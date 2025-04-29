Современные холодильники работают почти бесшумно. Поэтому любой посторонний звук может вызвать тревогу у владельца. Особенно, если шум появляется внезапно или становится громче с течением времени. Для жителей Украины, где многие дома оснащены техникой не первого поколения, эта проблема становится всё более актуальной. Не стоит сразу паниковать — шум не всегда говорит о поломке. В этой статье DNEWS разберёт, почему холодильник может шуметь, какие звуки считаются нормой, а какие требуют вмешательства, и что делать в каждом случае.

Какие звуки считаются нормальными

Начнём с хороших новостей: не каждый шум — это сигнал неисправности. Многие звуки являются частью стандартной работы прибора.

Щелчки, бульканье, гул

Щелчки возникают при включении и отключении компрессора — это нормально. Бульканье может слышаться, когда хладагент циркулирует по трубкам. Лёгкий гул — результат работы мотора или вентилятора. Такие звуки слышны особенно чётко ночью, когда в квартире тишина.

Если звуки периодические, короткие и не слишком громкие — скорее всего, поводов для беспокойства нет.

Лёгкое потрескивание

Когда холодильник охлаждается, его стенки могут сжиматься и издавать слабое потрескивание. Это связано с термическим расширением пластика и металла и не требует вмешательства.

Причины повышенного шума

Если шум стал громче, продолжительнее или изменился по характеру — стоит прислушаться. Ниже приведены распространённые причины шума.

Неровная установка холодильника

Если прибор стоит на наклонной или неровной поверхности, корпус может вибрировать. В результате появляются гудение или дребезжание. Даже лёгкий перекос может вызвать посторонние звуки.

Убедитесь, что холодильник стоит ровно, а ножки надёжно отрегулированы. Поставьте его на твёрдую, устойчивую поверхность.

Соприкосновение с другими предметами

Иногда холодильник соприкасается с мебелью, трубами или стенами. Во время работы возникает вибрация, которая передаётся на окружающие предметы и вызывает шум.

Оставьте зазор между корпусом и другими поверхностями. Это улучшит вентиляцию и снизит уровень шума.

Засор или поломка вентилятора

Во многих моделях с системой No Frost есть вентилятор. Если он засорён пылью, льдом или повреждён, появляется характерный треск или жужжание.

Очистите вентилятор или обратитесь в сервис. Не пытайтесь снимать заднюю панель без опыта — можно повредить проводку.

Когда шум говорит о неисправности

Переходя к следующему пункту, важно отметить: некоторые звуки требуют немедленного внимания. Промедление может привести к поломке и потере продуктов.

Постоянный громкий гул

Если гул не прекращается и сопровождается нагревом боковых стенок — возможно, компрессор перегревается или работает на износ. Это может быть следствием утечки хладагента.

В таких случаях необходимо вызвать специалиста. Не откладывайте ремонт — компрессор одна из самых дорогих деталей.

Металлический звон или стук

Такие звуки часто возникают из-за ослабления креплений внутри холодильника или износа механических частей. Они не являются нормой и требуют осмотра.

Проверьте, не отошла ли решётка сзади или полка внутри. Если всё в порядке, вызовите мастера.

Хруст и скрежет

Часто это указывает на образование льда в морозильной камере. При обмерзании вентилятор начинает тереться о лёд. Это не только шумно, но и опасно для двигателя.

Выключите холодильник и дайте ему полностью разморозиться. После этого включите заново и послушайте — исчез ли шум.

Что можно сделать самостоятельно

Есть ряд действий, которые можно предпринять без вызова мастера. Это сэкономит время и деньги.

Очистите пространство вокруг холодильника

Пыль и мусор возле задней панели могут ухудшать теплоотвод. Из-за этого компрессор работает с перегрузкой и шумит. Регулярно протирайте заднюю стенку и решётку вентиляции.

Оставьте не менее 5 см пространства между стеной и холодильником.

Проверка внутренних полок и продуктов

Иногда звенящий шум возникает из-за того, что полки или бутылки в дверце неустойчиво стоят и дрожат от вибрации.

Расположите продукты равномерно. Проверьте, не касаются ли они задней стенки — это может вызывать конденсат и заморозку.

Профилактика шума в будущем

Лучше не дожидаться появления проблем. Ниже — советы, как сделать работу холодильника тише и продлить срок службы.

Регулярное размораживание

Даже у моделей No Frost может накапливаться лёд в скрытых зонах. Раз в 6 месяцев полностью размораживайте прибор. Это убережёт вентиляторы от обмерзания.

Техническое обслуживание

Раз в год вызывайте мастера для профилактической проверки. Это поможет выявить скрытые проблемы до их проявления.

Также полезно проверять плотность закрытия дверцы — ослабленные уплотнители могут вызывать работу мотора на износ.

Когда стоит заменить холодильник

Если шум не исчезает после всех мер, возможно, проблема в самом устройстве. Старые холодильники шумят больше, а потребляют больше энергии.

Возраст прибора

Если холодильнику больше 10 лет, замена может быть выгоднее ремонта. Новые модели тише, экономичнее и часто надёжнее.

Частые поломки

Если вы часто вызываете мастеров, шум — не единственная проблема. В таком случае разумно рассмотреть покупку нового прибора.

Шум в холодильнике — не всегда тревожный сигнал. Многие звуки являются частью нормальной работы. Однако если шум усиливается, становится постоянным или приобретает необычный характер — это повод для проверки.

Регулярная чистка, правильная установка и внимание к мелочам помогут избежать проблем. А при необходимости — не бойтесь обратиться к специалисту.

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