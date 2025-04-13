Сухие губы — одна из самых распространённых проблем, с которой сталкиваются люди в любое время года. Трещины, шелушение, чувство стянутости и даже боль могут вызывать не только физический дискомфорт, но и говорить о неполадках в организме. Если губы сохнут регулярно, это не всегда связано с погодой или отсутствием бальзама — иногда это сигнал, который нельзя игнорировать.

Чтобы понять, почему сохнут губы и что именно пытается сообщить нам организм, стоит рассмотреть проблему не только с точки зрения косметики, но и с медицинской стороны. DNEWS разбирается в поблеме. Диетологи, дерматологи и терапевты сходятся в одном: губы — чувствительный индикатор состояния здоровья.

Физиологические причины сухости губ

Обезвоживание организма

Одна из самых банальных, но частых причин — недостаток воды. Когда организму не хватает жидкости, он начинает «забирать» влагу из поверхностных тканей, в том числе и из слизистой губ. Особенно сильно это проявляется при повышенной температуре воздуха, в отопительный сезон или после активной физической нагрузки.

Авитаминоз

Сухость губ часто сопровождает дефицит витаминов группы B, а также витаминов A и E. Эти вещества отвечают за регенерацию тканей, защиту кожных покровов и удержание влаги. Если губы сохнут и трескаются по краям, шелушатся и заживают медленно — возможно, причина кроется именно в нехватке микроэлементов.

Погодные условия

Мороз, ветер, сухой воздух, перепады температуры — всё это может повредить тонкую кожу губ. В отличие от остальной кожи, губы практически лишены сальных желёз, поэтому быстро теряют влагу. Без дополнительной защиты (бальзамов, масел) губы становятся особенно уязвимыми.

Нарушение дыхания

Если человек часто дышит через рот — во сне, при физических нагрузках или из-за заложенности носа — губы пересушиваются в разы быстрее. Это также касается привычки облизывать губы: слюна испаряется, и губы теряют влагу ещё интенсивнее.

Когда сухость губ — симптом болезни

Анемия

При недостатке железа кожа становится более сухой, а губы — особенно. Характерный признак — трещины в уголках рта, вялость, бледность и повышенная утомляемость. Если эти симптомы вам знакомы — стоит сдать анализ крови.

Гормональные сбои

Во время беременности, менопаузы или при нарушениях работы щитовидной железы возможна повышенная сухость кожи и губ. Это связано с изменением водно-солевого баланса и нарушением выработки кожного сала.

Аллергическая реакция

Сухие губы могут быть проявлением аллергии на зубную пасту, помаду, пищу или средства ухода. В таком случае часто наблюдается и покраснение, зуд, мелкие высыпания вокруг губ.

Сахарный диабет

Один из ранних признаков диабета — сухость слизистых. Постоянно сухие губы, чувство жажды, учащённое мочеиспускание — повод обратиться к эндокринологу.

Герпес или грибок

Если сухость сопровождается покалыванием, появлением пузырьков или беловатого налёта — речь может идти о вирусной или грибковой инфекции, требующей лечения.

Психосоматика: как стресс влияет на губы

Эмоциональное напряжение также может провоцировать сухость губ. При стрессе нарушается работа пищеварения, снижается уровень влаги в организме, повышается чувствительность кожи. Кроме того, многие в тревожном состоянии начинают бессознательно грызть или облизывать губы, усугубляя проблему.

Как ухаживать за губами и предотвратить сухость

Пейте больше воды

Начните с базового — следите за водным балансом. Взрослому человеку нужно около 1,5–2 литров воды в день. Это особенно важно в жару, при физических нагрузках и в отопительный сезон.

Используйте качественный бальзам

Выбирайте бальзамы без спирта, ментола и искусственных отдушек. Отдавайте предпочтение средствам с натуральными маслами (ши, жожоба, кокос), пантенолом, воском.

Откажитесь от привычки облизывать губы

Это рефлекс, который стоит контролировать. Чем чаще вы облизываете губы, тем быстрее они теряют влагу. Приучите себя носить с собой бальзам и использовать его регулярно.

Скраб и маска для губ

Раз в неделю можно делать мягкий скраб (например, из мёда и сахара) и наносить питательную маску — это помогает удалить омертвевшие клетки и активизировать регенерацию.

Контролируйте воздух в помещении

Сухой воздух — враг губ. Используйте увлажнитель воздуха, особенно зимой, когда работают обогреватели и батареи.

Когда стоит обратиться к врачу

Если сухость губ сопровождается трещинами, болью, зудом или другими симптомами — не откладывайте визит к врачу. Иногда за банальной сухостью скрываются серьёзные проблемы: анемия, диабет, гормональный сбой или аллергия.

Сухие губы — это не всегда про косметику

Важно помнить: губы — индикатор общего состояния организма. Если они пересыхают регулярно, несмотря на качественный уход, значит, тело даёт сигнал. Услышьте его.

Отслеживание симптомов, корректировка рациона, полноценное питьё и внимательное отношение к себе помогут не только избавиться от сухости губ, но и улучшить общее самочувствие.

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