Зуд, стянутость, раздражение, белые хлопья — шелушится кожа на лице и это доставляет не только эстетический дискомфорт, но и может сигнализировать о проблемах внутри организма. Особенно это неприятно в холодное время года, после умывания или смены косметики. Многие не спешат обращать внимание на первые признаки, считая это временной «сухостью», — и зря. Потому что регулярное шелушение — это не норма, а признак нарушенного баланса кожи, обезвоживания, аллергии или даже скрытого заболевания.
В этой статье DNEWS разберётся, почему шелушится кожа на лице, когда это опасно, а когда достаточно сменить уход. Также поделится профессиональными рекомендациями косметологов и врачей-дерматологов, как правильно ухаживать за лицом при шелушении и что делать, если стандартные кремы не помогают.
Основные причины шелушения кожи на лице
Внешние факторы
На кожу ежедневно влияет множество агрессивных факторов. Вот самые частые причины:
- Мороз и ветер. Холодный воздух резко сушит кожу, особенно без защиты.
- Сухой воздух в помещении. Центральное отопление и кондиционеры обезвоживают эпидермис.
- Жёсткая вода. Хлор и примеси нарушают pH-баланс кожи.
- Неправильная косметика. Слишком агрессивные средства, кислоты или спирт — всё это разрушает защитный барьер.
- Частое умывание. Особенно горячей водой и мылом.
Внутренние факторы
- Обезвоживание организма. Недостаток воды сразу отражается на лице.
- Гиповитаминоз. Нехватка витаминов A, E, группы B ухудшает состояние кожи.
- Аллергия. Может вызывать не только сыпь, но и шелушение.
- Гормональные сбои. Особенно во время беременности, ПМС или при заболеваниях щитовидной железы.
- Дерматологические заболевания. Себорейный дерматит, экзема, псориаз, розацеа.
Как отличить опасное шелушение от временного
Важно не пропустить проблему
Временное шелушение:
- Проходит за 2–3 дня при смене крема или повышенной влажности воздуха.
- Не сопровождается болью, зудом, покраснением.
Опасное шелушение:
- Держится более 5 дней.
- Усиливается, несмотря на уход.
- Сопровождается красными пятнами, зудом, трещинками.
- Распространяется за пределы лица.
В таких случаях следует не заниматься самолечением, а обратиться к дерматологу.
Какие зоны чаще всего шелушатся
Каждая область сигнализирует по-своему
- Щёки и подбородок — чаще страдают от холода и ветра.
- Лоб — страдает при жирной себорее или пересушивании очищающими средствами.
- Нос и крылья носа — типичное место при аллергии или себорейном дерматите.
- Область вокруг глаз — очень чувствительна, быстро теряет влагу.
Ошибки в уходе, которые приводят к шелушению
Чего лучше избегать
- Использование спиртосодержащих тоников.
- Умывание горячей водой и мылом.
- Отсутствие крема после умывания.
- Частые пилинги и скрабы.
- Неправильное снятие макияжа (сухими салфетками, агрессивными средствами).
- Некачественная декоративная косметика.
Советы косметологов при шелушении кожи
Правильный уход день за днём
Очищение:
- Мягкое молочко или пенка без сульфатов.
- Не умываться горячей водой — только прохладной или чуть тёплой.
Увлажнение:
- Крем с гиалуроновой кислотой, алоэ вера, пантенолом.
- Наносить на влажную кожу.
- Использовать крем дважды в день.
Дополнительный уход:
- 1–2 раза в неделю наносить увлажняющие маски.
- Не использовать кислотные пилинги до восстановления кожи.
Защита от внешних факторов:
- Зимой — крем с защитными маслами.
- Летом — крем с SPF-защитой.
Что советуют дерматологи при стойком шелушении
Когда нужно лечение
- Мази с увлажняющими компонентами: бепантен, эмолиумы, цинокап.
- Кремы с церамидами: восстанавливают защитный барьер кожи.
- Аптечные средства с мочевиной (1–5%) — для мягкого увлажнения.
- Противогрибковые кремы, если причина — себорея или грибковое поражение.
- Противоаллергические препараты, при подтверждённой аллергии.
Важно: любые препараты назначает врач после осмотра.
Питание и витамины при шелушении кожи
Внутреннее здоровье — залог внешней красоты
Рекомендуется:
- Увеличить количество воды — минимум 1,5–2 литра в день.
- Ввести в рацион: орехи, жирную рыбу, льняное масло, зелень, морковь, тыкву.
- Принимать витамины:
- А (ретинол) — восстанавливает клетки.
- Е (токоферол) — укрепляет сосуды и увлажняет кожу.
- B2, B3, B5, B7 — отвечают за регенерацию и эластичность.
- Омега-3 — сохраняют влагу и уменьшают воспаление.
Домашние средства при шелушении
Простые и эффективные рецепты
- Маска из сметаны и мёда: увлажняет и питает. Наносить на 15 минут.
- Огуречный сок: протирать лицо утром и вечером.
- Оливковое масло: наносить на ночь на сухие зоны.
- Овсянка с молоком: мягкий пилинг и питание.
Важно: использовать только при отсутствии аллергии и повреждений кожи.
Профилактика: как не допустить повторного шелушения
- Увлажнение — каждый день, утром и вечером.
- Защита от ветра, солнца, холода.
- Уход — мягкий, без агрессии.
- Регулярная смена наволочек и полотенец.
- Отказ от дешёвой или просроченной косметики.
Когда обязательно идти к врачу
- Шелушение не проходит более 7 дней.
- Есть зуд, трещины, корки.
- Появилась сыпь или покраснение.
- Лицо горит, кожа болит.
- Пробовали всё — не помогает.
Почему шелушится кожа на лице — вопрос, на который нет одного ответа. Причина может быть банальной, а может скрывать серьёзную проблему. Главное — не игнорировать сигнал, который подаёт кожа. Правильный уход, достаточное увлажнение, сбалансированное питание и консультация специалиста помогут вернуть коже здоровье и гладкость.
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