Сухие губы — одна из самых распространённых проблем, с которой сталкиваются люди в любое время года. Трещины, шелушение, чувство стянутости и даже боль могут вызывать не только физический дискомфорт, но и говорить о неполадках в организме. Если губы сохнут регулярно, это не всегда связано с погодой или отсутствием бальзама — иногда это сигнал, который нельзя игнорировать.
Чтобы понять, почему сохнут губы и что именно пытается сообщить нам организм, стоит рассмотреть проблему не только с точки зрения косметики, но и с медицинской стороны. DNEWS разбирается в поблеме. Диетологи, дерматологи и терапевты сходятся в одном: губы — чувствительный индикатор состояния здоровья.
Физиологические причины сухости губ
Обезвоживание организма
Одна из самых банальных, но частых причин — недостаток воды. Когда организму не хватает жидкости, он начинает «забирать» влагу из поверхностных тканей, в том числе и из слизистой губ. Особенно сильно это проявляется при повышенной температуре воздуха, в отопительный сезон или после активной физической нагрузки.
Авитаминоз
Сухость губ часто сопровождает дефицит витаминов группы B, а также витаминов A и E. Эти вещества отвечают за регенерацию тканей, защиту кожных покровов и удержание влаги. Если губы сохнут и трескаются по краям, шелушатся и заживают медленно — возможно, причина кроется именно в нехватке микроэлементов.
Погодные условия
Мороз, ветер, сухой воздух, перепады температуры — всё это может повредить тонкую кожу губ. В отличие от остальной кожи, губы практически лишены сальных желёз, поэтому быстро теряют влагу. Без дополнительной защиты (бальзамов, масел) губы становятся особенно уязвимыми.
Нарушение дыхания
Если человек часто дышит через рот — во сне, при физических нагрузках или из-за заложенности носа — губы пересушиваются в разы быстрее. Это также касается привычки облизывать губы: слюна испаряется, и губы теряют влагу ещё интенсивнее.
Когда сухость губ — симптом болезни
Анемия
При недостатке железа кожа становится более сухой, а губы — особенно. Характерный признак — трещины в уголках рта, вялость, бледность и повышенная утомляемость. Если эти симптомы вам знакомы — стоит сдать анализ крови.
Гормональные сбои
Во время беременности, менопаузы или при нарушениях работы щитовидной железы возможна повышенная сухость кожи и губ. Это связано с изменением водно-солевого баланса и нарушением выработки кожного сала.
Аллергическая реакция
Сухие губы могут быть проявлением аллергии на зубную пасту, помаду, пищу или средства ухода. В таком случае часто наблюдается и покраснение, зуд, мелкие высыпания вокруг губ.
Сахарный диабет
Один из ранних признаков диабета — сухость слизистых. Постоянно сухие губы, чувство жажды, учащённое мочеиспускание — повод обратиться к эндокринологу.
Герпес или грибок
Если сухость сопровождается покалыванием, появлением пузырьков или беловатого налёта — речь может идти о вирусной или грибковой инфекции, требующей лечения.
Психосоматика: как стресс влияет на губы
Эмоциональное напряжение также может провоцировать сухость губ. При стрессе нарушается работа пищеварения, снижается уровень влаги в организме, повышается чувствительность кожи. Кроме того, многие в тревожном состоянии начинают бессознательно грызть или облизывать губы, усугубляя проблему.
Как ухаживать за губами и предотвратить сухость
Пейте больше воды
Начните с базового — следите за водным балансом. Взрослому человеку нужно около 1,5–2 литров воды в день. Это особенно важно в жару, при физических нагрузках и в отопительный сезон.
Используйте качественный бальзам
Выбирайте бальзамы без спирта, ментола и искусственных отдушек. Отдавайте предпочтение средствам с натуральными маслами (ши, жожоба, кокос), пантенолом, воском.
Откажитесь от привычки облизывать губы
Это рефлекс, который стоит контролировать. Чем чаще вы облизываете губы, тем быстрее они теряют влагу. Приучите себя носить с собой бальзам и использовать его регулярно.
Скраб и маска для губ
Раз в неделю можно делать мягкий скраб (например, из мёда и сахара) и наносить питательную маску — это помогает удалить омертвевшие клетки и активизировать регенерацию.
Контролируйте воздух в помещении
Сухой воздух — враг губ. Используйте увлажнитель воздуха, особенно зимой, когда работают обогреватели и батареи.
Когда стоит обратиться к врачу
Если сухость губ сопровождается трещинами, болью, зудом или другими симптомами — не откладывайте визит к врачу. Иногда за банальной сухостью скрываются серьёзные проблемы: анемия, диабет, гормональный сбой или аллергия.
Сухие губы — это не всегда про косметику
Важно помнить: губы — индикатор общего состояния организма. Если они пересыхают регулярно, несмотря на качественный уход, значит, тело даёт сигнал. Услышьте его.
Отслеживание симптомов, корректировка рациона, полноценное питьё и внимательное отношение к себе помогут не только избавиться от сухости губ, но и улучшить общее самочувствие.
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