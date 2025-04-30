Каждому, кто хоть раз летал на самолёте, знакомо правило: при прохождении контроля в аэропорту нельзя проносить с собой в ручной клади жидкости объёмом более 100 мл и брать воду в самолёт. На первый взгляд, запрет кажется странным и даже раздражающим. Однако у него есть вполне конкретные причины, связанные с безопасностью и международными стандартами.

В этой статье DNEWS разбирается, почему нельзя проносить воду в самолёт, как появилось это правило и какие есть исключения.

Истоки запрета на жидкости в ручной клади

Запрет на пронос жидкостей в ручной клади появился в 2006 году после предотвращения теракта на рейсах из Лондона. Террористы планировали использовать жидкие взрывчатки, замаскированные под напитки. Планировалось пронести компоненты на борт и собрать устройство уже в воздухе.

После этого случая авиационные власти большинства стран мира, включая ЕС, США и Украину, ввели единые меры безопасности — запрет на провоз жидкостей в ёмкостях более 100 мл в ручной клади.

Почему именно 100 мл

Ограничение в 100 миллилитров установлено как компромисс между безопасностью и удобством. Считается, что такого количества недостаточно, чтобы нанести серьёзный вред при попытке создания взрывного устройства. В то же время этого хватает для перевозки мини-флаконов с косметикой или медикаментами.

Важно: объём считается по надписи на ёмкости, а не по фактическому количеству жидкости внутри. То есть даже наполовину пустая бутылка объёмом 500 мл будет изъята.

Что именно считается жидкостью

Под запрет попадают не только вода и напитки, но и:

супы и йогурты;

гели и пасты;

кремы и лосьоны;

спреи и аэрозоли;

жидкая косметика;

парфюмерия.

Все эти средства можно провозить только в ёмкостях до 100 мл и в прозрачном пакете объёмом до 1 литра.

Есть ли исключения

Да, есть несколько исключений, при которых можно провозить жидкости объёмом больше 100 мл:

Детское питание и молоко , если вы летите с ребёнком;

, если вы летите с ребёнком; Лекарства , если они необходимы в полёте — желательно иметь при себе рецепт или справку;

, если они необходимы в полёте — желательно иметь при себе рецепт или справку; Диетическое питание, если есть показания.

Однако даже в этих случаях служба безопасности может попросить доказательства необходимости провоза и вправе изъять ёмкости при сомнениях.

Можно ли взять воду после досмотра

Да. После прохождения контроля в стерильной зоне можно купить воду и другие напитки — как в магазинах duty free, так и в кафе. Их можно проносить на борт и употреблять во время полёта.

Кроме того, большинство авиакомпаний предоставляют бесплатную воду на борту по запросу.

Запрет на пронос воды в самолёт — мера, продиктованная заботой о безопасности пассажиров. Несмотря на неудобства, он позволяет минимизировать риски и сохранить контроль над потенциально опасными веществами. Следуйте правилам, и ваш полёт пройдёт спокойно и комфортно.

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