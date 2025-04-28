Каждой хозяйке и каждому повару знакома эта ситуация: только начинаешь резать лук — и через пару секунд глаза «наливаются» слезами, режет в носу, текут слёзы от лука, хочется отложить нож и убежать из кухни. Почему же так происходит и можно ли с этим справиться?

Хотя кажется, что лук просто «обижает» нас, на самом деле он запускает естественную химическую реакцию, защищающую растение от повреждений. Но есть хорошие новости: есть простые способы сократить слёзы при резке лука, и они действительно работают.

В этой статье DNEWS объясняет, почему слезятся глаза от лука, и делимся 8 проверенными способами, как этого избежать.

Почему лук вызывает слёзы

Когда вы режете луковицу, нарушается целостность клеток. Внутри них содержатся вещества, которые в норме не соприкасаются друг с другом. Но при повреждении они начинают взаимодействовать — и образуется летучее соединение серы.

Это соединение попадает в воздух, а затем — в глаза, где вступает в реакцию с влагой и превращается в слабую кислоту. Она раздражает слизистую оболочку, и глаза рефлекторно начинают защищаться — выделяя слёзы.

Проще говоря:

Лук выделяет сернистые пары .

. Они попадают в глаза.

Глаза «понимают», что их что-то раздражает — и начинают смывать.

Почему одни виды лука «злее», чем другие

Не весь лук вызывает слёзы одинаково. Зависит от сорта, условий хранения и свежести. Обычно сильнее всего «плаксивый эффект» у:

свежего репчатого лука;

лука, хранившегося при комнатной температуре;

лука, который долго лежал и начал прорастать.

Зелёный лук, сладкие сорта (например, фиолетовый или ялтинский) вызывают меньше раздражения.

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Охладите лук перед нарезкой

Положите луковицу в холодильник на 20–30 минут. При низкой температуре химическая реакция идёт медленнее, и меньше паров попадает в воздух.

Используйте острый нож

Тупой нож давит на лук, разрушает больше клеток — выделяется больше раздражающего вещества. Острый нож делает срез аккуратным и «тихим».

Полейте лук холодной водой

Слегка смочите луковицу перед резкой или периодически смачивайте лезвие ножа. Влага помогает поглощать пары до того, как они поднимутся в воздух.

Включите вытяжку или откройте окно

Хорошая вентиляция — ваш союзник. Воздух с парами быстро уходит, не успевая достичь глаз.

Режьте ближе к струе воды

Некоторые рекомендуют нарезать лук рядом с краном с холодной водой или даже под водой (в миске). Это радикальный, но эффективный способ.

Наденьте кухонные очки

Существуют специальные очки для резки лука. Или просто используйте плавательные — они создают барьер между глазами и парами.

Разрежьте лук вдоль, а не поперёк

Так меньше повреждаются клетки, которые содержат соединения серы. Меньше реакций — меньше слёз.

Используйте кухонный комбайн

Если вам нужно много лука, можно использовать насадку для нарезки. Он быстро измельчит продукт, а вы останетесь в «сухом» выигрыше.

Когда стоит обратить внимание

Если слёзы от лука сопровождаются жжением, покраснением, длительным дискомфортом, и не проходят долго после готовки — возможно, у вас повышенная чувствительность слизистой. В этом случае лучше избегать слишком резких сортов или использовать защиту для глаз.

Также обратите внимание, если любые запахи вызывают схожую реакцию — это может быть признаком аллергии или проблем с глазами.

Лук «плачет» не назло — это его естественная защита, которая срабатывает, когда его режут. Но с этой реакцией можно справиться: охладить лук, использовать острый нож, включить вытяжку или надеть очки.

Слёзы во время готовки — не повод страдать. Зная причины и простые приёмы, вы сможете спокойно готовить любимые блюда — без раздражения и без капель на разделочной доске.

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