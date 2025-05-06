Запах ацетона изо рта, головокружение, тошнота — всё это може бути сигналом, що в организме накопился ацетон. Подобное состояние особенно тревожит родителей, когда оно возникает у ребёнка. Однако и у взрослых оно встречается нередко. Повышенный ацетон — это не болезнь сама по себе, а тревожный признак, что в организме нарушен обмен веществ. Причины могут быть разные — от голодания до сахарного диабета.

В этой статье DNEWS рассказывает, откуда берётся ацетон в крови и моче, почему он появляется, чем это опасно и как безопасно и эффективно снизить его уровень.

Что такое ацетон в организме и почему он появляется

Ацетон — это одно из кетоновых тел. Он образуется при расщеплении жиров, когда в организме не хватает глюкозы — основного источника энергии. В норме такие соединения могут появляться в небольших количествах, но при сбоях их становится слишком много.

Причины появления ацетона у взрослых

У взрослых кетоны в крови чаще всего накапливаются при длительном голодании, строгих диетах, обезвоживании, злоупотреблении белковой пищей или при тяжёлых физических нагрузках. Особенно часто такое случается при кетодиете и нарушении режима питья. Также ацетон может быть признаком запущенного диабета или преддиабета.

Причины ацетона у детей

У детей обмен веществ более чувствителен. Даже незначительная температура, отказ от еды или стресс могут привести к накоплению кетонов. У некоторых малышей бывает так называемый ацетонемический синдром — это особенность, которая проходит с возрастом, но требует внимательного наблюдения.

Как распознать, что уровень ацетона повышен

Симптомы появляются постепенно. Часто люди сначала не связывают плохое самочувствие с ацетоном. Однако есть характерные признаки, которые позволяют заподозрить проблему.

Основные симптомы ацетона

У взрослых это может быть слабость, головная боль, запах ацетона изо рта, тошнота, потеря аппетита. У детей — вялость, рвота, сухость кожи, неприятный запах мочи, отказ от еды. Уровень кетонов легко проверить с помощью тест-полосок из аптеки.

Почему запах — главный сигнал

Запах ацетона — результат выделения кетонов через дыхание. Он сладковатый, похож на гниющие яблоки или растворитель. Появляется, когда печень начинает активно расщеплять жиры, и уровень глюкозы в крови падает. Если вы заметили такой запах — это повод немедленно принять меры.

Насколько это опасно для здоровья

Повышение ацетона — не всегда критично, но если не реагировать, может наступить кетоацидоз. Это состояние, при котором кровь закисляется, нарушается работа органов и развивается интоксикация. Особенно опасно это при диабете.

Чем грозит игнорирование симптомов

Без своевременной помощи ацетон вызывает обезвоживание, нарушение работы сердца, судороги и потерю сознания. У диабетиков развивается кома. У детей — сильная интоксикация, рвота, резкое падение давления. Состояние требует немедленного вмешательства.

Когда нужно обращаться к врачу

Если уровень ацетона не снижается в течение суток, есть рвота, лихорадка, сильная слабость или обмороки — нужно срочно вызывать врача. При диабете любое повышение кетонов — основание для медицинской помощи.

Как безопасно снизить уровень ацетона

Тактика зависит от причины. Главное — восполнить дефицит глюкозы, восстановить водный баланс и снизить нагрузку на печень. В лёгких случаях это можно сделать в домашних условиях.

Что делать в домашних условиях

– Давать сладкое питьё: регидрон с глюкозой, чай с мёдом, компот из сухофруктов

– Часто, но понемногу пить воду, чтобы избежать обезвоживания

– Исключить жирное, тяжёлое, мясное

– Давать энтеросорбенты: активированный уголь, смекту

– Обеспечить покой, тепло и щадящее питание

Когда нужен врач и капельница

Если ребёнок рвёт, не может пить, вялый, с высокой температурой — лучше не тянуть. При подозрении на диабет — сдаётся анализ крови и проводится инфузионная терапия. В стационаре вводят глюкозу, солевые растворы, витамины, контролируют состояние почек и печени.

Как предотвратить повторное появление ацетона

Профилактика зависит от возраста, обмена веществ и питания. Главное — не допускать длительных перерывов в еде, следить за уровнем сахара в крови, давать организму достаточно углеводов.

Что важно в питании

Рацион должен быть сбалансированным: белки, жиры, углеводы. Не допускать длительного голодания. У детей — лёгкий перекус каждые 2–3 часа. Избегать жирной, копчёной, слишком белковой пищи. Поддерживать режим питья — не менее 1,5 л воды в день.

Как контролировать кетоны

При склонности к ацетону — иметь в аптечке тест-полоски. Следить за самочувствием в жару, при стрессах, после нагрузок. При первых признаках — сладкое питьё и отдых. Людям с диабетом — строго соблюдать схему инсулинотерапии и режим питания.

Ацетон в организме появляется при дефиците глюкозы и активном расщеплении жиров. Это может быть следствием голода, болезни или стресса. В большинстве случаев он не опасен и устраняется в домашних условиях. Но если появляются сильные симптомы — особенно у детей и диабетиков — необходима медицинская помощь. Главное — вовремя отреагировать, восполнить энергию и не игнорировать сигналы тела.

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