Зуд, стянутость, раздражение, белые хлопья — шелушится кожа на лице и это доставляет не только эстетический дискомфорт, но и может сигнализировать о проблемах внутри организма. Особенно это неприятно в холодное время года, после умывания или смены косметики. Многие не спешат обращать внимание на первые признаки, считая это временной «сухостью», — и зря. Потому что регулярное шелушение — это не норма, а признак нарушенного баланса кожи, обезвоживания, аллергии или даже скрытого заболевания.

В этой статье DNEWS разберётся, почему шелушится кожа на лице, когда это опасно, а когда достаточно сменить уход. Также поделится профессиональными рекомендациями косметологов и врачей-дерматологов, как правильно ухаживать за лицом при шелушении и что делать, если стандартные кремы не помогают.

Основные причины шелушения кожи на лице

Внешние факторы

На кожу ежедневно влияет множество агрессивных факторов. Вот самые частые причины:

Мороз и ветер. Холодный воздух резко сушит кожу, особенно без защиты.

Холодный воздух резко сушит кожу, особенно без защиты. Сухой воздух в помещении. Центральное отопление и кондиционеры обезвоживают эпидермис.

Центральное отопление и кондиционеры обезвоживают эпидермис. Жёсткая вода. Хлор и примеси нарушают pH-баланс кожи.

Хлор и примеси нарушают pH-баланс кожи. Неправильная косметика. Слишком агрессивные средства, кислоты или спирт — всё это разрушает защитный барьер.

Слишком агрессивные средства, кислоты или спирт — всё это разрушает защитный барьер. Частое умывание. Особенно горячей водой и мылом.

Внутренние факторы

Обезвоживание организма. Недостаток воды сразу отражается на лице.

Недостаток воды сразу отражается на лице. Гиповитаминоз. Нехватка витаминов A, E, группы B ухудшает состояние кожи.

Нехватка витаминов A, E, группы B ухудшает состояние кожи. Аллергия. Может вызывать не только сыпь, но и шелушение.

Может вызывать не только сыпь, но и шелушение. Гормональные сбои. Особенно во время беременности, ПМС или при заболеваниях щитовидной железы.

Особенно во время беременности, ПМС или при заболеваниях щитовидной железы. Дерматологические заболевания. Себорейный дерматит, экзема, псориаз, розацеа.

Как отличить опасное шелушение от временного

Важно не пропустить проблему

Временное шелушение:

Проходит за 2–3 дня при смене крема или повышенной влажности воздуха.

Не сопровождается болью, зудом, покраснением.

Опасное шелушение:

Держится более 5 дней.

Усиливается, несмотря на уход.

Сопровождается красными пятнами, зудом, трещинками.

Распространяется за пределы лица.

В таких случаях следует не заниматься самолечением, а обратиться к дерматологу.

Какие зоны чаще всего шелушатся

Каждая область сигнализирует по-своему

Щёки и подбородок — чаще страдают от холода и ветра.

— чаще страдают от холода и ветра. Лоб — страдает при жирной себорее или пересушивании очищающими средствами.

— страдает при жирной себорее или пересушивании очищающими средствами. Нос и крылья носа — типичное место при аллергии или себорейном дерматите.

— типичное место при аллергии или себорейном дерматите. Область вокруг глаз — очень чувствительна, быстро теряет влагу.

Ошибки в уходе, которые приводят к шелушению

Чего лучше избегать

Использование спиртосодержащих тоников.

Умывание горячей водой и мылом.

Отсутствие крема после умывания.

Частые пилинги и скрабы.

Неправильное снятие макияжа (сухими салфетками, агрессивными средствами).

Некачественная декоративная косметика.

Советы косметологов при шелушении кожи

Правильный уход день за днём

Очищение:

Мягкое молочко или пенка без сульфатов.

Не умываться горячей водой — только прохладной или чуть тёплой.

Увлажнение:

Крем с гиалуроновой кислотой, алоэ вера, пантенолом.

Наносить на влажную кожу.

Использовать крем дважды в день.

Дополнительный уход:

1–2 раза в неделю наносить увлажняющие маски.

Не использовать кислотные пилинги до восстановления кожи.

Защита от внешних факторов:

Зимой — крем с защитными маслами.

Летом — крем с SPF-защитой.

Что советуют дерматологи при стойком шелушении

Когда нужно лечение

Мази с увлажняющими компонентами : бепантен, эмолиумы, цинокап.

: бепантен, эмолиумы, цинокап. Кремы с церамидами : восстанавливают защитный барьер кожи.

: восстанавливают защитный барьер кожи. Аптечные средства с мочевиной (1–5%) — для мягкого увлажнения.

— для мягкого увлажнения. Противогрибковые кремы , если причина — себорея или грибковое поражение.

, если причина — себорея или грибковое поражение. Противоаллергические препараты, при подтверждённой аллергии.

Важно: любые препараты назначает врач после осмотра.

Питание и витамины при шелушении кожи

Внутреннее здоровье — залог внешней красоты

Рекомендуется:

Увеличить количество воды — минимум 1,5–2 литра в день.

Ввести в рацион: орехи, жирную рыбу, льняное масло, зелень, морковь, тыкву.

Принимать витамины: А (ретинол) — восстанавливает клетки. Е (токоферол) — укрепляет сосуды и увлажняет кожу. B2, B3, B5, B7 — отвечают за регенерацию и эластичность. Омега-3 — сохраняют влагу и уменьшают воспаление.



Домашние средства при шелушении

Простые и эффективные рецепты

Маска из сметаны и мёда : увлажняет и питает. Наносить на 15 минут.

: увлажняет и питает. Наносить на 15 минут. Огуречный сок : протирать лицо утром и вечером.

: протирать лицо утром и вечером. Оливковое масло : наносить на ночь на сухие зоны.

: наносить на ночь на сухие зоны. Овсянка с молоком: мягкий пилинг и питание.

Важно: использовать только при отсутствии аллергии и повреждений кожи.

Профилактика: как не допустить повторного шелушения

Увлажнение — каждый день, утром и вечером.

Защита от ветра, солнца, холода.

Уход — мягкий, без агрессии.

Регулярная смена наволочек и полотенец.

Отказ от дешёвой или просроченной косметики.

Когда обязательно идти к врачу

Шелушение не проходит более 7 дней.

Есть зуд, трещины, корки.

Появилась сыпь или покраснение.

Лицо горит, кожа болит.

Пробовали всё — не помогает.

Почему шелушится кожа на лице — вопрос, на который нет одного ответа. Причина может быть банальной, а может скрывать серьёзную проблему. Главное — не игнорировать сигнал, который подаёт кожа. Правильный уход, достаточное увлажнение, сбалансированное питание и консультация специалиста помогут вернуть коже здоровье и гладкость.

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