витамина D3, дегтярные препараты.

: мази с глюкокортикостероидами, аналоги витамина D3, дегтярные препараты. Фототерапия : узкополосная UVB-терапия — безопасный и эффективный способ снизить симптомы.

: узкополосная UVB-терапия — безопасный и эффективный способ снизить симптомы. Системное лечение : иммуносупрессоры, биологические препараты — по назначению врача.

: иммуносупрессоры, биологические препараты — по назначению врача. Физиотерапия: лазеротерапия, озонотерапия, криомассаж.

Лечение всегда должно быть индивидуальным и под контролем дерматолога.

Можно ли полностью избавиться от псориаза

К сожалению, псориаз пока считается хроническим заболеванием без полного излечения. Однако при правильном подходе возможно добиться долгой ремиссии — на месяцы и даже годы. Чем раньше начата терапия и профилактика, тем стабильнее и легче будет контролировать течение заболевания.

Весна — время, когда организм особенно уязвим, и для больных псориазом этот сезон требует повышенного внимания к себе. Чтобы избежать обострения, важно укреплять иммунитет, заботиться о коже, следить за питанием и уровнем стресса. А при первых признаках ухудшения — не тянуть с визитом к врачу. Помните: псориаз — это не приговор, а повод научиться слушать своё тело и заботиться о себе каждый день.

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