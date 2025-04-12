Появление крови в сперме после полового акта — тревожный, но не всегда опасный симптом. Медицинское название этого явления — гемоспермия. Несмотря на то что оно может вызывать шок или страх, в большинстве случаев кровь в эякуляте не связана с серьёзным заболеванием. Однако игнорировать такую ситуацию нельзя — важно понять возможные причины и вовремя обратиться за медицинской помощью, если это необходимо.

В этой статье DNEWS разбирается, почему в сперме появляется кровь, в каких случаях это норма, а когда — сигнал к действию.

Что такое гемоспермия

Гемоспермия — это наличие кровяных примесей в сперме. Она может проявляться:

светло-розовым или коричневатым оттенком эякулята

с прожилками крови

в виде ярко-красной жидкости

Иногда кровь заметна невооружённым глазом, а в других случаях — выявляется только при лабораторном анализе.

Возможные причины появления крови в сперме

Причины гемоспермии делятся на безопасные (физиологические) и патологические (связанные с болезнями). Ниже приведены самые распространённые.

Повреждение сосудов при половом акте

Слишком активный или грубый половой акт может привести к микротравмам мочеиспускательного канала, семенных пузырьков или предстательной железы. В результате — однократное появление крови, которое проходит самостоятельно.

Медицинские процедуры

Недавняя биопсия простаты, катетеризация мочевого пузыря или обследования с помощью зонда могут вызвать временное кровотечение. Это допустимая реакция, которая проходит через несколько дней.

Воспалительные заболевания

Наиболее частая причина. Кровь в сперме может возникнуть при:

простатите — воспалении предстательной железы

— воспалении предстательной железы везикулите — воспалении семенных пузырьков

— воспалении семенных пузырьков уретрите — воспалении мочеиспускательного канала

— воспалении мочеиспускательного канала эпидидимите — воспалении придатка яичка

В этих случаях кровь может сопровождаться:

болью или жжением при мочеиспускании

болью в промежности или пояснице

неприятным запахом спермы

повышенной температурой

Инфекции, передающиеся половым путём (ИППП)

Гонорея, хламидиоз, микоплазмоз и другие инфекции могут вызывать воспаление и повреждение сосудов в органах малого таза, что проявляется как кровь в сперме.

Кисты и новообразования

Киста семенных пузырьков, доброкачественные опухоли простаты или более серьёзные образования могут нарушать сосудистую структуру и приводить к выделению крови.

Гипертензия и сосудистые нарушения

У мужчин с повышенным артериальным давлением, варикозом вен малого таза или склонностью к кровоизлияниям сосуды становятся более хрупкими. Даже небольшое напряжение может привести к разрыву капилляров и появлению крови.

Онкология

Реже, но всё же возможно — наличие крови в сперме может быть первым признаком рака простаты, семенных пузырьков или яичек. Особенно если симптом повторяется без других объяснимых причин.

Когда стоит обратиться к врачу

Немедленная консультация уролога обязательна, если:

кровь в сперме появляется повторно (более 1–2 раз)

наблюдается боль при эякуляции или мочеиспускании

есть кровь в моче

присутствует температура, озноб, слабость

есть проблемы с потенцией, частое мочеиспускание

возраст пациента старше 40 лет

Если кровянистые выделения были однократными, без других симптомов, и вы недавно перенесли нагрузку, травму или процедуру — можно понаблюдать. Но если ситуация повторяется — обратитесь к врачу, чтобы исключить серьёзные патологии.

Как проходит диагностика

Врач может назначить следующие обследования:

общий анализ мочи

спермограмма

УЗИ предстательной железы и мошонки

анализы на ИППП

ПСА (анализ на онкомаркер простаты)

при необходимости — МРТ или биопсия

Только после получения результатов можно точно определить причину и назначить корректное лечение.

Лечение и что делать в домашних условиях

Методы зависят от причины:

при воспалении — антибиотики и противовоспалительные препараты

при сосудистых нарушениях — нормализация давления и укрепление сосудов

при инфекциях — противомикробная терапия

при кистах и опухолях — наблюдение или хирургическое вмешательство

при травмах — отдых и временное воздержание

Что можно сделать самому:

воздержитесь от секса на 5–7 дней

не занимайтесь спортом с нагрузкой на низ тела

пейте больше воды , избегайте алкоголя

, избегайте алкоголя не переохлаждайтесь

не принимайте аспирин или другие разжижающие кровь препараты без назначения врача

Появление крови в сперме после полового акта — это серьёзный симптом, который нельзя игнорировать. Он может быть вызван безобидной травмой, но также указывать на воспаления, инфекции или другие патологии.

Если кровянистые выделения повторяются, сопровождаются болью или общим недомоганием — не откладывайте визит к врачу. Чем раньше установлена причина, тем проще и быстрее можно будет восстановить здоровье.

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