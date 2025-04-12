Многие люди, особенно женщины, сталкиваются с проблемой выпирающей косточки у основания большого пальца ноги. Это не просто косметический дефект — речь идёт о заболевании, которое в медицине называется вальгусной деформацией стопы. Со временем оно может вызывать боль, затруднять ношение обуви и влиять на походку.

В этой статье DNEWS расскажет, почему растёт косточка на ноге, какие симптомы нельзя игнорировать, как лечить вальгус и что поможет избежать операции.

Что такое косточка на ноге

В народе её называют «косточка», но на самом деле это смещение сустава большого пальца стопы в сторону, сопровождаемое изменением формы плюсневой кости. В результате у основания пальца образуется выступ, который со временем увеличивается и воспаляется. Это состояние называют:

вальгусной деформацией стопы

hallux valgus (лат.)

поперечным плоскостопием (часто сопутствует)

Почему появляется косточка: основные причины

Наследственность

Если у вашей матери, бабушки или сестры есть вальгусная деформация, риск развития у вас существенно выше. Генетика влияет на строение стопы и прочность связок.

Неправильная обувь

Ношение узкой, тесной обуви на высоком каблуке приводит к неправильному распределению нагрузки. Особенно вредны остроносые туфли и каблуки выше 5 см.

Плоскостопие

Сниженный свод стопы (продольный или поперечный) вызывает перераспределение давления и деформацию сустава.

Гормональные изменения

Беременность, климакс, заболевания щитовидной железы могут ослабить связки и спровоцировать формирование вальгуса.

Чрезмерные нагрузки на стопу

Работа «на ногах», ожирение, занятия спортом без поддержки стопы также ускоряют деформацию.

Симптомы, на которые нужно обратить внимание

выпирающая косточка у большого пальца

покраснение и отёк в области сустава

натёртости и мозоли с внутренней стороны стопы

отклонение пальца внутрь

боль при ходьбе, особенно в узкой обуви

постепенное расширение передней части стопы

На начальных стадиях симптоматика может быть почти незаметной, но с годами деформация усиливается.

Что делать, если растёт косточка на ноге

Этап 1. Консультация врача-ортопеда

Самостоятельно поставить диагноз нельзя. Врач проведёт осмотр, при необходимости направит на рентген или УЗИ, чтобы оценить степень деформации и состояние суставов.

Этап 2. Консервативное лечение (на ранней стадии)

Подходит, если угол отклонения пальца не превышает 20 градусов.

Методы:

ортопедические стельки и супинаторы

силиконовые вставки и вальгусные фиксаторы

специальная гимнастика для стоп

физиотерапия (электрофорез, ультразвук)

компрессы и мази при боли

Эти меры не убирают косточку, но замедляют прогрессирование и облегчают симптомы.

Этап 3. Коррекция образа жизни

отказаться от каблуков выше 4 см

перейти на удобную обувь с широкой носовой частью

снизить вес, если есть избыточная масса тела

делать упражнения на укрепление мышц стоп

Этап 4. Хирургическое лечение (при запущенной форме)

Если угол отклонения пальца превышает 30–35 градусов, боль мешает ходить, а обувь подобрать сложно, врач может рекомендовать операцию.

Современные методы позволяют:

восстановить правильную ось пальца

устранить выпирающую часть сустава

минимизировать период реабилитации

Часто применяют малоинвазивные операции — без разрезов, через проколы, с быстрым восстановлением.

Упражнения при вальгусной деформации

Регулярная гимнастика помогает укрепить мышцы и поддерживает свод стопы. Вот простые упражнения:

Сжимание пальцев стоп — 10–15 раз

— 10–15 раз Катание бутылки или мяча стопами — 2–3 минуты

— 2–3 минуты Сбор мелких предметов пальцами ног — 5 минут

— 5 минут Ходьба на внешнем крае стоп — 1–2 минуты

— 1–2 минуты Растяжка большого пальца вручную — удерживать по 10 секунд

Выполняйте упражнения ежедневно, особенно если сидячая работа или постоянная нагрузка на ноги.

Чем опасна запущенная косточка

развитие артроза суставов стопы

постоянные воспаления и боли

натёртости, мозоли, вросшие ногти

деформация остальных пальцев

ограничение подвижности и нарушение походки

Важно: деформация не исчезает сама. Без вмешательства она только усугубляется.

Профилактика косточки на ноге

выбирайте удобную обувь по размеру

избегайте длительной нагрузки на ноги без отдыха

контролируйте вес

регулярно делайте упражнения для стоп

при первых признаках — обращайтесь к ортопеду

Рост косточки на ноге — это не просто возрастное изменение, а полноценное ортопедическое заболевание, которое требует внимания. Чем раньше вы начнёте действовать — тем выше шанс избежать операции и сохранить подвижность.

Не терпите боль и не прячьте проблему — здоровье стоп влияет на весь опорно-двигательный аппарат.

Ранее мы писали о том, что такое вальгусная деформация стопы и как исправить вальгус у взрослого.