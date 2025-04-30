Каждому, кто хоть раз летал на самолёте, знакомо правило: при прохождении контроля в аэропорту нельзя проносить с собой в ручной клади жидкости объёмом более 100 мл и брать воду в самолёт. На первый взгляд, запрет кажется странным и даже раздражающим. Однако у него есть вполне конкретные причины, связанные с безопасностью и международными стандартами.
В этой статье DNEWS разбирается, почему нельзя проносить воду в самолёт, как появилось это правило и какие есть исключения.
Истоки запрета на жидкости в ручной клади
Запрет на пронос жидкостей в ручной клади появился в 2006 году после предотвращения теракта на рейсах из Лондона. Террористы планировали использовать жидкие взрывчатки, замаскированные под напитки. Планировалось пронести компоненты на борт и собрать устройство уже в воздухе.
После этого случая авиационные власти большинства стран мира, включая ЕС, США и Украину, ввели единые меры безопасности — запрет на провоз жидкостей в ёмкостях более 100 мл в ручной клади.
Почему именно 100 мл
Ограничение в 100 миллилитров установлено как компромисс между безопасностью и удобством. Считается, что такого количества недостаточно, чтобы нанести серьёзный вред при попытке создания взрывного устройства. В то же время этого хватает для перевозки мини-флаконов с косметикой или медикаментами.
Важно: объём считается по надписи на ёмкости, а не по фактическому количеству жидкости внутри. То есть даже наполовину пустая бутылка объёмом 500 мл будет изъята.
Что именно считается жидкостью
Под запрет попадают не только вода и напитки, но и:
- супы и йогурты;
- гели и пасты;
- кремы и лосьоны;
- спреи и аэрозоли;
- жидкая косметика;
- парфюмерия.
Все эти средства можно провозить только в ёмкостях до 100 мл и в прозрачном пакете объёмом до 1 литра.
Есть ли исключения
Да, есть несколько исключений, при которых можно провозить жидкости объёмом больше 100 мл:
- Детское питание и молоко, если вы летите с ребёнком;
- Лекарства, если они необходимы в полёте — желательно иметь при себе рецепт или справку;
- Диетическое питание, если есть показания.
Однако даже в этих случаях служба безопасности может попросить доказательства необходимости провоза и вправе изъять ёмкости при сомнениях.
Можно ли взять воду после досмотра
Да. После прохождения контроля в стерильной зоне можно купить воду и другие напитки — как в магазинах duty free, так и в кафе. Их можно проносить на борт и употреблять во время полёта.
Кроме того, большинство авиакомпаний предоставляют бесплатную воду на борту по запросу.
Запрет на пронос воды в самолёт — мера, продиктованная заботой о безопасности пассажиров. Несмотря на неудобства, он позволяет минимизировать риски и сохранить контроль над потенциально опасными веществами. Следуйте правилам, и ваш полёт пройдёт спокойно и комфортно.
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