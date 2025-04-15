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Шелушится кожа на лице? Разбираем причины и советы от косметологов и врачей. Как восстановить кожу и избежать повторных проблем.
Шелушится кожа на лице? Разбираем причины и советы от косметологов и врачей. Как восстановить кожу и избежать повторных проблем.
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Почему шелушится кожа на лице: советы косметологов и врачей

Зуд, стянутость, раздражение, белые хлопья — шелушится кожа на лице и это доставляет не только эстетический дискомфорт, но и может сигнализировать о проблемах внутри организма. Особенно это неприятно в холодное время года, после умывания или смены косметики. Многие не спешат обращать внимание на первые признаки, считая это временной «сухостью», — и зря. Потому что регулярное шелушение — это не норма, а признак нарушенного баланса кожи, обезвоживания, аллергии или даже скрытого заболевания.

В этой статье DNEWS разберётся, почему шелушится кожа на лице, когда это опасно, а когда достаточно сменить уход. Также поделится профессиональными рекомендациями косметологов и врачей-дерматологов, как правильно ухаживать за лицом при шелушении и что делать, если стандартные кремы не помогают.

Основные причины шелушения кожи на лице

Внешние факторы

На кожу ежедневно влияет множество агрессивных факторов. Вот самые частые причины:

  • Мороз и ветер. Холодный воздух резко сушит кожу, особенно без защиты.
  • Сухой воздух в помещении. Центральное отопление и кондиционеры обезвоживают эпидермис.
  • Жёсткая вода. Хлор и примеси нарушают pH-баланс кожи.
  • Неправильная косметика. Слишком агрессивные средства, кислоты или спирт — всё это разрушает защитный барьер.
  • Частое умывание. Особенно горячей водой и мылом.

Внутренние факторы

  • Обезвоживание организма. Недостаток воды сразу отражается на лице.
  • Гиповитаминоз. Нехватка витаминов A, E, группы B ухудшает состояние кожи.
  • Аллергия. Может вызывать не только сыпь, но и шелушение.
  • Гормональные сбои. Особенно во время беременности, ПМС или при заболеваниях щитовидной железы.
  • Дерматологические заболевания. Себорейный дерматит, экзема, псориаз, розацеа.

Как отличить опасное шелушение от временного

Важно не пропустить проблему

Временное шелушение:

  • Проходит за 2–3 дня при смене крема или повышенной влажности воздуха.
  • Не сопровождается болью, зудом, покраснением.

Опасное шелушение:

  • Держится более 5 дней.
  • Усиливается, несмотря на уход.
  • Сопровождается красными пятнами, зудом, трещинками.
  • Распространяется за пределы лица.

В таких случаях следует не заниматься самолечением, а обратиться к дерматологу.

Какие зоны чаще всего шелушатся

Каждая область сигнализирует по-своему

  • Щёки и подбородок — чаще страдают от холода и ветра.
  • Лоб — страдает при жирной себорее или пересушивании очищающими средствами.
  • Нос и крылья носа — типичное место при аллергии или себорейном дерматите.
  • Область вокруг глаз — очень чувствительна, быстро теряет влагу.

Ошибки в уходе, которые приводят к шелушению

Чего лучше избегать

  • Использование спиртосодержащих тоников.
  • Умывание горячей водой и мылом.
  • Отсутствие крема после умывания.
  • Частые пилинги и скрабы.
  • Неправильное снятие макияжа (сухими салфетками, агрессивными средствами).
  • Некачественная декоративная косметика.

Советы косметологов при шелушении кожи

Правильный уход день за днём

Очищение:

  • Мягкое молочко или пенка без сульфатов.
  • Не умываться горячей водой — только прохладной или чуть тёплой.

Увлажнение:

  • Крем с гиалуроновой кислотой, алоэ вера, пантенолом.
  • Наносить на влажную кожу.
  • Использовать крем дважды в день.

Дополнительный уход:

  • 1–2 раза в неделю наносить увлажняющие маски.
  • Не использовать кислотные пилинги до восстановления кожи.

Защита от внешних факторов:

  • Зимой — крем с защитными маслами.
  • Летом — крем с SPF-защитой.

Что советуют дерматологи при стойком шелушении

Когда нужно лечение

  • Мази с увлажняющими компонентами: бепантен, эмолиумы, цинокап.
  • Кремы с церамидами: восстанавливают защитный барьер кожи.
  • Аптечные средства с мочевиной (1–5%) — для мягкого увлажнения.
  • Противогрибковые кремы, если причина — себорея или грибковое поражение.
  • Противоаллергические препараты, при подтверждённой аллергии.

Важно: любые препараты назначает врач после осмотра.

Питание и витамины при шелушении кожи

Внутреннее здоровье — залог внешней красоты

Рекомендуется:

  • Увеличить количество воды — минимум 1,5–2 литра в день.
  • Ввести в рацион: орехи, жирную рыбу, льняное масло, зелень, морковь, тыкву.
  • Принимать витамины:
    • А (ретинол) — восстанавливает клетки.
    • Е (токоферол) — укрепляет сосуды и увлажняет кожу.
    • B2, B3, B5, B7 — отвечают за регенерацию и эластичность.
    • Омега-3 — сохраняют влагу и уменьшают воспаление.

Домашние средства при шелушении

Простые и эффективные рецепты

  • Маска из сметаны и мёда: увлажняет и питает. Наносить на 15 минут.
  • Огуречный сок: протирать лицо утром и вечером.
  • Оливковое масло: наносить на ночь на сухие зоны.
  • Овсянка с молоком: мягкий пилинг и питание.

Важно: использовать только при отсутствии аллергии и повреждений кожи.

Профилактика: как не допустить повторного шелушения

  • Увлажнение — каждый день, утром и вечером.
  • Защита от ветра, солнца, холода.
  • Уход — мягкий, без агрессии.
  • Регулярная смена наволочек и полотенец.
  • Отказ от дешёвой или просроченной косметики.

Когда обязательно идти к врачу

  • Шелушение не проходит более 7 дней.
  • Есть зуд, трещины, корки.
  • Появилась сыпь или покраснение.
  • Лицо горит, кожа болит.
  • Пробовали всё — не помогает.

Почему шелушится кожа на лице — вопрос, на который нет одного ответа. Причина может быть банальной, а может скрывать серьёзную проблему. Главное — не игнорировать сигнал, который подаёт кожа. Правильный уход, достаточное увлажнение, сбалансированное питание и консультация специалиста помогут вернуть коже здоровье и гладкость.

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