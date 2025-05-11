Спортсмены ассоциируются с силой и выносливостью, но, вопреки ожиданиям, они подвержены заболеваниям не меньше, а иногда и больше, чем обычные люди. Интенсивные тренировки, стресс и частые перелёты могут ослабить иммунную систему, делая их уязвимыми к различным болезням. Об это подробно рассказывает DNEWS.

Причины повышенной заболеваемости среди спортсменов

Несмотря на физическую активность, у спортсменов есть факторы, способствующие снижению иммунитета.

Интенсивные тренировки и иммунное окно

После тяжёлых физических нагрузок иммунная система временно ослабевает, что называется «иммунным окном». В этот период, который может длиться от 3 до 72 часов, организм более восприимчив к инфекциям. Исследования показывают, что риск инфекций увеличивается после интенсивных тренировок и соревнований.

Стресс, недосып и перелёты

Психологический стресс, недостаток сна и частые перелёты также негативно влияют на иммунитет. Например, после авиаперелётов спортсмены почти в 5 раз чаще сообщают о симптомах инфекции. Смена часовых поясов и стресс от соревнований усугубляют ситуацию.

Распространённые заболевания среди спортсменов

Спортсмены подвержены различным заболеваниям, от простуд до психических расстройств.

Респираторные инфекции

Инфекции верхних дыхательных путей являются наиболее распространёнными среди спортсменов. Они составляют 30–40% обращений в спортивные медицинские клиники. Уровень заболеваемости может достигать 1,8 случаев на спортсмена в год.

Желудочно-кишечные инфекции

Во время крупных спортивных мероприятий, таких как Олимпийские игры, наблюдаются вспышки желудочно-кишечных инфекций. Например, во время Олимпийских игр в Пхёнчхане в 2018 году было зарегистрировано 41 случай заражения норовирусом среди персонала.

Психические расстройства

До 51,7% элитных спортсменов сталкиваются с психическими проблемами в течение жизни. Симптомы тревоги и депрессии наблюдаются у 19,5% спортсменов, причём у женщин этот показатель выше (26%), чем у мужчин (10,2%).

Глобальная статистика заболеваемости

Исследования показывают, что заболеваемость среди спортсменов варьируется в зависимости от вида спорта и уровня соревнований.

Олимпийские игры

Во время крупных международных соревнований, таких как Олимпийские игры, от 6% до 17% спортсменов сталкиваются с заболеваниями. На Олимпиаде 2010 года в Ванкувере 7% спортсменов заболели в течение 17-дневного периода.

Профессиональные команды

В исследовании, охватывающем 136 спортсменов, было зарегистрировано 150 случаев заболеваний, что составляет 2,8 новых случая на спортсмена в год. Наиболее распространёнными были респираторные инфекции.

Несмотря на высокий уровень физической подготовки, спортсмены подвержены различным заболеваниям из-за интенсивных тренировок, стресса и других факторов. Понимание причин и статистики заболеваемости поможет разработать эффективные стратегии профилактики и поддержания здоровья спортсменов.

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