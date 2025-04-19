Многие люди используют зубочистки сразу после еды, считая их удобным и быстрым способом очистить промежутки между зубами. Однако стоматологи всё чаще предупреждают: зубочистки могут больше навредить, чем помочь. Несмотря на распространённость этого предмета, врачи настойчиво советуют отказаться от его ежедневного использования.

В этой статье DNEWS разберётся, почему стоматологи выступают против зубочисток, какие риски они несут для здоровья полости рта и какие альтернативы действительно работают безопасно и эффективно.

Почему зубочистки вредны: мнение стоматологов

На первый взгляд зубочистка кажется безобидной. Её удобно держать, она легко проникает между зубами и быстро удаляет остатки пищи. Но с точки зрения стоматолога — это небезопасный и неэффективный инструмент, особенно при регулярном применении.

Что не так с зубочистками

Зубочистки представляют собой жёсткие и острые деревянные или пластиковые палочки, которые легко травмируют мягкие ткани во рту. При неосторожном движении они:

повреждают дёсны , вызывая микротравмы

, вызывая микротравмы расширяют межзубные щели , что приводит к накоплению налёта

, что приводит к накоплению налёта царапают эмаль , особенно у чувствительных зубов

, особенно у чувствительных зубов оставляют занозы , если сделаны из некачественного дерева

, если сделаны из некачественного дерева способствуют воспалению, если бактерии проникают через повреждённую ткань

Стоматологи отмечают, что регулярное использование зубочисток может вызвать рецессию дёсен — когда десна уходит вниз и обнажает шейку зуба. Это может привести к повышенной чувствительности и даже к потере зубов.

Чем опасны деревянные зубочистки

Деревянные зубочистки особенно коварны. Хотя они считаются «натуральными», их края часто остаются острыми, а сама поверхность — не идеально гладкой. Это значит, что при неправильном использовании они могут:

оставить мелкие занозы в десне

ломаться во рту , если надавить слишком сильно

, если надавить слишком сильно служить переносчиком бактерий, если не хранятся стерильно

Некоторые дешёвые модели обрабатываются химическими веществами или красителями, что также вредно при постоянном контакте со слизистой.

Почему зубочистки не заменяют гигиену

Многие полагают, что зубочистка способна заменить нить или щётку. Но стоматологи предупреждают: это опасное заблуждение. Зубочистка может удалить крупные частицы пищи, но не очищает налёт, не проникает под десну и не защищает от кариеса.

Также зубочистки не могут обработать контактные поверхности зубов, где чаще всего образуется кариес. Регулярная гигиена должна включать зубную нить, межзубные ёршики и ирригаторы, а не случайные деревянные палочки.

Когда зубочистка может быть допустима

Врачи признают, что в отдельных случаях зубочистка может пригодиться — например, в ресторане или вне дома, когда нет доступа к другим средствам. Однако даже в таких случаях важно:

использовать только одноразовую упаковку

не прикладывать сильного давления

не засовывать зубочистку глубоко между зубами

при первой возможности воспользоваться зубной нитью или щёткой

Это временное решение, а не постоянная альтернатива уходу за полостью рта.

Чем заменить зубочистки: безопасные альтернативы

Современная стоматология предлагает безопасные и эффективные средства для межзубной гигиены. Вот лучшие варианты, одобренные стоматологами.

Зубная нить (флосс)

Удаляет остатки пищи и налёт в труднодоступных местах. Подходит даже для плотных промежутков между зубами. Существуют виды с восковым покрытием, мятной пропиткой или нитью в держателе.

Межзубные ёршики

Подходят для людей с более широкими промежутками или ортодонтическими конструкциями. Ёршики мягко очищают пространство между зубами, не травмируя десну.

Ирригатор

Это устройство подаёт струю воды под давлением, вымывая остатки пищи и налёт. Подходит для ежедневного ухода и особенно рекомендован при чувствительных дёснах.

Зубочистки с силиконовыми наконечниками

Некоторые производители предлагают гигиенические зубочистки с мягким кончиком. Они гораздо безопаснее обычных деревянных, но тоже требуют осторожности и не заменяют основные методы гигиены.

Мнение стоматолога

Большинство стоматологов сходятся во мнении: зубочистки — это устаревшее и вредное средство, которое не стоит использовать ежедневно. Гораздо эффективнее выработать привычку пользоваться флоссом и межзубными средствами.

Врач-стоматолог Наталья Корнилова комментирует:

«Зубочистка часто кажется удобной, но на практике наносит микроповреждения. Особенно это опасно при воспалённых дёснах. Лучше потратить 30 секунд на зубную нить — и получить чистые, а главное — здоровые зубы».

Стоматологи выступают против зубочисток, потому что они:

повреждают дёсны

не очищают качественно налёт

могут способствовать развитию заболеваний полости рта

создают ложное ощущение чистоты

Лучший выбор — регулярное использование зубной нити, межзубных ёршиков и ирригаторов. Эти средства безопасны, эффективны и реально помогают сохранить здоровье зубов.

Если вы до сих пор пользуетесь зубочистками — стоит пересмотреть привычки. Ваша улыбка заслуживает более бережного и профессионального ухода.

Ранее мы писали о том, когда правильно использовать зубную нить: до или после чистки зубов.